Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ nổi tiếng với khả năng sống bền bỉ, chịu hạn tốt và không cần nhiều ánh sáng. Cây có lá dài, thẳng đứng, màu xanh đậm xen kẽ vằn vàng hoặc trắng, tạo vẻ đẹp mạnh mẽ và hiện đại. lưỡi hổ phát triển rất chậm, gần như không cần cắt tỉa. Đặc biệt, cây còn có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzen, mang lại không gian sống trong lành.

Trong phong thủy, lưỡi hổ được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.