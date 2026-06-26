Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Công văn số 5340/NHNN-CSTT gửi các ngân hàng thương mại, thông báo mức lãi suất cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội (NOXH) áp dụng từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026.

Theo đó, lãi suất cho vay trong giai đoạn này là 6,5%/năm, thấp hơn 2 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VND bình quân của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank.

Mức lãi suất ưu đãi này được áp dụng đối với dư nợ các khoản vay của người trẻ dưới 35 tuổi mua NOXH trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Chính sách được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4290/NHNN-TD ngày 29/5/2025 và Công văn số 2382/NHNN-TD ngày 31/3/2026 về chương trình cho vay phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP.

Lãi suất cho vay thấp hơn 1%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank trong 10 năm đầu vay vốn tiếp theo (kể từ ngày giải ngân đầu tiên).

Mức lãi suất cho vay là 7,5%/năm.

Lãi suất cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua NOXH thấp hơn 2%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước trong 5 năm đầu tiên. Ảnh: Hồng Khanh.

Liên quan đến việc triển khai các dự án NOXH, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai danh mục 13 dự án nhà ở xã hội đề xuất đầu tư trên địa bàn, với tổng quỹ đất hơn 54ha. Các dự án phân bố tại nhiều khu vực như Dương Nội, Đại Mỗ, Hoài Đức, Đan Phượng...

Trong danh mục được công khai, dự án có quy mô lớn nhất là Khu nhà ở Bắc Song Phượng tại xã Đan Phượng với diện tích khoảng 195.004m2. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong đợt công bố lần này.

Tiếp theo là dự án Nhà ở xã hội Bắc Từ Liêm tại các phường Tây Tựu và Đông Ngạc, diện tích 79.639m2.

Mới đây, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí quỹ đất, nguồn vốn và phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách ngay trong tháng 6/2026, đồng thời chuẩn bị triển khai các dự án quy mô lớn trong quý III và quý IV.