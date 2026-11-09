Cửa sổ trời toàn cảnh panorama giúp khoang cabin sáng, thoáng và tăng vẻ sang trọng cho ô tô, nhưng tại Việt Nam, trang bị này vẫn khiến không ít người mua cân nhắc bởi nắng nóng, nguy cơ thấm nước và chi phí sửa chữa.

Cửa sổ trời toàn cảnh (panoramic sunroof) ngày càng xuất hiện phổ biến trên các dòng SUV, crossover, đặc biệt là những phiên bản cao cấp. Với diện tích kính lớn, thường kéo dài từ hàng ghế trước đến hàng ghế sau, trang bị này giúp cabin có thêm ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi và tăng tính thẩm mỹ cho chiếc xe.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, nơi có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều và nắng gắt, cửa sổ trời toàn cảnh không hẳn là trang bị được người mua đánh giá cao. Thậm chí, không ít khách hàng sẵn sàng chọn phiên bản thấp hơn để tránh phải sở hữu tiện nghi này.

Cửa sổ trời là một tiện nghi cao cấp trên nhiều dòng xe. Ảnh: Carscoops

Dưới đây là 4 lý do khiến cửa sổ trời toàn cảnh chưa thực sự được người Việt mặn mà:

Hấp thụ nhiệt lớn hơn

Đây là một trong những bất tiện dễ nhận thấy nhất khi sử dụng ô tô có cửa sổ trời toàn cảnh tại Việt Nam. Với diện tích kính lớn trên nóc, ánh nắng có thể chiếu trực tiếp xuống khoang cabin, khiến khu vực trần xe và hàng ghế phía trên hấp thụ nhiệt nhiều hơn.

Dù được trang bị rèm che bên trong, khả năng cách nhiệt vẫn phụ thuộc vào chất lượng kính, lớp phủ chống nóng và thiết kế rèm. Khi xe đỗ ngoài trời lâu dưới nắng gắt 40-45 độ C, nhiệt độ trong cabin có thể tăng cao, khiến hệ thống điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để làm mát.

Chủ xe có thể dán phim cách nhiệt chuyên dụng hoặc lắp thêm tấm chắn nắng, nhưng đây vẫn là những khoản chi phí phát sinh. Trong điều kiện thời tiết nóng kéo dài, nhiều người cho rằng một chiếc nóc xe kín truyền thống sẽ thực dụng hơn.

Lo ngại kính nứt, vỡ khi đang sử dụng

Khác với phần nóc bằng kim loại truyền thống, cửa sổ trời toàn cảnh sử dụng một diện tích kính lớn nằm phía trên đầu người ngồi. Dù được thiết kế để chịu các tác động trong điều kiện vận hành thông thường, kính vẫn có nguy cơ nứt hoặc vỡ do vật thể va đập, tác động ngoại lực hoặc một số lỗi kỹ thuật.

Đáng chú ý, tùy cấu tạo, kính cường lực khi vỡ có thể phân tách thành rất nhiều mảnh nhỏ. Với cửa sổ trời toàn cảnh, diện tích kính lớn khiến sự cố này dễ gây tâm lý lo ngại cho người ngồi trong xe, nhất là khi xe đang di chuyển. Trong khi đó, kính nhiều lớp có khả năng giữ các mảnh vỡ bám trên lớp phim liên kết tốt hơn.

Một khi kính bị nứt, vỡ, chủ xe thường khó có giải pháp xử lý tạm thời để tiếp tục sử dụng xe bình thường, đặc biệt khi phải di chuyển dưới trời mưa. Chi phí thay thế cũng có thể khá cao do kính có kích thước lớn và cấu tạo riêng theo từng mẫu xe.

Cửa sổ trời của một chiếc SUV hạng sang bị vỡ vụn, kéo theo chi phí khắc phục rất cao. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nguy cơ thấm nước, hư hỏng

Cửa sổ trời toàn cảnh không chỉ có tấm kính mà còn gồm hệ thống gioăng cao su, khung đỡ, các rãnh dẫn nước, hệ thống mô-tơ và cơ cấu chuyển động khá phức tạp. Sau thời gian dài sử dụng, gioăng cao su có thể lão hóa, trong khi bụi bẩn, lá cây tích tụ làm tắc đường thoát nước.

Nếu không được vệ sinh, kiểm tra định kỳ, nước mưa có thể tràn vào bên trong cabin. Hậu quả không chỉ dừng ở trần nỉ bị ẩm, xuất hiện mùi khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện và các chi tiết nội thất. Việc sửa chữa, khắc phục trong trường hợp này đôi khi khá phức tạp và tốn kém.

Đây cũng là lý do khiến một số người mua xe ưu tiên thiết kế nóc kín truyền thống, vốn có kết cấu đơn giản hơn và ít phải quan tâm đến các chi tiết bảo dưỡng riêng biệt.

Chi phí ban đầu cao, bảo dưỡng phức tạp

Cửa sổ trời toàn cảnh thường chỉ được trang bị trên những phiên bản cao cấp nhất của một dòng xe. Do đó, muốn sở hữu tiện nghi này, khách hàng thường phải bỏ thêm một khoản tiền đáng kể để nâng cấp phiên bản, dù chưa chắc có nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Không chỉ tốn kém khi mua xe, cửa sổ trời toàn cảnh còn có thể làm tăng chi phí bảo dưỡng trong quá trình sử dụng. Khác với phần nóc kim loại thông thường, hệ thống này có cấu tạo khá phức tạp, gồm nhiều bộ phận như tấm kính lớn, khung đỡ, gioăng cao su, ray trượt, mô-tơ đóng mở và các đường dẫn thoát nước. Mỗi bộ phận đều cần được kiểm tra, vệ sinh định kỳ để bảo đảm hoạt động ổn định, tránh các sự cố như kẹt cơ cấu, rò rỉ nước hay hư hỏng gioăng.

Đặc biệt, khi xảy ra sự cố, việc sửa chữa hoặc thay thế linh kiện có thể tốn kém do các chi tiết có kết cấu đặc thù, kích thước lớn và không dễ tìm linh kiện thay thế. Với những người ít khi sử dụng cửa sổ trời, việc phải bỏ thêm tiền mua xe và duy trì một hệ thống tiện nghi phức tạp như vậy rõ ràng không phải lựa chọn hấp dẫn.

Dù chưa phù hợp với số đông khách hàng Việt, tuy vậy cửa sổ trời toàn cảnh vẫn là trang bị tiện nghi cao cấp, đáng tiền nếu người dùng biết khai thác và sử dụng đúng cách. Không chỉ tăng tính thẩm mỹ, tạo cảm giác rộng rãi cho cabin, trang bị này còn mang lại trải nghiệm thú vị trong những chuyến trải nghiệm.

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