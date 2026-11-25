3 NSND Trọng Trinh, Trung Anh, Quốc Khánh và NSƯT Đỗ Kỷ cùng nhập ngũ ngày 8/9/1982, chỉ 8 ngày sau khi tốt nghiệp khóa 1 Nhà hát Kịch Việt Nam. Họ phục vụ tại Sư đoàn 323 và xuất ngũ cuối năm 1984.

Ngày 8/9/1982, chỉ 8 ngày sau buổi báo cáo tốt nghiệp khóa 1 Nhà hát Kịch Việt Nam, Trọng Trinh, Trung Anh, Đỗ Kỷ và Quốc Khánh cùng nhập ngũ. Họ về chung Đại đội Vệ binh Sư đoàn 323 nơi biên giới Đông Bắc và cùng xuất ngũ cuối năm 1984.

Trong bức ảnh đen trắng, 4 chàng lính trẻ đội mũ cối, mặc quân phục, đứng khoác vai nhau trước một bức tường đá. Theo NSND Trung Anh, để có tấm ảnh ấy cả nhóm phải đi bộ khoảng 8km từ doanh trại ra thị trấn. Hơn 40 năm sau, NSND Trọng Trinh vẫn giữ bức ảnh. Nó liên tục được chia sẻ lại trên mạng xã hội và nhiều khán giả bất ngờ khi nhận ra đó là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ.

Trọng Trinh, Trung Anh, Đỗ Kỷ và Quốc Khánh về chung Đại đội Vệ binh Sư đoàn 323, cùng xuất ngũ cuối năm 1984.

Năm 1978, Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển chọn lứa diễn viên đầu tiên kể từ ngày đất nước thống nhất. Ngày 30/8/1982, lớp học báo cáo tốt nghiệp khi biên giới phía Bắc vẫn còn tiếng súng. “Thật lòng là lúc đó dù ai cũng non trẻ nhưng chúng tôi không hề biết sợ là gì”, NSND Trung Anh nhớ lại. Ngày 8/9, 4 người bạn cùng lớp tập trung ở Gia Lâm rồi hành quân lên Trúc Bài Sơn, Hải Hà, Quảng Ninh huấn luyện chiến sĩ mới. Sau 3 tháng, cả 4 được phân về Đại đội Vệ binh Sư đoàn 323, Đặc khu Quảng Ninh, đóng quân ở khu vực Móng Cái.

Năm đầu, họ chủ yếu huấn luyện, đi rừng và xây doanh trại. Sang năm thứ 2, đơn vị cử họ vào đội văn nghệ, tham gia hội diễn các cấp rồi vào TPHCM dự hội diễn toàn quân. Theo NSND Trọng Trinh, đơn vị đoạt giải nhất. Cuối năm 1984, nhờ thành tích tốt và vì các đơn vị nghệ thuật đang cần người, cả 4 được xuất ngũ sớm để về biểu diễn. Vốn sống thời áo lính cũng giúp họ cùng góp mặt trong phim Trừng phạt của NSND Bạch Diệp, chuyển thể từ tiểu thuyết Dấu chân người lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

NSND Trọng Trinh: Người anh cả tự đứng ra biên đạo múa

Nguyễn Trọng Trinh sinh năm 1957 tại Nghệ An. Trước khi thành diễn viên, ông từng học ngành in và làm công đoàn ở một đơn vị in. Khi ông thi vào Nhà hát Kịch Việt Nam, bố ông không muốn con theo nghệ thuật.

NSND Trọng Trinh.

Nhập ngũ ở tuổi 25, Trọng Trinh lớn tuổi nhất nhóm. Trong đội văn nghệ sư đoàn, Trọng Trinh vừa đóng kịch vừa múa hát. Dù chưa từng học chuyên môn, ông vẫn đứng ra biên đạo cả một phần múa của sư đoàn. Tới giờ Trọng Trinh vẫn giữ tấm bằng khen cá nhân từ thời quân ngũ, cạnh bức ảnh đen trắng của nhóm.

Năm 1995, ông chuyển sang Đài Truyền hình Việt Nam theo lời mời của đạo diễn Khải Hưng. Năm 1997, ông ra mắt vai trò đạo diễn với Mưa dầm ngõ nhỏ, sau đó học đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh từ năm 1998. Phim Sân tranh của ông đoạt giải vàng liên hoan phim truyền hình năm 1998. Trọng Trinh còn đạo diễn các phim Sang sông, Ban mai xanh, Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán và bản Việt của chương trình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế. Ở vai trò diễn viên, Trọng Trinh để lại dấu ấn qua các phim: Hoa ban đỏ, Sinh tử, Lằn ranh.... Năm 2019, Trọng Trinh được phong tặng danh hiệu NSND.

NSND Trọng Trinh trong phim "Sinh tử":

NSND Trung Anh: Người lính nhớ mãi đêm rừng tối như mực

Trung Anh sinh năm 1961 tại Hà Tĩnh, nhập ngũ năm 21 tuổi. Học xong phổ thông, Trung Anh chưa biết theo nghề gì thì Nhà hát Kịch Việt Nam mở thi tuyển. Trung Anh dự thi chủ yếu để sớm có việc làm. Những ngày đầu ở đơn vị, Trung Anh choáng ngợp trước một môi trường khác hẳn đời sống nghệ thuật tự do và nhớ mãi khẩu hiệu 'Kỷ luật là sức mạnh' của quân đội.

NSND Trung Anh.

Kỷ niệm ông không quên là một đêm xung phong làm nhiệm vụ cấp tốc. Sau một vụ tai nạn xe tải, Trung Anh băng rừng giữa đêm tối như mực để mượn nồi quân dụng và vải liệm. Ông lần theo sống đường để không bị lạc, trong lòng đầy sợ hãi nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Trung Anh coi 2 năm đóng quân ở Quảng Ninh như một khóa đào tạo thứ 2. Chính sự chịu đựng học được ở đó đã giúp nghệ sĩ vượt qua những năm đầu vào nghề, khi chỉ được đóng vai quần chúng và nhiều lần muốn bỏ cuộc.

Được phong NSƯT năm 2007 và NSND năm 2019, Trung Anh để lại dấu ấn với Lương Bổng trong Người phán xử, ông Sơn trong Về nhà đi con và Đại tá Trần Giang trong Đấu trí hay mới nhất là các phim Lằn ranh, Đội bóng nữ làng Xuân...

NSƯT Đỗ Kỷ: Từ người lính vệ binh đến Phó Giám đốc

Đỗ Kỷ sinh năm 1961 tại Hà Nội. Ở đơn vị, ông cùng 3 người bạn phụ trách mảng kịch và múa trong đội xung kích, tự viết và tự diễn các tiết mục. Hết 2 năm quân ngũ, ông về lại Nhà hát Kịch Việt Nam. Từ một diễn viên, Đỗ Kỷ lên làm Phó Giám đốc nhà hát giai đoạn 2001-2008, rồi làm Trưởng phòng Nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn từ năm 2016 đến năm 2022. Năm 2011, Đỗ Kỷ được phong tặng danh hiệu NSƯT.

NSƯT Đỗ Kỷ.

Đỗ Kỷ thường được giao những vai chính trực, hiền lành, như trong Hương đất, Nếp nhà, Người phán xử, Nơi giấc mơ tìm về, Đấu trí. Vợ ông là NSND Lan Hương (Hương Bông), bạn cùng khóa 1 của nhà hát. Họ từng là bạn học và kết hôn năm 1987.

NSND Quốc Khánh: Em út trở thành 'Ngọc Hoàng' trong Táo Quân

Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội. Anh vừa tròn 20 tuổi khi nhập ngũ, trẻ nhất nhóm. Trong đội văn nghệ, Quốc Khánh cùng Trung Anh dựng các tiết mục kịch câm, lấy ý tưởng từ tiết mục của các nghệ sĩ đi trước. Về nhà hát, Quốc Khánh dần định hình lối diễn hóm hỉnh, tưng tửng mà có chiều sâu. Vai Gù côi cút, khắc khổ trong Áo lụa Hà Đông giúp Quốc Khánh được ghi nhận tại cả Bông Sen Vàng lẫn Cánh Diều Vàng. Khán giả truyền hình nhớ tới Quốc Khánh qua vai Ngọc Hoàng trong Gặp nhau cuối năm suốt 2 thập kỷ.

NSND Quốc Khánh.

Quốc Khánh được phong NSƯT năm 2012. Năm 2022, Quốc Khánh nhận quyết định nghỉ hưu sau 44 năm gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam và được phong tặng danh hiệu NSND năm 2023. Ngoài đời, Quốc Khánh chưa lập gia đình và sống giản dị.

Đầu năm 2026, trước tin đồn về sức khỏe, Quốc Khánh hài hước nói: “Cứ lâu lâu mọi người lại cho tôi lên bàn thờ ấy mà”. Tháng 3/2026, Quốc Khánh tái xuất trong vai Ngọc Hoàng khi cùng dàn Táo Quân ghi hình tiểu phẩm cho chương trình kỷ niệm 30 năm kênh VTV3.

Hơn 4 thập kỷ sau ngày cùng đeo ba lô ra biên giới, 4 người lính năm xưa đều trở thành những tên tuổi gạo cội của sân khấu và màn ảnh.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: VTV