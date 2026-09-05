Cây lưỡi hổ
Cây lưỡi hổ nổi tiếng với khả năng sống bền bỉ, chịu hạn tốt và không cần nhiều ánh sáng. Cây có lá dài, thẳng đứng, màu xanh đậm xen kẽ vằn vàng hoặc trắng, tạo vẻ đẹp mạnh mẽ và hiện đại. lưỡi hổ phát triển rất chậm, gần như không cần cắt tỉa. Đặc biệt, cây còn có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzen, mang lại không gian sống trong lành.
Trong phong thủy, lưỡi hổ được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Cây kim tiền
Đúng như tên gọi, kim tiền là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý. Cây có thân mập mạp, lá xanh bóng mượt, mọc đối xứng rất đẹp mắt. Kim tiền phát triển chậm, không cần tưới nước thường xuyên và có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Cây rất ít khi cần cắt tỉa, chỉ cần loại bỏ những lá úa vàng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho văn phòng, phòng khách, mang ý nghĩa thu hút tài lộc và thịnh vượng.
Cây bàng Singapore
Cây bàng Singapore gây ấn tượng với những chiếc lá to bản, hình đàn violin, màu xanh đậm bóng mượt. Dù có kích thước khá lớn khi trưởng thành, bàng Singapore lại phát triển tương đối chậm, đặc biệt là khi được trồng trong chậu. Cây mang vẻ đẹp sang trọng, hiện đại, rất phù hợp để trang trí phòng khách, sảnh lớn. Cây không cần cắt tỉa thường xuyên, chỉ cần lau sạch lá để cây quang hợp tốt hơn. Trong phong thủy, bàng Singapore tượng trưng cho sự vững chãi, kiên cường và mang lại may mắn.
Cây lan ý
Lan ý nổi bật với những bông hoa trắng tinh khôi hình trái tim, mang vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế. Cây phát triển chậm, không cần nhiều ánh sáng và rất dễ chăm sóc. lan ý còn được biết đến với khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không khí, giúp cải thiện chất lượng môi trường sống. Trong phong thủy, lan ý tượng trưng cho sự bình yên, hòa hợp và mang lại năng lượng tích cực cho không gian sống.