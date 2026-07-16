Yamaha từ lâu đã được đánh giá là một trong những thương hiệu mô tô đáng tin cậy nhất thế giới với các mẫu xe nổi tiếng về độ bền, khả năng vận hành và công nghệ động cơ. Tuy nhiên, giống nhiều hãng xe máy khác, Yamaha cũng từng ghi nhận một số mẫu xe gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, buộc phải triển khai các chương trình triệu hồi tại nhiều thị trường.

Theo dữ liệu từ Cơ quan An toàn giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), chuyên trang RideApart và các thông báo triệu hồi của Yamaha công bố, một số mẫu xe Yamaha đời cũ từng ghi nhận lỗi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành.

Dưới đây là 4 mẫu xe đời cũ thuộc diện bị triệu hồi để khắc phục lỗi, người dùng nên lưu ý khi mua.

Yamaha MT-09 Tracer/Tracer 9 2021: Lỗi phần mềm điều khiển động cơ (ECU)

Thế hệ MT-09 Tracer 2021 hay còn được gọi là Tracer 9 đánh dấu bước chuyển mình của dòng naked bike Yamaha khi được trang bị động cơ 3 xi-lanh CP3 890cc hoàn toàn mới công suất 113 mã lực cùng khung sườn nhẹ hơn. Tuy nhiên, không lâu sau khi bán ra, mẫu xe này đã phải triệu hồi tại Mỹ do lỗi phần mềm điều khiển động cơ (ECU).

Lỗi lập trình ECU có thể khiến bướm ga điện hoạt động không chính xác, dẫn đến hiện tượng động cơ chết máy bất ngờ. Ảnh: Rider Magazine

Theo NHTSA, lỗi lập trình ECU có thể khiến bướm ga điện hoạt động không chính xác, dẫn đến hiện tượng động cơ chết máy bất ngờ khi xe đang vận hành. Đáng chú ý, trong một số trường hợp, bảng đồng hồ cũng không hiển thị đèn cảnh báo động cơ, khiến người lái khó phát hiện sự cố.

Bên cạnh đó, chuyên trang xe máy RideApart cho biết một số chủ xe còn phản ánh cụm tay ga trên những chiếc Yamaha MT-09 Tracer đời đầu 2021 sử dụng vật liệu có độ bền chưa cao, dễ hư hỏng nếu xe bị ngã hoặc đổ ở tốc độ thấp. Điều này đã khiến Yamaha Motor Hoa Kỳ phải ban hành thông báo thu hồi hàng trăm xe.

Tại Việt Nam, Yamaha MT-09 Tracer hay Tracer 9 đã được phân phối chính hãng. Những chiếc MT-09 Tracer/Tracer 9 "siêu lướt" (ODO dưới 10.000km hiện đang được chào bán với mức giá trung bình khoảng 250-290 triệu đồng.

Nếu muốn lựa chọn Yamaha MT-09 Tracer 2021 trên thị trường xe cũ, người mua nên kiểm tra xe đã được cập nhật ECU theo chương trình triệu hồi của hãng hay chưa.

Yamaha YZF-R3 2015: Lỗi rung động cơ, nước có thể lọt vào ổ khóa, chạc ba nứt

Yamaha YZF-R3 là mẫu sportbike 300cc rất phổ biến nhờ thiết kế thể thao và có công suất 42 mã lực, phù hợp với người mới chơi xe phân khối lớn. Tuy nhiên, phiên bản sản xuất năm 2015 lại là một trong những đời xe gặp nhiều lỗi kỹ thuật và bị triệu hồi nhiều nhất trong lịch sử của hãng.

Hơn 14.000 chiếc YZF-R3 đã bị triệu hồi vì nước có thể lọt vào ổ khóa điện, gây ăn mòn các tiếp điểm bên trong. Ảnh: Mercoradecoracion

Dữ liệu của NHTSA cho thấy, hơn 14.000 chiếc YZF-R3 đã bị triệu hồi vì nước có thể lọt vào ổ khóa điện, gây ăn mòn các tiếp điểm bên trong, khiến động cơ tắt máy khi đang vận hành. Chưa dừng lại ở đó, Yamaha còn phải xử lý lỗi rung động cơ làm nứt giá đỡ bình xăng, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ nhiên liệu và tăng nguy cơ cháy nổ.

Một đợt triệu hồi khác liên quan đến chạc ba trên bị nứt cũng được triển khai, bởi hư hỏng tại vị trí này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển xe.

Tại Việt Nam, Yamaha cũng từng thực hiện các chương trình triệu hồi đối với hơn 1.500 chiếc YZF-R3 liên quan đến những lỗi trên. Vì vậy, người mua xe cũ cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng và các hạng mục đã được khắc phục.

Qua khảo sát dữ liệu từ các sàn giao dịch xe máy cũ và các hội nhóm đam mê mô tô phân khối lớn tại Việt Nam, những chiếc R3 đời 2015-2018 có giá giao dịch hiện tại cực kỳ "mềm", chỉ dao động từ 50-65 triệu đồng. Trong khi, giá bán cho các đời 2019-2021 hiện nằm trong khoảng 68-78 triệu đồng.

Yamaha BW'S 125 2009: Lỗi cụm bơm nhiên liệu

Yamaha BW'S 125, hay còn được bán với tên Zuma 125 tại Mỹ, nổi bật với thiết kế cá tính và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Tuy nhiên, khoảng 8.700 xe được sản xuất từ tháng 7/2008 đến tháng 4/2009 từng bị triệu hồi do lỗi cụm bơm nhiên liệu.

Lỗi khe hở cụm bơm nhiên liệu khiến khiến động cơ Yamaha BW'S dễ chết máy sau khi xe đỗ dưới trời nắng. Ảnh: Wikipedia

Theo thông báo của Yamaha, khe hở trong cụm bơm có thể thay đổi khi nhiệt độ tăng cao, khiến bơm nhiên liệu hoạt động không ổn định hoặc ngừng hoạt động.

Sự cố này có thể khiến động cơ chết máy sau khi xe đỗ dưới trời nắng hoặc vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao. Với khí hậu mùa hè tại Việt Nam thường xuyên trên 35 độ C, đây là vấn đề người mua xe cũ cần đặc biệt lưu ý.

Hiện nay, dạo quanh một vòng các chuyên trang mua bán xe máy cũ như Chợ Tốt hay các hội nhóm trên mạng xã hội, mức giá giao dịch của Yamaha BW'S 125 cũ rất "mềm", chỉ khoảng 6-10 triệu (đời 2009 - 2011) và 11-13 triệu đồng (2013-2016).

Yamaha YZF-R1 2005: Lỗi cảm biến vị trí bướm ga TPS.

Yamaha YZF-R1 2005 vẫn là mẫu superbike được nhiều người chơi xe săn tìm nhờ thiết kế mang tính biểu tượng và hiệu năng mạnh mẽ. Thế nhưng, đây cũng là mẫu xe từng bị triệu hồi quy mô lớn. Theo NHTSA, Yamaha đã phải triệu hồi gần 40.000 xe do lỗi cảm biến vị trí bướm ga TPS.

Yamaha đã phải triệu hồi gần 40.000 xe YZF-R1 2005 do lỗi cảm biến vị trí bướm ga TPS. Ảnh: Offerup

Theo nhà sản xuất, sau thời gian sử dụng, cảm biến có thể hoạt động không chính xác, khiến vòng tua máy dao động bất thường hoặc động cơ chết máy khi người lái nhả ga. Đối với một mẫu xe có công suất gần 180 mã lực, việc mất công suất đột ngột khi đang ôm cua hoặc vượt xe có thể gây nguy hiểm.

Ngoài ra, một số xe còn ghi nhận lỗi liên quan đến cơ cấu phanh trước khiến tay phanh không hồi hết hành trình sau khi bóp. Tình trạng này có thể làm má phanh luôn tì vào đĩa, gây nóng phanh, giảm hiệu quả phanh và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến khóa bánh trước.

Hiện tại, Yamaha YZF-R1 chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam và phần lớn được bán thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân. Trên thị trường xe cũ, R1 đời từ 2005-2014 có giá bán khá dễ tiếp cận, dao động từ 250-450 triệu đồng; đời 2015-2019 có mức giá cao hơn từ 500-650 triệu đồng.

Kinh nghiệm chung

Trước khi mua xe máy, mô tô cũ, người dùng nên yêu cầu người bán cung cấp số khung (VIN) để tra cứu lịch sử triệu hồi, đồng thời kiểm tra sổ bảo dưỡng và các hóa đơn sửa chữa nhằm xác nhận xe đã được khắc phục toàn bộ lỗi theo khuyến cáo của hãng.

Một lịch sử bảo dưỡng minh bạch và việc hoàn thành đầy đủ các chương trình triệu hồi là yếu tố quan trọng hơn tuổi đời của chiếc xe, giúp người mua hạn chế rủi ro và tránh phát sinh chi phí sửa chữa lớn sau khi sở hữu.

Tổng hợp (NHTSA, RideApart)

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