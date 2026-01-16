Tác giả đoạn clip là YouTuber Effspot, gương mặt quen thuộc trong giới săn siêu xe tại Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả với một người thường xuyên bắt gặp những chiếc McLaren P1 hay Ferrari đắt giá giữa bãi đỗ xe Los Angeles, phát hiện lần này vẫn được xem là “đỉnh cao” bất ngờ của kênh Effspot.

Xem video:

Không phải triển lãm xe, cũng chẳng phải sự kiện danh giá như Pebble Beach Concours d’Elegance, dàn hypercar này đơn giản… nằm im tại một khu vực vắng vẻ trong sân bay, gần như không có bất kỳ thông tin nào về chủ sở hữu.

Trong video, Effspot cho biết anh nhận được “tin mật” khi đang ghi hình tại Beverly Hills, nơi vốn không thiếu Ferrari F40 hay những mẫu xe độ độc lạ. Lần theo manh mối, anh tìm đến một góc khuất phía sau sân bay LAX và không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.

Tại đây, hơn một chục chiếc hypercar được phủ lớp nilon mỏng, trông chẳng khác gì những kiện hàng cồng kềnh chờ bốc dỡ. Nhưng khi quan sát kỹ, đây lại là dàn xe trong mơ của giới mê tốc độ với toàn những cái tên thuộc đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Danh sách ghi nhận gồm Bugatti Chiron, Lamborghini Centenario, Ferrari LaFerrari, Pagani Huayra BC và Aston Martin One-77, những mẫu xe hiếm đến mức chỉ cần xuất hiện đã đủ gây náo động. Theo ước tính, tổng giá trị của số xe này rơi vào khoảng 50 triệu USD.

Trong số đó, chiếc được xem là “bình dân nhất” lại là một chiếc Ford GT Mark II, mẫu xe cực hiếm, được Hagerty định giá khoảng 788.000 USD. Với nhiều người, chỉ cần được cầm lái chiếc xe này vài phút cũng là giấc mơ xa xỉ.

Một mẫu khác có giá “mềm” trong bộ sưu tập là Porsche 911 do Gunther Werks nâng cấp, nhưng khái niệm “dễ tiếp cận” ở đây chỉ mang tính tương đối. Gunther Werks nổi tiếng với những bản độ thủ công trên nền các mẫu Porsche vốn đã rất hiếm, tạo ra những chiếc xe trị giá hàng triệu USD, trong đó riêng động cơ có thể lên tới vài trăm nghìn USD.

Ngoài ra, dàn xe tại LAX còn có ba mẫu Koenigsegg, gồm hai chiếc Regera và một Agera RS – những hypercar thuộc hàng hiếm nhất thế giới.

Vấn đề khiến dư luận tò mò nhất không chỉ nằm ở giá trị khổng lồ của bộ sưu tập, mà là câu hỏi: Vì sao những chiếc xe này lại “nằm phơi” tại sân bay?

Một số giả thuyết cho rằng đây là các phương tiện chuẩn bị được vận chuyển đến một triển lãm xe quốc tế. Đáng chú ý, chiếc McLaren Sabre sơn đổi màu, một trong 15 chiếc trên toàn cầu, được cho là trùng khớp với bộ sưu tập từng xuất hiện trong video của YouTuber Shmee150 vài năm trước. Một số bình luận còn nhắc tới khả năng dàn xe này hướng đến một sự kiện hypercar cao cấp tại Wynn Palace (Trung Quốc).

Những giả thuyết khác, như xe bị thu giữ làm tang vật hay chuẩn bị cho một phiên đấu giá lớn cũng được đặt ra, nhưng khả năng cao nhất đây là bộ sưu tập tư nhân của giới siêu giàu, đang trong quá trình vận chuyển.

Thực tế, việc những chiếc xe cực hiếm bất ngờ xuất hiện ở những địa điểm “không tưởng” không phải là chuyện hiếm. Trước đó, một chiếc BMW M1 đời 1981 từng được phát hiện trong gara tại miền Nam Italy sau 35 năm bị bỏ quên. Hay một chiếc Ferrari 365 GTB/4 Daytona thân nhôm độc bản, từng thuộc về bạn thân Enzo Ferrari, được tìm thấy phủ đầy bụi trong một gara ở Nhật Bản và sau đó bán với giá hơn 2 triệu USD.

Nổi tiếng nhất trong số các phát hiện này là bộ sưu tập Rudi Klein, được cất giấu nhiều năm tại một bãi phế liệu nhỏ ở Los Angeles. Khi được đưa ra đấu giá, bộ sưu tập này đã gây chấn động với chiếc Mercedes-Benz 300 SL “Alloy” Gullwing đời 1956 bán giá gần 10 triệu USD, cùng nhiều Lamborghini Miura trị giá hàng triệu USD.

Dàn hypercar tại LAX có thể rồi cũng sẽ sớm lộ diện chủ nhân. Nhưng ở thời điểm hiện tại, việc dàn siêu xe 50 triệu USD nằm lặng lẽ sau hàng rào sân bay vẫn đủ khiến giới mê xe không khỏi tò mò và choáng ngợp.

Theo Hotcars