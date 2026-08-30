Lưỡi hổ Lưỡi hổ là một trong những loại cây được NASA công nhận về khả năng lọc không khí tuyệt vời. Cây có thể hấp thụ formaldehyde, benzen, trichloroethylene, xylene và toluene – những chất gây mùi và độc hại thường có trong sơn, chất tẩy rửa, và vật liệu xây dựng. Đặc biệt, lưỡi hổ còn có khả năng giải phóng oxy vào ban đêm, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Cây rất dễ chăm sóc, chịu hạn tốt và có thể sống trong điều kiện ánh sáng yếu, lý tưởng cho phòng ngủ hoặc phòng khách. Lưỡi hổ là một trong số ít loại cây có khả năng hấp thụ khí CO2 và nhả oxy vào ban đêm thay vì ban ngày như hầu hết các loại cây khác, nên thường được đặt trong phòng ngủ hoặc nhà vệ sinh.

Trầu bà Trầu bà là loại cây phổ biến, dễ trồng và có khả năng hấp thụ nhiều loại độc tố trong không khí như formaldehyde, benzen và carbon monoxide. Với tán lá xanh mướt và khả năng leo, rủ, trầu bà không chỉ giúp làm sạch không khí mà còn tạo điểm nhấn trang trí đẹp mắt cho mọi không gian. Cây ưa bóng râm, không cần quá nhiều ánh sáng trực tiếp và chỉ cần tưới nước khi đất khô. Trầu bà nổi bật với khả năng thanh lọc không khí, hút khí độc và khử mùi hôi rất tốt, đặc biệt phù hợp đặt trong nhà vệ sinh, phòng tắm hay khu vực bếp.

Oải hương Oải hương nổi tiếng với mùi hương dịu nhẹ, thư giãn, thường được dùng trong liệu pháp hương thơm để giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Trồng oải hương trong nhà, đặc biệt là phòng ngủ, không chỉ giúp không khí thơm mát mà còn mang lại cảm giác bình yên. Oải hương cần nhiều ánh sáng và đất khô ráo, thoáng khí. Cây hoa oải hương nổi tiếng với mùi hương dịu nhẹ.

Nha đam Nha đam không chỉ là một loại cây có nhiều công dụng làm đẹp và chữa bệnh mà còn là một máy lọc không khí tự nhiên. Cây có khả năng hấp thụ benzen và formaldehyde. Một điểm đặc biệt của nha đam là khi mức độ ô nhiễm không khí cao, lá cây sẽ xuất hiện các đốm nâu, giúp bạn nhận biết được tình trạng không khí trong nhà. Nha đam dễ trồng, cần ít nước và nhiều ánh sáng. Bên cạnh khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ chất độc hại, nha đam còn nhả khí oxy vào ban đêm.