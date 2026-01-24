Chuyên gia về ô tô của trang Motorbiscuit vừa tổng hợp bốn mẫu xe từng dành giải Xe của năm tại thị trường Bắc Mỹ nhưng sau đó, có kết cục không mấy khả quan.

Chevrolet Volt 2011

Chevrolet Volt không phải là một mẫu xe đáng thất bại. Hệ truyền động hybrid của mẫu xe này là một đổi mới công nghệ thực sự. Xe có thể vận hành như một ô tô điện hoàn chỉnh cho nhu cầu đi lại hằng ngày, thay vì chỉ là một mẫu hybrid nhẹ. Bên cạnh đó, Volt còn được trang bị máy phát điện chạy xăng để mở rộng tầm hoạt động khi di chuyển đường dài.

Vấn đề không nằm ở công nghệ mà ở thời điểm. Năm 2011, thị trường chưa sẵn sàng cho loại xe này.

Chevrolet Volt 2011.

Trong triển lãm Los Angeles 2010, mẫu xe điện Chevrolet Volt 2011 đã được trao giải Xe xanh của năm. Đây là giải thường do tạp chí Grean Car bình chọn và trao thưởng thường niên tại triển lãm Los Angeles. Mục đích của giải thưởng là tôn vinh những tiến bộ của ngành công nghiệp ô tô trong quá trình bảo vệ môi trường. Chevrolet Volt 2011 cũng đạt giải “Xe của năm 2011 tại Bắc Mỹ” do MotorTrend bình chọn năm 2011.

Tuy nhiên, mẫu xe này lại ế ẩm tại thị trường Bắc Mỹ. Tổng cộng, Chevrolet bán được khoảng 150.000 chiếc Volt trước khi dừng sản xuất phiên bản hybrid này vào năm 2019. Mẫu xe thay thế là Bolt EV với cấu hình xe điện cũng kết thúc vòng đời sau thời gian còn ngắn hơn.

Điều thú vị hiện nay, Volt lại đang được giới chơi xe quan tâm trở lại và trở thành một trong những mẫu xe điện hóa đã qua sử dụng được săn tìm nhiều nhất.

Saturn Aura 2007

Saturn từng đặt nhiều kỳ vọng vào mẫu sedan cỡ trung Aura, mong tạo được “hào quang” cho thương hiệu. Aura trang bị dẫn động cầu trước và từng được vinh danh là Xe của năm tại Bắc Mỹ năm 2007.

Saturn Aura 2007.

Aura cũng là mẫu xe đầu tiên của GM sử dụng nền tảng Epsilon mới, nền tảng sau đó xuất hiện trên Chevrolet Malibu 2008. Chính mối liên hệ này phần nào giúp Aura nhận được những đánh giá tích cực ban đầu. Về sau, GM mở rộng việc dùng chung nền tảng Epsilon cho Malibu và Pontiac G6, đồng thời chia sẻ nhiều linh kiện với Saab 9-3, Opel Vectra C, Signum và Fiat Croma.

Nhìn lại, việc dùng chung nền tảng và linh kiện quá rộng có lẽ đã sớm báo hiệu rủi ro. Aura ra mắt năm 2007, nhưng đến năm 2010 thì hệ thống đại lý Saturn đã khai tử mẫu xe này. Tại thị trường Mỹ, GM chỉ bán được khoảng 140.000 chiếc Aura.

Chrysler PT Cruiser 2001

Chrysler PT Cruiser từ lâu thường bị đem ra chế giễu, thậm chí bị ví như “đôi Crocs của ngành ô tô”.

Cách nhìn này có phần khắt khe. Khi ra mắt năm 2001, Chrysler PT Cruiser xuất hiện đúng vào thời điểm làn sóng thiết kế hoài cổ pha nét tương lai, cùng thời với New Beetle hay Mini Cooper dưới thời BMW. Tuy nhiên, kiểu dáng của PT Cruiser không chạm được thị hiếu số đông.

Chrysler PT Cruiser 2001.

Ngày nay, PT Cruiser gần như trở thành biểu tượng cho một “mẫu xe thất bại” trong ngành ô tô. Điều trớ trêu là mẫu xe này từng giành giải "Xe của năm" tại Bắc Mỹ năm 2001.

Một số đánh giá cũng cho rằng, PT Cruiser đã đi trước thời đại khi sớm định hình công thức crossover phổ thông: nền tảng xe du lịch dẫn động cầu trước, vị trí ngồi cao và khoang hành lý linh hoạt. Nhờ đó, Chrysler đã bán được hơn 1 triệu chiếc PT Cruiser chỉ riêng tại thị trường Mỹ.

Renault Alliance 1983

Đầu thập niên 1980, ba tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ gồm: General Motors (GM); Ford Motor Company (Ford); Chrysler (nay thuộc Stellantis) đều đã hợp tác với các hãng Nhật Bản để đưa xe cỡ nhỏ vào thị trường Mỹ. Khi cuộc “xoay vòng đối tác toàn cầu” dần chững lại, American Motors Corporation (AMC) rơi vào thế bí và gần như chỉ còn Renault là lựa chọn khả dĩ.

Renault Alliance 1983.

Renault Alliance ra đời trong bối cảnh đó. Mang cái tên đầy lạc quan, mẫu xe có thiết kế Pháp nhưng được lắp ráp tại bang Wisconsin (Mỹ). Ý tưởng này từng được đánh giá cao, khi MotorTrend trao cho Alliance danh hiệu Xe của năm 1983.

Dù vậy, “liên minh” ấy không đủ sức cứu AMC. Hãng xe Mỹ lần lượt bán đi các thương hiệu, trong đó có Jeep cho Chrysler, trước khi chính thức đóng cửa vào năm 1987. Trong suốt thời gian hiện diện tại Mỹ, AMC chỉ bán được khoảng 140.000 xe mang thương hiệu Renault.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!