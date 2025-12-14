Mean Girls (Những cô nàng lắm chiêu) ra mắt năm 2004, trở thành một trong những phim tuổi teen thành công nhất thập niên 2000. Với kinh phí khoảng 17 - 18 triệu USD (gần 500 tỷ đồng), tác phẩm của đạo diễn Mark Waters và biên kịch Tina Fey đã thu về hơn 130 triệu USD (hơn 3,4 nghìn tỷ đồng) toàn cầu, tạo nên cơn sốt phòng vé lẫn ảnh hưởng văn hóa sâu rộng. Không chỉ là phim hài học đường, Mean Girls còn khéo léo phê phán quyền lực trong trường trung học Mỹ, nơi các “nữ hoàng” có thể quyết định vị trí và uy quyền của mọi học sinh.

Hơn 20 năm sau, dàn nữ chính từ Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried đến Lacey Chabert đều đã xây dựng vị trí vững chắc cùng dấu ấn riêng trong ngành giải trí.

Lindsay Lohan vai Cady Heron

Nhan sắc quyến rũ của Lindsay Lohan ở tuổi 39.

Lindsay Lohan sinh năm 1986, vào nghề sớm và nhanh chóng tỏa sáng với The Parent Trap (1998) khi mới 12 tuổi. Năm 2004, vai Cady Heron trong Mean Girls đưa Lindsay lên đỉnh cao sự nghiệp. Bộ phim trở thành hiện tượng văn hóa, giúp cô đoạt giải Teen Choice Award và trở thành người dẫn chương trình trẻ nhất lịch sử MTV Movie Awards. Giai đoạn 2003 - 2005, Lindsay liên tục thành công với Freaky Friday, Herbie: Fully Loaded, Just My Luck…

Tuy nhiên, sự nổi tiếng quá sớm kéo theo nhiều biến cố. Trong gần 1 thập kỷ, Lindsay vướng bê bối, nghiện ngập và các rắc rối pháp lý, khiến sự nghiệp lụi tàn, lao dốc không phanh. Cô rời Hollywood, chuyển sang châu Âu và Dubai để tìm lại sự cân bằng.

Những năm gần đây, Lindsay tái xuất mạnh mẽ khi ký hợp đồng với Netflix, đóng Falling for Christmas, Irish Wish và trở lại với Freaky Friday 2. Cô kết hôn năm 2022 và đón con trai đầu năm 2023, đánh dấu giai đoạn ổn định hơn về đời sống cá nhân.

Rachel McAdams vai Regina George

Sau gần 30 năm diễn xuất, Rachel McAdams vẫn tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 47.

Sinh năm 1978 tại Canada, Rachel McAdams từng theo đuổi trượt băng nghệ thuật trước khi rẽ hướng sang diễn xuất. Cô tốt nghiệp Kịch nghệ tại Đại học York và khởi đầu với những dự án nhỏ, dần gây chú ý nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên và thần thái sắc sảo.

Mean Girls là bước ngoặt lớn đưa tên tuổi Rachel bùng nổ. Vai Regina George biến cô thành hiện tượng toàn cầu, một “nữ hoàng ong chúa” vừa khó ưa vừa cuốn hút, giúp cô thắng MTV Movie Award. Sau đó, Rachel McAdams liên tiếp ghi dấu với loạt phim lớn như: The Notebook, Wedding Crashers, Red Eye, Sherlock Holmes, Midnight in Paris, About Time… Năm 2015, cô góp mặt trong Spotlight, bộ phim mang về cho Rachel đề cử Oscar và nhiều giải thưởng từ giới phê bình.

Ngoài đời, McAdams nổi tiếng kín tiếng. Cô kết hôn cùng biên kịch Jamie Linden, là mẹ của hai con và luôn tránh xa thị phi. Chính sự chọn vai thông minh, đời sống riêng giản dị và phong độ ổn định đã giúp Rachel McAdams duy trì sức hút của một ngôi sao hạng A suốt hơn 20 năm.

Amanda Seyfried vai Karen Smith

Vẻ đẹp hoàn hảo và đầy cuốn hút của Amanda Seyfried ở tuổi 40.

Amanda Seyfried sinh năm 1985, bắt đầu làm người mẫu từ năm 11 tuổi và đóng phim truyền hình từ 15 tuổi. Mean Girls đưa cô bước vào điện ảnh với vai Karen Smith, nhân vật đã trở thành biểu tượng suốt hơn 20 năm.

Không để bản thân bị đóng khung, Amanda nhanh chóng chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng. Cô gây chú ý với Big Love, vươn lên hàng sao toàn cầu nhờ Mamma Mia! (2008) và tiếp tục mở rộng phạm vi diễn xuất qua Chloe (2009), Dear John (2010) và Les Misérables (2012). Đỉnh cao sự nghiệp của cô là The Dropout (2022), mang về Emmy và Quả cầu vàng cho vai Elizabeth Holmes. Nhờ nhan sắc, tài năng và lựa chọn vai thông minh, Amanda trở thành một trong những diễn viên 8X được kính trọng nhất Hollywood.

Năm 2017, cô kết hôn với diễn viên Thomas Sadoski và có 2 con. Gia đình nữ diễn viên sống tại trang trại ở New York, tận hưởng cuộc sống yên bình. Bên cạnh nghệ thuật, Amanda còn tích cực tham gia các dự án vì sức khỏe tâm lý, bảo vệ động vật và quyền trẻ em.

Lacey Chabert vai Gretchen Wieners

Sự nghiệp Lacey Chabert trải dài nhiều lĩnh vực, từ ca hát, diễn xuất đến lồng tiếng.

Lacey Chabert sinh năm 1982, là một trong những ca sĩ - diễn viên nổi bật của thế hệ 8X. Khởi nghiệp rất sớm, cô gây chú ý nhờ chất giọng đặc trưng và phong cách biểu diễn cảm xúc.

Cô được biết đến rộng rãi khi đóng Claudia Salinger trong Party of Five (1994–2000), vai diễn mang về giải Young Artist Award. Song song đó, Lacey còn là diễn viên lồng tiếng quen thuộc của Hollywood, tham gia nhiều dự án hoạt hình lớn nhỏ. Năm 2004, Lacey ghi dấu ấn khi hóa thân thành Gretchen Wieners trong Mean Girls. Từ giữa thập niên 2010, cô trở thành gương mặt quen thuộc của các phim tình cảm gia đình và mùa lễ hội, đặc biệt trên Hallmark Channel.

Năm 2013, Lacey kết hôn với doanh nhân David Nehdar và sinh con gái Julia năm 2016. Cô chọn cuộc sống gia đình bình yên, tránh xa thị phi và duy trì sự nghiệp một cách bền bỉ, ổn định.

Ảnh, Video: IGNV