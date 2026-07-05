Khi quan sát những chiếc mô tô phân khối lớn đắt tiền, hay thậm chí là các dòng xe côn tay cỡ nhỏ thể thao thế hệ mới tại thị trường Việt Nam hiện nay như Yamaha R15 V4 hay Honda CBR150R, người ta dễ dàng bị thu hút bởi cặp phuộc trước hành trình ngược (Upside Down - USD). Với lớp vỏ ngoài to bản mang màu vàng óng ánh hoặc đen huyền bí, trang bị này ngay lập tức đem lại cảm giác cao cấp và đầy phấn khích cho thị giác.

Mẫu Yamaha YZF-R15 sử dụng hệ thống giảm xóc trước dạng hành trình ngược USD. Ảnh: Yamaha Việt Nam

Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà các kỹ sư hàng đầu thế giới lại quyết định "lộn ngược" hệ thống giảm xóc truyền thống. Đằng sau thiết kế đậm chất thể thao đó là cả một cuộc cách mạng về kỹ thuật cơ khí, tối ưu hóa hiệu suất vận hành được thừa hưởng trực tiếp từ thế giới đường đua khốc liệt.

Phuộc hành trình ngược USD hoạt động như thế nào?

Về bản chất, phuộc trước xe máy phổ biến nhất hiện nay vẫn là phuộc ống lồng, gồm hai phần chính: ống ngoài (vỏ phuộc) và ống trong (ti phuộc). Ở phuộc truyền thống, ti phuộc nhỏ hơn nằm phía trên, được kẹp vào chạc ba, còn vỏ phuộc to và nặng hơn nằm phía dưới, gắn trực tiếp với trục bánh trước.

Phuộc hành trình ngược thì làm điều hoàn toàn ngược lại. Phần ống to, dày và cứng nhất được đưa lên trên, kẹp chặt vào chạc ba, trong khi phần ống nhỏ hơn nằm phía dưới và kết nối với bánh xe. Về nguyên lý thủy lực, hai loại phuộc gần như không khác nhau, nhưng sự đảo chiều về mặt kết cấu lại tạo ra khác biệt rất lớn về hiệu năng.

Phuộc hành trình ngược giúp gia tăng độ cứng và chống uốn cong khi xe bị phanh gấp ở tốc độ cao. Ảnh: BMW

Sự khác biệt cốt lõi khiến phuộc hành trình ngược trở nên vượt trội chính là độ cứng cáp và khả năng chống uốn cong. Khi xe chạy nhanh và người lái phanh gấp hoặc vào cua ở tốc độ cao, toàn bộ tải trọng sẽ dồn mạnh về phía trước. Vị trí chịu lực xoắn và lực bẻ cong lớn nhất chính là khu vực ngay bên dưới chạc ba.

Với phuộc truyền thống, đây lại là nơi phần ống nhỏ hơn làm việc, dễ phát sinh độ vặn xoắn hoặc cong nhẹ, đủ để làm tay lái kém chính xác khi bị đẩy tới giới hạn. Phuộc USD khắc phục triệt để nhược điểm này bằng cách đặt phần ống to và cứng nhất đúng tại vị trí chịu lực lớn nhất. Nhờ đó, hệ thống lái ổn định hơn, phản hồi từ bánh trước rõ ràng hơn và xe giữ được quỹ đạo chính xác ngay cả khi phanh gấp hay ôm cua gắt.

Không phải ngẫu nhiên mà công nghệ này được sinh ra từ xe đua. Năm 1984, hãng xe Áo KTM là nhà sản xuất đầu tiên thương mại hóa phuộc hành trình ngược trên mẫu xe địa hình KTM 495MX. Sau khi chứng minh được ưu thế rõ rệt về độ ổn định và khả năng kiểm soát tuyệt vời trên đường đua, phuộc USD nhanh chóng được đưa lên các mẫu mô tô thể thao đường phố, tiêu biểu là Kawasaki ZXR400 ra mắt năm 1989.

Bên cạnh độ cứng vượt trội, một lợi thế khác của phuộc USD là không gian kỹ thuật rộng rãi hơn ở phần trên, cho phép các kỹ sư tích hợp bộ giảm chấn dạng cartridge, một cấu trúc van kín phức tạp và tiên tiến. Nhờ khả năng kiểm soát dòng dầu thủy lực tinh vi, phuộc USD dập tắt dao động nhanh, mượt và ổn định hơn khi xe chạy tốc độ cao hoặc gặp mặt đường xấu liên tiếp.

Vì sao phuộc hành trình ngược USD không xuất hiện trên mọi chiếc xe máy?

Với hàng loạt ưu điểm như vậy, câu hỏi đặt ra là vì sao phuộc USD không xuất hiện đại trà trên mọi mẫu xe? Câu trả lời nằm ở ba yếu tố: chi phí, bảo dưỡng và an toàn.

Trước hết, phuộc hành trình ngược đòi hỏi độ chính xác gia công rất cao, vật liệu đắt tiền và cấu trúc bên trong phức tạp. Chi phí sản xuất vì thế cao hơn đáng kể so với phuộc truyền thống, khiến nó khó phù hợp với các dòng xe phổ thông giá rẻ.

Cấu tạo của phuộc hành trình ngược phức tạp và có chi phí sản xuất cao nên không phù hợp với các dòng xe máy giá rẻ. Ảnh: Messner Moto

Thứ hai là vấn đề bảo dưỡng. Việc thay dầu hay phớt phuộc USD phức tạp hơn nhiều, thường phải tháo rời toàn bộ cụm phuộc và sử dụng dụng cụ chuyên dụng. Điều này kéo theo chi phí bảo dưỡng cao hơn, không phù hợp với nhu cầu “ăn chắc mặc bền” của số đông người dùng.

Cuối cùng và quan trọng nhất là rủi ro an toàn. Trên phuộc USD, phớt dầu nằm ở vị trí thấp, gần đĩa phanh và lốp trước. Nếu phớt bị rách hoặc rò rỉ do bụi bẩn, dầu có thể chảy trực tiếp xuống phanh hoặc lốp, gây mất phanh hoặc giảm độ bám, dẫn đến tình huống cực kỳ nguy hiểm khi xe đang chạy nhanh hay vào cua.

Chính vì vậy, đối với nhu cầu di chuyển thông thường trong đô thị, lực tác động lên giảm xóc không đủ lớn để làm uốn cong phuộc. Người lái xe phổ thông sẽ khó lòng cảm nhận được sự khác biệt về hiệu năng của phuộc USD.

Triumph Bonneville dù là mẫu xe phân khối lớn nhưng vẫn theo đuổi thiết kế giảm xóc trước dạng ống lồng truyền thống. Ảnh: Triumph

Đó là lý do tại sao các mẫu xe hoài cổ như Triumph Bonneville hay xe đường trường bệ vệ như Harley-Davidson Street Glide vẫn trung thành với phuộc ống lồng truyền thống nhằm ưu tiên độ bền, chi phí hợp lý và giá trị thẩm mỹ cổ điển.

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