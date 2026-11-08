Thị trường ô tô bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm với hàng loạt mẫu B-SUV được ưu đãi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Bên cạnh xe Nhật, Hàn, các mẫu xe Trung Quốc cũng đẩy mạnh khuyến mại, đưa giá bán thực tế xuống mức thấp kỷ lục.

Những tháng cao điểm cuối năm, các hãng và đại lý liên tục đẩy mạnh khuyến mại nhằm kích cầu và giải phóng hàng tồn kho. Các chương trình kích cầu được triển khai dưới nhiều hình thức như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt hoặc ưu đãi lãi suất, giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí khi xuống tiền.

Trong phân khúc B-SUV vốn có mức độ cạnh tranh rất cao tại Việt Nam, hàng loạt mẫu xe đang được giảm giá trong tháng 11, với mức ưu đãi từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng, tùy mẫu xe, phiên bản và năm sản xuất.

Dưới đây là một số mẫu B-SUV đang được giảm giá sâu:

Subaru Crosstrek giảm kỷ lục tới 329 triệu đồng

Trong các hãng xe phổ thông tại thị trường Việt Nam, Subaru tiếp tục áp dụng mức giảm giá tiền mặt cao nhất tới 329 triệu đồng cho mẫu B-SUV nhập khẩu từ Nhật Bản Crosstrek.

Mẫu Subaru Crosstrek sản xuất năm 2024 giảm kỷ lục tới 329 triệu. Ảnh: Subaru Việt Nam

Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight có số năm sản xuất (VIN) 2024 giảm 289 triệu đồng, từ 1,098 tỷ xuống còn 809 triệu đồng. Bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid giảm 329 triệu đồng, từ 1,268 tỷ xuống còn 939 triệu đồng. Dù vậy, số lượng xe Crosstrek tồn kho được giảm giá tuỳ thuộc vào từng đại lý với số lượng không nhiều.

Với xe Crosstrek có VIN 2025, mức giảm thấp hơn. Cụ thể, bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight giảm 209 triệu đồng, còn 889 triệu đồng; bản e-Boxer Hybrid giảm 269 triệu đồng, xuống còn 999 triệu đồng.

Honda HR-V giảm cao nhất 113 triệu đồng

Honda vừa "tăng liều" khuyến mại cho nhiều mẫu xe trong tháng 11, trong đó có mẫu B-SUV HR-V.

Honda HR-V được tăng khuyến mại trong tháng 11. Ảnh: HVN

Theo các đại lý, phiên bản tiêu chuẩn HR-V G có giá niêm yết 669 triệu đồng đang được hãng và đại lý ưu đãi trị giá tới 113 triệu đồng, bao gồm miễn lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt và quà tặng khác. Nếu trừ toàn bộ giá trị này khỏi giá niêm yết, mức giá quy đổi của HR-V G còn khoảng 556 triệu đồng.

Phiên bản HR-V L có giá niêm yết 750 triệu đồng, được ưu đãi 59 triệu đồng, tương đương giá sau ưu đãi khoảng 691 triệu đồng. Trong khi đó, bản hybrid HR-V e:HEV RS có giá niêm yết 835 triệu đồng, nhận ưu đãi 42 triệu đồng, đưa giá quy đổi xuống khoảng 793 triệu đồng.

Skoda Kushaq giảm đến 95 triệu đồng

Thương hiệu ô tô CH Séc Skoda lần đầu triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe, trong đó có B-SUV Kushaq. Với giá niêm yết từ 599-649 triệu đồng, mẫu xe này được giảm tương ứng khoảng 60-65 triệu đồng.

Skoda Kushaq đang được miễn 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài khoản hỗ trợ trên, khách hàng mua xe tại đại lý còn được hưởng ưu đãi tiền mặt và phiếu nhiên liệu, với tổng giá trị quy đổi lên tới 30 triệu đồng. Như vậy, tổng mức ưu đãi dành cho Skoda Kushaq trong tháng 11 có thể đạt 90-95 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống khoảng 509-554 triệu đồng.

Omoda C5 và Jaecoo J5 được giảm đến 80 triệu đồng

Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, phiên bản C5 Luxury có giá niêm yết 539 triệu đồng, được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 70 triệu đồng, đưa giá xe thực tế xuống còn khoảng 469 triệu đồng.

Omoda & Jaecoo Việt Nam đang có chương trình ưu đãi "3 Không” nhân 2 năm hiện diện tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H (giá niêm yết 669-749 triệu đồng), mức hỗ trợ lệ phí trước bạ dao động 50-80 triệu đồng tùy phiên bản. Sau ưu đãi trực tiếp, C5 SHS-H Premium có giá từ 614 triệu đồng và Flagship từ 664 triệu đồng.

Jaecoo J5 nhận mức hỗ trợ cao nhất được công bố là 76 triệu đồng dành cho phiên bản Premium (thuần xăng). Với giá niêm yết 599 triệu đồng, sau khi trừ khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 76 triệu đồng, giá quy đổi của J5 Premium còn khoảng 523 triệu đồng.

Jaecoo J5 EV Flagship đang có giá bán thực tế chỉ khoảng 600 triệu đồng. Ảnh: OJV

Với dòng Jaecoo J5 SHS-H sử dụng hệ truyền động hybrid có giá niêm yết 669-749 triệu đồng, mức hỗ trợ lệ phí trước bạ được công bố từ 40-50 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross ưu đãi đến 74 triệu đồng

Toyota Yaris Cross tiếp tục được hỗ trợ trong tháng 11, với mức ưu đãi cao nhất 74 triệu đồng dành cho phiên bản hybrid HEV. Mẫu xe có giá niêm yết 733 triệu đồng; nếu tính theo giá trị ưu đãi được công bố, giá quy đổi còn khoảng 659 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross chính là mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Ảnh: TMV

Phiên bản sử dụng động cơ xăng có giá niêm yết 650 triệu đồng, nhận ưu đãi tương đương 50 triệu đồng. Sau khi trừ khoản này, giá quy đổi còn khoảng 600 triệu đồng. Nhờ giảm giá, khoảng cách giữa hai phiên bản sau ưu đãi được thu hẹp còn khoảng 60 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce giảm đến 72 triệu đồng

Đối thủ chính của Toyota Yaris Cross là Mitsubishi Xforce tiếp tục được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11. Mức ưu đãi quy đổi dao động 60-72 triệu đồng tùy phiên bản, giúp mẫu SUV đô thị này giảm đáng kể chi phí mua xe ban đầu.

Mitsubishi Xforce cùng nhiều mẫu xe khác của hãng như Xpander, Destinator, Attrage... đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Mitsubishi Long Biên

Cụ thể, Xforce GLX có giá niêm yết 605 triệu đồng, được hỗ trợ tương đương 60 triệu đồng, đưa giá quy đổi còn khoảng 545 triệu đồng. Phiên bản Luxury giá 665 triệu đồng nhận ưu đãi 66 triệu đồng, còn khoảng 599 triệu đồng sau khi quy đổi. Bản Ultimate có giá niêm yết 720 triệu đồng, được hỗ trợ 72 triệu đồng, đưa giá quy đổi xuống khoảng 648 triệu đồng.

Mazda CX-30 giảm 50 triệu đồng

Trong tháng 11, Mazda giảm giá và tăng ưu đãi cho nhiều mẫu xe của mình với nhiều hình thức khác nhau. Với mẫu B-SUV Mazda CX-30 nhập khẩu từ Thái Lan, hãng cùng đại lý giảm 50 triệu đồng tiền mặt, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này còn từ 649-699 triệu đồng.

Mẫu SUV cỡ B+ Mazda CX-30 đang có giá dưới 700 triệu đồng. Ảnh: Đại lý Mazda

Vốn hút khách nhờ thiết kế gầm cao, không gian rộng rãi, tính đa dụng và mức giá dễ tiếp cận, các mẫu B-SUV có sức cạnh tranh lớn trên thị trường. Việc nhiều mẫu xe trong phân khúc đồng loạt giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 11 càng giúp người mua có thêm lựa chọn với chi phí thấp hơn.

Tuy nhiên, với nguồn cung xe mới tiếp tục được bổ sung, trong khi lượng xe tồn kho tại các hãng và đại lý vẫn ở mức đáng kể, áp lực giải phóng hàng sẽ còn hiện hữu trong những tháng cuối năm. Do đó, các chương trình ưu đãi dành cho B-SUV nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì, thậm chí kéo dài sang tháng 1/2027, nhằm kích cầu và tăng sức cạnh tranh giữa các thương hiệu.