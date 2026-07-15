Chủ xe Toyota Land Cruiser bị tố gắn biển số giả trùng với biển số Lexus RX 350 để sài chùa phí ETC khẳng định, xe đã gắn biển mới và sử dụng ePass. Dữ liệu giao dịch ETC của hai xe cho thấy có điểm bất thường.
Thực hiện: Ngô Minh - Thiết kế: Trần Hằng
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