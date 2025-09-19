Khoảng 12h trưa, đi qua phố Thọ Lão (Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều người thường chú ý tới một quán bún chả nhỏ, khá cũ nhưng đông kín, thậm chí khách phải xếp hàng chờ gọi đồ, tìm chỗ ngồi. Bên trong, chủ quán niềm nở chào hỏi, vừa xin khách thông cảm vừa thoăn thoắt bày biện từng suất bún.

Đây là quán bún chả đã mở 21 năm của gia đình chị Trần Thị Vân Anh (SN 1987). Ba năm gần đây, chị Vân Anh thay mẹ tiếp quản quán và giữ nguyên công thức được mẹ truyền lại.

Thực khách xếp hàng chờ đợi mua bún chả tại quán. Ảnh: Đỗ Huyền Trang

Nhìn từ bên ngoài, quán có phần cũ kỹ, đơn giản. Chủ quán cũng không quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Quán chỉ rộng khoảng 30m2, bàn ghế kê san sát. Buổi trưa, khách vừa đứng dậy đã có người khác ngồi vào ngay. Chủ quán và nhân viên hối hả phục vụ.

"Quán mở cửa đón khách từ 10h. Mỗi ngày, nhà tôi chỉ làm khoảng 250 suất bún chả. Thường sau 3 tiếng, hàng đã hết. Vào những ngày cuối tuần, quán sẽ đông khách và bán nhanh hơn, có khi 12h khách tới đã hết bún chả. Tôi đành xin lỗi, hẹn họ ghé lại lần sau", chủ quán chia sẻ.

Chị Vân Anh - chủ quán bún chả. Ảnh: Đỗ Huyền Trang

Bún chả tại quán sẽ ăn kèm thịt nướng, chả viên nướng, nem rán, chả xương sông.

Nói về việc quán nhỏ mà đông khách, chủ quán cho biết, không có bí quyết nào đặc biệt, chủ yếu nằm ở chất lượng thịt.

7h mỗi ngày, chị Vân Anh nhập thịt tươi về, sơ chế sạch, thái rồi ướp nước mắm, gia vị và nướng sơ trên than hoa. "Thịt tươi, sạch thì chỉ cần ướp gia vị đơn giản là nướng đã rất thơm, đậm đà. Toàn bộ thịt được chế biến và bán trong ngày, không sử dụng sang hôm sau", chủ quán nói.

Thực khách có thể gọi thịt nướng, thịt viên hoặc thêm chả xương sông, nem rán tùy ý thích. Ảnh: Đỗ Huyền Trang

Gần tới giờ đón khách, những vỉ thịt được đem vào nướng xém, mỡ chảy xèo xèo trên than hoa, mùi tỏa ra thơm nức.

Chả miếng được thái dày vừa phải từ những miếng thịt ba chỉ có phần mỡ thịt đan xen. Khi nướng chín, miếng thịt mềm, đậm đà nhưng không ngấy cũng không bị khô.

Còn chả viên được làm từ thịt xay nhuyễn, trộn cùng gia vị, vo tròn thành từng viên vừa miệng, nướng cháy cạnh bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm ngọt. Vị chả viên đậm đà, dễ ăn, trẻ nhỏ lẫn người lớn đều thích.

Nước chấm được pha hài hòa từ mắm, giấm, đường, nước lọc, tỏi ớt tươi băm nhỏ.

Thực khách có thể quan sát các khâu nướng thịt tại quán. Ảnh: Đỗ Huyền Trang

Một suất bún chả đầy đủ với thịt nướng, bún tươi, rau sống và nước mắm chua ngọt có giá 40.000 đồng. Nem rán nóng hổi, giòn rụm, có giá 7.000 đồng/chiếc. Thực khách có thể uống trà đá miễn phí, tự phục vụ theo nhu cầu.

Nem rán đầy đặn, giòn rụm của quán được nhiều người ưa thích. Ảnh: Đỗ Huyền Trang

Khách của quán chủ yếu là người dân trong khu vực và khách văn phòng, ít có du khách từ xa tới. Mỗi suất bún được đánh giá đầy đặn, chả nêm nếm hài hòa, nướng vừa tới, thơm lừng. Tuy nhiên, diện tích quán nhỏ, chỗ ngồi hạn chế. Giờ cao điểm, thực khách có thể phải đợi 15-20 phút.

Anh Trung (áo sơ mi xanh than) và nhóm bạn là khách quen của quán. Ảnh: Đỗ Huyền Trang

Anh Trung và nhóm bạn đã là "khách ruột" của quán gần 10 năm, từ thời còn là sinh viên. "Lần đầu ăn bún chả ở đây, tôi đã ăn hết 2 suất vì thịt rất thơm, vừa miệng, nước chấm ngon", anh chia sẻ.

Tuy quán nhỏ, đông đúc nhưng anh vẫn gắn bó vì yêu thích hương vị bún chả đặc trưng.

Không chỉ anh Trung, nhiều khách quen cũng ấn tượng bởi sự tinh tế của chị Vân Anh - chủ quán, khi luôn nhớ rõ sở thích ăn uống của từng người.

Linh Trang - Đỗ Huyền Trang