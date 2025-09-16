Theo tờ New York Times, Cindi Berger - người đại diện của Robert Redford thông báo ông đã qua đời trong giấc ngủ vào ngày 16/9 tại nhà riêng.

Chân dung tài tử Robert Redford.

Robert Redford là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà hoạt động môi trường người Mỹ. Ông là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi bật của thập niên 1960-70, giành được nhiều giải thưởng, đề cử danh giá qua những bộ phim thuộc hàng kinh điển như: Tall Story, Jeremiah Johnson, All the President’s Men. Robert Redford từng được đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Oscar năm 1973 với bộ phim The Sting.

Khi trở thành đạo diễn, ngay ở tác phẩm đầu tay năm 1980 - Ordinary People, Robert Redford đã giành giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Ông còn là người sáng lập Liên hoan phim Sundance, nhằm thúc đẩy phong trào phim độc lập.

Robert Redford thời trẻ.

Robert Redford sở hữu nhiều giải thưởng điện ảnh khác như BAFTA, Quả cầu vàng, giải Chaplin Thành tựu trọn đời... đến khi nghỉ hưu năm 2016. Giai đoạn cuối đời, tài tử vẫn có một vai khách mời đáng chú ý trong loạt phim truyền hình Dark Winds. Ông cũng là nhà sản xuất điều hành của loạt phim này, khẳng định tình yêu của mình đối với điện ảnh.

Robert Redford còn truyền bá các hoạt động vì môi trường, là ủy viên lâu năm của Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên.

Robert Redford thời trẻ trong một phân cảnh phim:

Ảnh, clip: Tư liệu