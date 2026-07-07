Bàn giao full nội thất

Đợt bán hàng này, TBS Land ra mắt căn hộ dòng tiền bàn giao full nội thất cao cấp. Với người mua để ở, điều này rút ngắn thời gian hoàn thiện sau bàn giao, tiết kiệm một khoản chi phí và công sức thiết lập cuộc sống mới. Với người hướng đến khai thác cho thuê, căn hộ sẵn tạo lợi thế về tốc độ đưa tài sản vào sử dụng, đúng tinh thần "nhận nhà là có thể ở hoặc cho thuê ngay".

Phối cảnh căn hộ 3PN

Danh mục hoàn thiện quy tụ các thương hiệu cao cấp: khóa điện tử, thiết bị vệ sinh Kohler, hệ bếp gỗ công nghiệp E1 an toàn sức khỏe và nệm Sealy từ Mỹ tiêu chuẩn 5 sao. Với tiến độ đã cất nóc và đang hoàn thiện nội khu, dự án là bảo chứng vững chắc cho kế hoạch bàn giao đúng hẹn năm 2026.

Đáp ứng chuẩn sống Live - Play - Learn - Work - Shop

Giá trị sử dụng của một căn hộ không dừng ở bốn bức tường mà nằm ở chất lượng mỗi ngày sống. Green Skyline Central theo đuổi chuẩn sống “5 trong 1”, mở ra không gian Live hoàn thiện, với layout tối ưu công năng, sẵn sàng ở ngay.

Đi kèm trải nghiệm Play trọn vẹn từ hệ 32 tiện ích nội khu hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui chơi của trẻ và chăm sóc sức khỏe của người già…

Learn là sự kề cận khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM và hệ thống trường học đa cấp bậc từ tiêu học đến trung học, các hệ đa dạng từ trường công tới trường quốc tế.

Work là khoảng cách gần tới khu công nghệ cao, các nhà máy đầu tư nước ngoài và trục kết nối TP.HCM với Bình Dương.

Shop là phố thương mại ngay khối đế cùng siêu thị Go! và hệ thống thương mại dịch vụ trong khu đô thị. Mọi nhu cầu của cư dân có thể khép kín trong một bán kính ngắn chỉ 5 phút đi bộ.

Vị trí ba mặt tiền trên trục Phạm Văn Đồng nối dài

Trên trục Phạm Văn Đồng nối dài, Green Skyline sở hữu lợi thế ba mặt tiền, cấu trúc tiếp cận đa hướng giúp tăng tối đa khả năng nhận diện.

Với người mua để ở, đó là sự kết nối giao thông nhanh chóng, thuận tiện tới các khu vực trung tâm. Với người mua để khai thác, những vị trí mở nhiều hướng tiếp cận có dư địa thương mại lớn dưới chân tòa nhà, đồng thời là tài sản hữu hạn, tính thanh khoản cao, dễ cho thuê và dễ chuyển nhượng, nâng đỡ giá trị căn hộ trong dài hạn.

Nằm trong khu đô thị quy hoạch đồng bộ

Không phải một tòa nhà đơn lẻ, Green Skyline tọa lạc ngay trung tâm KĐT Green Square 39ha (TBS Land), kết nối trọn vẹn hệ tiện ích đa lớp sẵn sàng. Khách hàng không chỉ mua nơi ở mà là sở hữu cả một phong cách sống đô thị hiện đại với giá trị nội tại ngày càng thăng hạng.

"Ở giai đoạn này, chúng tôi mong người mua nhìn Green Skyline bằng câu hỏi đáng mua, nhìn vào giá trị sử dụng và giá trị đô thị chứ không chỉ con số trên hợp đồng", đại diện TBS Land chia sẻ.

Green Skyline Central nằm tại vị trí trung tâm khu đô thị Green Square

Lời giải cho bài toán giá trị đồng tiền

Giữa bối cảnh thị trường phần lớn là những căn hộ và hạ tầng của tương lai, Green Skyline khẳng định vị thế "đáng mua" nhờ giá trị thực nhận vượt trội.

Ngoài ra, dự án còn sở hữu những chính sách bán hàng hấp dẫn, vốn sở hữu nhẹ, từ 2,75 tỷ đồng, thanh toán từ 15% cho đến khi nhận nhà (khoảng từ 500 triệu - 1 tỷ tùy loại căn hộ), nhiều phương án tài chính linh hoạt, trong đó khách hàng có thể an tâm vay với lãi suất cố định 5,5% trong 36 tháng giúp chủ động kiểm soát dòng tiền an toàn trước biến động lãi suất hiện nay.

Green Skyline - một sản phẩm của TBS Land, thành viên hệ sinh thái TBS Group

Văn phòng: 5A Xa lộ Xuyên Á, P. Dĩ An, TP.HCM

Website: https://tbsland.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/TBSLANDGreenSkylineOfficial

Lệ Thanh