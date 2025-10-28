Chụp ảnh tại Merlion Park, nơi tượng sư tử mình cá tung nước ra vịnh Marina là một trong top những trải nghiệm ở Singapore. Không khí mát mẻ, quang cảnh hiện đại và những góc chụp “chuẩn postcard” khiến nơi đây luôn đông du khách.

Du khách thường chọn góc chụp nghiêng, tạo dáng như hứng dòng nước phun từ miệng sư tử, hoặc đứng chếch về phía lan can để lấy toàn cảnh vịnh Marina phía sau. Những ai thích phong cách nghệ thuật hơn có thể chụp ảnh trong ánh hoàng hôn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.

Merlion Park - biểu tượng quốc đảo Singapore.

Từ Merlion Park, chỉ vài phút đi bộ là Nhà hát Esplanade, trung tâm nghệ thuật ven vịnh Marina với mái vòm hình sầu riêng độc đáo. Nhà hát được xem là biểu tượng văn hóa của thành phố. Bên trong là không gian biểu diễn nhạc kịch, hòa nhạc, và triển lãm nghệ thuật, nơi du khách có thể cảm nhận rõ hơi thở sáng tạo của một Singapore hiện đại nhưng vẫn đậm chất Á Đông.

Cạnh đó là Nhà hát Victoria cổ kính, pha trộn giữa kiến trúc châu Âu và tinh thần hiện đại của Singapore, mang đến những khung hình rất “tây”.

Nhà hát Vitoria mang kiến trúc tân cổ điển ấn tượng.

Du lịch Singapore không thể bỏ lỡ Gardens by the Bay, khu vườn biểu tượng của Singapore, nơi thiên nhiên và công nghệ hòa quyện hoàn hảo. Những siêu cây cao hơn 50m vươn lên giữa bầu trời, tỏa ánh sáng rực rỡ khi đêm xuống. Bên trong khu vườn là Floral Fantasy, không gian hoa nghệ thuật kết hợp ánh sáng và âm nhạc, tạo cảm giác như bước vào một rừng hoa cổ tích, là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai mê chụp ảnh và tìm cảm hứng sáng tạo.

Ngày tiếp theo, cáp treo NexGen đưa du khách băng qua biển đến đảo Sentosa, thiên đường vui chơi của Singapore. Tại đây, điểm dừng chân đầu tiên là Singapore Oceanarium - Thế giới đại dương mới toanh, chính thức khai trương 7/2025, quy mô "khủng" gấp 3 lần S.E.A Aquarium với 22 khu trải nghiệm đỉnh cao. Những điểm highlights không thể bỏ lỡ như: Bể cá kỷ lục thế giới; Khu trưng bày “thủy quái” hàng trăm triệu năm; Ngắm cá mập, cá đuối qua bể kính trong suốt; Lạc vào “vũ trụ” 5.000 sứa phát sáng kỳ ảo.

Buổi chiều, du khách tiếp tục đến Universal Studios Singapore, công viên giải trí nổi tiếng với những trò chơi mạo hiểm, khu phố phim ảnh Hollywood và hàng loạt bối cảnh check-in ấn tượng. Cổng quả địa cầu “Universal” là điểm đến biểu tượng nhất tại Sentosa, chỉ cần nhìn là biết ở Singapore. Một tay giơ cao, nghiêng nhẹ về phía logo hoặc xoay lưng nhìn lên quả cầu là những dáng pose được du khách Việt ưa chuộng nhất.

Khi màn đêm buông xuống, Sentosa bừng sáng với không gian nghệ thuật Sensoryscape, nơi ánh sáng, âm thanh và hương thơm kết hợp tạo nên thế giới huyền ảo đầy mê hoặc.

Ngắm nhìn đại dương ở Singapore Oceanarium

Trong các tour Singapore thường có hành trình mua sắm tại Orchard Road, đại lộ với trung tâm thương mại sang trọng, quy tụ các thương hiệu nổi tiếng bậc nhất thế giới. Xen giữa những trung tâm thương mại sầm uất là Library@Orchard, thư viện công cộng được thiết kế theo phong cách tối giản, uốn cong mềm mại như dòng chảy của giấy. Ánh sáng trắng dịu, giá sách gỗ và những khoảng không mở khiến nơi đây trở thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ. Dù chỉ ghé vài phút, du khách cũng dễ bị cuốn vào không gian yên tĩnh và đầy cảm hứng sáng tạo, một góc rất “Singapore” giữa nhịp sống vội vã của khu phố mua sắm sôi động bậc nhất châu Á.

Góc chụp ảnh từ trên xuống được ưa chuộng tại thư viện Library@Orchard

Trước khi trở về Việt Nam, du khách thường dành thời gian tham quan Jewel Changi Airport, sân bay đẹp nhất thế giới. Giữa khu trung tâm thương mại rộng lớn, thác nước Rain Vortex đổ từ độ cao 40 mét xuống khu rừng trong nhà, tạo nên khung cảnh ảo diệu không góc chết. Dưới ánh sáng đổi màu và làn hơi nước mờ ảo, sân bay trở thành điểm kết thúc hoàn hảo cho hành trình Singapore 4 ngày 3 đêm.

Rừng mưa nhiệt đới giữa sân bay tựa như khung cảnh ở thế giới tương lai.

Hành trình 4 ngày trải nghiệm Singapore cho thấy quốc đảo này không chỉ là trung tâm thương mại mà còn là điểm đến của nghệ thuật, công nghệ và thiên nhiên. Từ những công trình biểu tượng đến khu vườn ánh sáng, từ biển đảo Sentosa đến sân bay Changi, mỗi nơi đều mang đến góc nhìn mới mẻ và cảm hứng thị giác đặc biệt. Với hàng chục tọa độ sống ảo triệu view, Singapore xứng đáng là điểm đến lý tưởng cho hành trình ngắn ngày nhưng trọn vẹn trải nghiệm.

(Nguồn: Vietrantour)