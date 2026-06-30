Cùng khoảng cách, giá nhà khác nhau "một trời một vực"

Nếu lấy khu vực trung tâm Quận 1 TPHCM làm tâm, khoảng cách từ các quận cũ trước đây như Bình Tân, Tân Phú hay quận 8 đến trung tâm không chênh lệch nhiều so với Thủ Đức.

Xét về khoảng cách địa lý, khu Tây không cách xa trung tâm hơn đáng kể so với khu Đông. Tuy nhiên, mặt bằng giá căn hộ lại chênh lệch rất lớn. Những người mua nhà tại khu Tây chỉ phải chi khoảng 70 triệu đồng/m2, trong khi ở Thủ Đức, mức giá phổ biến đã tiệm cận 200 triệu đồng/m2.

Khảo sát của PV VietNamNet tại các dự án đang mở bán cho thấy, phần lớn căn hộ tại khu Tây - đơn cử như các quận trước đây như Bình Tân, Tân Phú, quận 6 và quận 8, giá bán vẫn dao động trong khoảng 60-90 triệu đồng/m2.

Cụ thể, tại Bình Tân, các dự án như Akari City, The Privia hay Moonlight Centre Point đang được chào bán phổ biến từ khoảng 60-85 triệu đồng/m2, tùy vị trí và thời điểm mở bán.

Cùng mất khoảng 20 phút để vào trung tâm TPHCM, nhưng mặt bằng giá căn hộ tại khu Tây chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với khu Đông. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở Tân Phú, các dự án trong khu đô thị Celadon City với hệ thống tiện ích đã hình thành, mặt bằng giá nhỉnh hơn, dao động khoảng 70-100 triệu đồng/m2. Đây cũng là một trong số ít khu vực của phía Tây xuất hiện những dự án tiệm cận mốc 100 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, quận 8 ghi nhận nhiều dự án như D-Aqua, Green River, Asiana Capella... với giá chào bán phổ biến khoảng 55-80 triệu đồng/m2.

Nguồn cung căn hộ mới tại quận 6 khá hạn chế. Những dự án còn hàng trên thị trường hiện duy trì mức giá khoảng 70-90 triệu đồng/m2.

So sánh với khu Đông, sự chênh lệch càng trở nên rõ rệt. Ở phân khúc trung và cao cấp tại TP Thủ Đức (cũ), theo khảo sát, nhiều căn hộ tại Thảo Điền Green, Gateway Thảo Điền hay The River đang được chào bán từ khoảng 150-200 triệu đồng/m2, trong khi một số căn hộ diện tích lớn hoặc sở hữu vị trí đẹp vượt mốc 200 triệu đồng/m2.

Vì sao giá nhà khu Tây thấp hơn khu Đông?

Sự chênh lệch về giá nhà giữa khu Tây và khu Đông không đơn thuần phản ánh vị trí của từng khu vực, mà còn cho thấy quá trình phát triển khác nhau giữa hai cực đô thị của TPHCM.

Nếu khu Đông được hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó trọng tâm là Thủ Đức, thì khu Tây vẫn phát triển chủ yếu dựa trên nhu cầu ở thực và lợi thế về mặt bằng giá vừa túi tiền.

Trong khi đó, khu Tây gần như chưa có một "cú hích" đủ mạnh để tạo ra bước nhảy về mặt bằng giá như khu Đông đã trải qua trong hơn một thập kỷ qua. Chính sự khác biệt về hạ tầng, quy hoạch và động lực phát triển đã khiến khoảng cách giá giữa hai khu vực ngày càng nới rộng.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, khác biệt lớn nhất giữa hai khu vực nằm ở hạ tầng và định hướng phát triển đô thị.

Trong hơn 10 năm qua, khu Đông liên tục đón hàng loạt công trình quy mô lớn như tuyến Metro số 1, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao An Phú, Vành đai 3 cùng quá trình hình thành TP Thủ Đức. Hạ tầng đồng bộ không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo sức hút đối với các doanh nghiệp công nghệ, trung tâm tài chính và cộng đồng chuyên gia nước ngoài.

Ngược lại, khu Tây vẫn chủ yếu dựa vào các trục giao thông hiện hữu như đại lộ Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1 và đường Lũy Bán Bích. Dù nhiều dự án mở rộng, nâng cấp đang được triển khai, khu vực này chưa xuất hiện những công trình đủ lớn để tạo cú hích về giá như khu Đông.

Theo Savills Việt Nam, nguồn cung nhà ở tại TPHCM đang có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm khi quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế. Tuy nhiên, giá bán giữa các khu vực sẽ tiếp tục phân hóa, phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện hạ tầng, hệ thống tiện ích và khả năng tạo lập cộng đồng cư dân.

Báo cáo quý I/2026 của DKRA Consulting cũng cho thấy phân khúc căn hộ tiếp tục phục hồi tích cực nhất trên thị trường, trong khi sức cầu tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và hạ tầng tốt. Điều này đồng nghĩa những khu vực được đầu tư mạnh về giao thông và tiện ích sẽ có nhiều dư địa tăng giá hơn.

Chuyên gia của DKRA Consulting cho rằng khu Tây vẫn còn nhiều dư địa phát triển nhờ dân số đông, nhu cầu ở thực lớn và mặt bằng giá còn "mềm" so với nhiều khu vực khác. Tuy nhiên, để xuất hiện mặt bằng giá phổ biến 100 triệu đồng/m2, khu vực này cần thêm những dự án hạ tầng quy mô lớn.

Với nhà đầu tư, điều đó cũng đồng nghĩa kỳ vọng sinh lời tại khu Tây nhiều khả năng sẽ cần thời gian dài hơn. Khi các dự án hạ tầng mang tính đột phá vẫn chưa hình thành, dư địa tăng giá chủ yếu đến từ tốc độ đô thị hóa tự nhiên và nhu cầu ở thực, thay vì những cú bứt phá nhờ thông tin quy hoạch hay hạ tầng như khu Đông từng trải qua.

Vì vậy, khu Tây có thể phù hợp hơn với những nhà đầu tư theo chiến lược nắm giữ trung và dài hạn, trong khi những người kỳ vọng lãi nhanh hoặc biên độ tăng giá lớn trong thời gian ngắn sẽ phải đối mặt với không ít thách thức.





