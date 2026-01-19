Tạm biệt những gam màu rực rỡ

Theo công bố của KIA, năm 2025 là năm hãng xe Hàn Quốc ghi nhận doanh số cao nhất từ trước đến nay tại thị trường Mỹ. Xe bán chạy, sức hút thương hiệu tăng lên rõ rệt, nhưng có một khía cạnh mà KIA dường như đang chọn cách “hòa vào đám đông” bởi các tùy chọn màu sắc ngoại thất, gây ra những ý kiến trái chiều.

Dải màu sắc của KIA chủ yếu là gam màu xám. Ảnh: Carscoops

Theo Carscoops, KIA đang khiến không ít khách hàng phải thất vọng khi gần như "đóng khung” bảng màu sơn của các mẫu xe mới trong những gam màu trung tính, đặc biệt là màu xám.

Điển hình nhất là mẫu KIA Sportage đời mới, khi hãng cung cấp tới 11 tùy chọn màu sắc khác nhau nhưng có tới 9 màu xoay quanh các tông xám, đen và trắng, trong khi hầu như không còn chỗ cho những màu sắc nổi bật hay cá tính hơn. Nếu muốn một chiếc Sportage có phần khác biệt, người mua chỉ có thể lựa chọn vào các màu xanh Nebular hoặc đỏ Runway.

Ở phiên bản Sportage EX tiêu chuẩn, lựa chọn còn hạn chế hơn nữa. Danh sách màu sơn chỉ bao gồm đen Ebony, đen Fusion, xám Gravity, xám Metal, xám Steel, trắng ngọc trai và trắng tuyết. Nói cách khác, hoàn toàn không có bất kỳ màu sắc nổi bật nào khác ngoài gam màu xám.

9/11 màu của KIA Sportage 2026 xoay quanh các tông xám. Ảnh: KIA

Không chỉ Sportage, nhiều mẫu xe khác trong danh mục của KIA cũng đi theo hướng tương tự. Sorento - mẫu SUV cỡ lớn hơn chủ yếu có các màu xám, đen và trắng, ngoại trừ một vài lựa chọn như xanh nước biển đậm, xanh lá cây và cát núi lửa (bản chất cũng chỉ là một sắc xám pha thêm chút tông đất).

Với KIA Telluride, người mua chỉ có 6 màu để lựa chọn, trong đó hai màu được xem là nổi bật nhất là xanh rêu đậm và xanh nước biển đậm, nhưng đều thuộc nhóm màu trầm. Tình trạng này cũng lặp lại trên các mẫu K4, K5 và EV6: nếu không chọn đen, trắng hoặc xám, thì xanh dương và đỏ gần như là hai phương án duy nhất còn lại.

KIA Telluride cũng có tuỳ chọn màu sắc khá đơn điệu với chủ yếu là các màu trầm. Ảnh: Carscoops

Không phải điều bất ngờ

Việc một thương hiệu lớn như KIA gần như từ bỏ các gam màu tươi sáng trong toàn bộ dải sản phẩm vẫn khiến nhiều khách hàng cảm thấy hụt hẫng. Điều này càng đáng chú ý hơn trong bối cảnh KIA đang đạt được thành công lớn về mặt doanh số.

Dù sở hữu danh mục sản phẩm phong phú, từ sedan, SUV cho tới xe điện, bảng màu của KIA lại khá bảo thủ. Phần lớn các mẫu xe chỉ xoay quanh những lựa chọn an toàn như xám, trắng và đen. Các màu sắc tươi sáng, cá tính hoặc mang tính phá cách gần như vắng bóng, không đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng muốn chiếc xe của mình nổi bật hơn, dù chỉ ở mức tối thiểu.

Tuy nhiên, theo đánh giá từ các chuyên gia, xu hướng màu xám chiếm ưu thế trên thị trường ô tô không còn là điều quá bất ngờ.

Việc KIA ưu tiên các màu trung tính không hoàn toàn vô lý mà dựa trên nghiên cứu thị trường. Ảnh: Carscoops

Thực tế, việc KIA ưu tiên các màu trung tính không hoàn toàn vô lý. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, có tới 80% người mua xe mới trong năm 2023 lựa chọn các màu trung tính, tăng mạnh so với mức 60,3% vào năm 2004. Điều này cho thấy thị hiếu chung của người tiêu dùng đang ngày càng nghiêng về sự an toàn và dễ bán lại.

Cũng trong năm 2023, màu trắng chiếm tỷ lệ cao nhất trong số xe mới bán ra, đạt 27,6%. Theo sau là màu đen (22%), xám (21,3%) và bạc (9,1%). Trong nhóm màu không thuộc gam xám, xanh dương và đỏ là hai lựa chọn phổ biến nhất, nhưng cũng chỉ đạt lần lượt 8,9% và 7,3%.

Vì vậy, dù khiến những người yêu thích xe màu sắc rực rỡ phải tiếc nuối, chiến lược “màu sắc an toàn” của KIA thực chất phản ánh đúng xu hướng của thị trường.

(Theo Carscoops)

Bạn nghĩ sao về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Trân trọng mời bạn đọc gửi tin, bài, ảnh, video cộng tác về Báo VietNamNet theo địa chỉ email: otoxemay@vietnamnet.vn. Những nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!