Diễn viên 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên': 3 đời chồng, bỏ Hollywood về sống trên núi

Mới đây, nữ diễn viên “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” Melissa Gilbert hé lộ nhiều chi tiết về cuộc đời trong cuốn hồi ký mới nhất mang tên “Trở về thảo nguyên”. Cuốn sách ghi lại hành trình của cô từ khi còn là diễn viên nhí ở Hollywood đến lúc trở về miền quê hẻo lánh để hưởng thụ cuộc sống bình dị.

Cuốn hồi ký “Trở về thảo nguyên” của nữ diễn viên.

Nữ minh tinh cũng thường xuyên đăng tải những bức ảnh gia đình thường nhật lên trang Instagram. Ngày 8/6, Melissa Gilbert chia sẻ hình ảnh dễ thương chào đón sinh nhật 1 tuổi của cháu gái. Hiện tại, nữ diễn viên 58 tuổi đang tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh.

Hình ảnh cháu gái 1 tuổi dễ thương của Melissa Gilbert.

Nữ diễn viên Melissa Gilbert ở độ tuổi 58.

Melissa Gilbert trong vai diễn huyền thoại Laura Ingalls.

Đối với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, Melissa Gilbert được biết đến nhiều nhất với vai diễn cô bé Laura Ingalls trong phim truyền hình huyền thoại “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Sau vai diễn đột phá này, cô góp mặt trong nhiều bộ phim nhỏ, tham gia chương trình Bước nhảy Hoàn vũ, thậm chí bước chân vào lĩnh vực chính trị. Ở tuổi 58, Melissa đã quyết định gác lại sự nghiệp, sống bình yên bên người chồng thứ 3 trong một nông trại nhỏ trên núi Catskill.

Tuổi thơ sóng gió

Melissa Gilbert sinh năm 1964 ở Los Angeles, California. Khi mới sinh, cha mẹ ruột Melissa không nhận con mà cho cô làm con nuôi. Melissa được nam diễn viên hài Paul Gilbert và người vợ là vũ công Barbara Crane nhận nuôi chỉ một ngày sau đó.

Melissa Gilbert hồi nhỏ.

Tuy nhiên, cuộc sống với cha mẹ nuôi cũng không mấy hạnh phúc. Cô chia sẻ rằng ngôi nhà thơ ấu là nơi đầy rẫy “u buồn và khó chịu”. Năm lên 6 tuổi, cha mẹ nuôi của cô ly hôn. Sau đó, cha đột ngột qua đời khi Melissa mới 11 tuổi. Dù được báo tin cha qua đời vì đột quỵ, nhiều năm sau cô mới biết ông đã tự tử vì không thể chịu đựng cơn đau thể xác do chấn thương trong Thế chiến thứ 2.

Melissa Gilbert (ở giữa) cùng bố nuôi Paul Gilbert (bên trái) và mẹ nuôi Barbara Cane (bên phải).

Vai diễn bứt phá trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”

Từ năm 3 tuổi, Melissa đã xuất hiện trong nhiều quảng cáo truyền hình, nhưng vai diễn nổi bật nhất là cô bé Laura Ingalls trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Mới 9 tuổi, Melissa đã xuất sắc vượt qua hơn 500 diễn viên nhí để giành được vai diễn này.

Poster phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”.

Nhạc hiệu mở đầu phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”:



Phim có tổng cộng 204 tập, chia làm 9 mùa, được phát sóng lần đầu ở Việt Nam năm 1996 và 1997. Phim xoay quanh cuộc sống bình dị hàng ngày của gia đình nhà Ingalls tại một vùng quê nước Mỹ thế kỷ 19.

Mỗi tập phim đều khai thác những vấn đề đạo đức và xã hội nổi trội trong cuộc sống như phân biệt chủng tộc, phân biệt giàu nghèo, niềm tin tôn giáo, chiến tranh, trộm cắp, bạo hành gia đình,... Tất cả đều được tái hiện lại thông qua con mắt của nhân vật chính là cô bé Laura Ingalls, vừa ngây thơ, trong sáng nhưng cũng không kém phần thông minh, láu lỉnh.

Nụ cười “răng thỏ” đáng yêu của cô bé Laura gắn bỏ với tuổi thơ của hàng triệu khán giả.

Nổi trội hơn hẳn so với những diễn viên nhí cùng thời, vai diễn của Melissa được đánh giá là rất “thật”, không quá cường điệu hay cũng không quá cứng nhắc. Vai diễn này chính là điểm sáng trong sự nghiệp của nữ diễn viên, đồng thời đã ghi lại dấu ấn khó quên với tuổi thơ của hàng triệu khán giả toàn cầu, trong đó có cả người hâm mộ Việt Nam.

Gia đình nhà Ingalls trong phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”.

Sau Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, sự nghiệp diễn xuất của Melissa Gilbert thực sự được nở rộ trong những năm 1970-1980. Ngoài ra, cô còn đóng trong những bộ phim khác như "The diary of Anne Frank", "The miracle worker" và "Choices of the heart".

Hôn nhân gian truân với 3 lần kết hôn

Cuộc sống hôn nhân của Melissa không hề thuận buồm xuôi gió như sự nghiệp diễn xuất hồi nhỏ. Năm 1988, Melissa và người chồng đầu tiên của cô - Bo Brinkman - quyết định kết hôn chỉ sau 2 tháng tìm hiểu. Một năm sau, cặp đôi có với nhau một người con trai tên là Dakota Brinkman. Mối quan hệ đi đến hồi kết khi Melissa phát hiện chồng ngoại tình với diễn viên Shannen Doherty.

Melissa cùng chồng cũ là Bo Brinkman.

Ly dị chồng cũ vào năm 1992, chỉ 1 năm sau, cô đính hôn với diễn viên Bruce Boxleitner. Sau 2 năm kết hôn, họ đón chào cậu con trai Michael Boxleitner năm 1995. Melissa đặt tên con trai mình theo cựu diễn viên “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” Michael Langdon, để tưởng nhớ về ông sau khi ông qua đời vì ung thư tuyến tụy năm 1991. Sau 16 năm chung sống, mối tình thứ 2 của minh tinh đi đến hồi kết do “những khác biệt không thể hòa giải” trong hôn nhân, theo tờ The Hollywood Reporter.

Melissa cùng người chồng thứ 2 là diễn viên Bruce Boxleitner.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên tìm được “tri kỷ” đời mình ở tuổi 48. Chỉ 1 năm sau khi ly hôn với chồng cũ, Melissa gặp đạo diễn và diễn viên Timothy Busfield tại một quán bar. Tại thời điểm đó, cả 2 người đều đã có những đứa con riêng từ cuộc hôn nhân trước.

Melissa diện bộ váy đỏ trong đám cưới với người chồng thứ 3.

Năm 2013, cặp đôi kết hôn và đến nay đã ở bên nhau được 9 năm. Năm 2019, Melissa đã đăng tải những lời chia sẻ ấm áp trên Instagram về cuộc sống hạnh phúc mãn nguyện bên cạnh người chồng thứ 3: “Sáu năm trước, tôi đã kết hôn với người tình tri kỷ của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mãn nhãn hơn, được trân trọng hơn hay hạnh phúc hơn là bây giờ”.

Chống chọi với vết thương kéo dài do tai nạn

Năm 2012, khi đang tham dự Bước nhảy hoàn vũ, Melissa Gilbert không may bị ngã và đập đầu vào chân người bạn nhảy của mình, dẫn đến chấn thương sọ não nhẹ. Sau khi được điều trị trong bệnh viện, cô đã bình phục và tiếp tục quay trở lại chương trình.

Nữ diễn viên trong “Khiêu vũ với ngôi sao”.

Tuy nhiên, cùng năm đó, nữ diễn viên lại gặp phải một tai nạn đáng tiếc nữa. Khi đang đứng trước hiên cửa nhà, ban công của căn hộ đang thuê đột ngột đổ sụp xuống đầu Melissa khiến cô bị chấn thương ở đầu và lưng.

Năm 2015, Melissa Gilbert công bố chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử đại diện cho đảng Dân chủ vào Hạ viện Hoa Kỳ năm 2016. Vì những vấn đề sức khỏe do chấn thương, cô đã từ bỏ con đường hoạt động chính trị.

Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh sau khi phẫu thuật trên Instagram cá nhân.

Mới đây, cô vừa trải qua một ca phẫu thuật cột sống sau 10 năm chịu đựng biến chứng do các chấn thương gây ra.

Chọn sống bình yên thay vì Hollywood hào nhoáng

Khi sự nghiệp diễn xuất không còn chói lọi như thời thơ ấu, nữ diễn viên thú nhận bị ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn cái đẹp của Hollywood. Cô bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm botox, nhuộm tóc và thay đổi bề ngoài để trẻ trung hơn. Nhìn lại cuộc đời, nữ minh tinh chia sẻ đã trải qua một cuộc “khủng hoảng tuổi trung niên” khi cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ.

Melissa Gilbert với bề ngoài “dao kéo”.

Trong buổi phỏng vấn với tờ Good Morning America, Melissa Gilbert chia sẻ đã phải “chạy trốn khỏi Los Angeles để cho phép bản thân mình được già đi”.

Nữ diễn viên cùng chồng hạnh phúc trong trang trại nhỏ.

Cuộc sống bình dị của Melissa Gilbert:

Cũng giống như cuộc sống thôn quê bình dị của cô bé Laura Ingalls trên thảo nguyên cùng gia đình nhỏ, giờ đây Melissa Gilbert cùng người chồng thứ 3 sống trong một trang trại nhỏ nhắn và ấm cúng ở vùng núi Catskill, ngoại ô New York. Cô chia sẻ: “Trong quá khứ, tôi đã luôn cố gắng ép mình vào một cái khuôn theo ý muốn của người khác. Nhưng giờ đây tôi mới thực sự được sống thoải mái trong cơ thể của mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn rất nhiều”.

Phạm Ngọc