NSND Trọng Trinh

Nổi tiếng trên màn ảnh, NSND Trọng Trinh có cuộc sống bình dị, kín tiếng. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, nghệ sĩ tái hôn với bà xã Lan Phương, kém anh 16 tuổi. Họ quen nhau tình cờ, rồi từ những cuộc trò chuyện chân thành gắn bó lúc nào không hay.

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Trọng Trinh kể bà xã tính cách sôi nổi, thích trò chuyện còn anh hướng nội, ôn hòa. Tính cách cả hai trái ngược song đó là lại điểm bù trừ cho nhau. Nhiều năm qua, bạn đời chu đáo, hỗ trợ nghệ sĩ từng chút một.

"Trước mỗi chuyến công tác, vợ chuẩn bị từng viên thuốc, lọ dầu, xếp quần áo vào vali. Cô chu toàn việc trong nhà ngoài ngõ để tôi thoải mái tập trung công việc", NSND Trọng Trinh kể.

Tái hôn ở tuổi không còn trẻ, nghệ sĩ quan niệm không ai cả đời giữ mãi được ngọn lửa tình yêu. Điều quan trọng theo Trọng Trinh là phải thấu hiểu và tin tưởng nhau. Bản thân anh luôn cư xử chừng mực với bạn diễn, người khác giới khi ra ngoài. Cả 2 vợ chồng anh thẳng thắn với nhau trong mọi chuyện, thay vì giữ sự hoài nghi, hậm hực trong lòng.

Ở tuổi U70, NSND Trọng Trinh vẫn giữ được phong độ và vẻ ngoài trẻ trung. Anh duy trì lối sống điều độ, nền tảng tinh thần vững vàng từ gia đình, đặc biệt là sự chia sẻ của bà xã.

Diễn viên Chi Bảo

Diễn viên Chi Bảo và doanh nhân Lý Thùy Chang chính thức đăng ký kết hôn vào ngày 10/3/2021. Vợ anh kém 16 tuổi, hiện là chủ một chuỗi thẩm mỹ viện. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi đã có với nhau 2 người con, 1 trai (sinh năm 2022) và 1 gái (sinh năm 2024).

Cả hai có quãng thời gian 10 năm là bạn bè gắn bó, đủ hiểu về nhau khi bước vào mối quan hệ vợ chồng. Chi Bảo chia sẻ việc chênh nhau 16 tuổi là khoảng cách lý tưởng. Trong mắt anh, bà xã Lý Thùy Chang dù nhỏ tuổi nhưng là một người hiểu chuyện, biết cách cư xử.

Trong khi đó, Lý Thùy Chang kể Chi Bảo là người chồng tâm lý, cưng chiều vợ, thường vào bếp tự tay nấu những món ngon mà vợ thích. Nam diễn viên cũng hay tháp tùng để tiện chăm sóc cô và con trong những dịp đi công tác hoặc dự sự kiện. Chính vì thế, hôn nhân của nam diễn viên ngày càng viên mãn.

Diễn viên Chi Bảo trong "Đồng tiền xương máu"

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên

Ở tuổi 42, Quách Ngọc Tuyên có hôn nhân viên mãn với bà xã Thảo Hân. Từ mối quan hệ quen biết, cả 2 tiến tới tình yêu. Họ công khai mối quan hệ từ năm 2019. Hiện cả hai đã có tổ ấm đủ đầy với 2 con đáng yêu.

Dù chênh lệch nhau 16 tuổi nhưng cả hai luôn dung hòa với nhau trong đời sống. Hai vợ chồng có quy tắc nếu có khúc mắc hay khó chịu sẽ giải quyết trực tiếp, không để bụng hay giận hờn.

Nhờ xây dựng hôn nhân trên tinh thần tôn trọng, cặp đôi đến nay chưa xảy ra vấn đề gì to tát và vẫn vui vẻ mỗi ngày.

Nam diễn viên tâm sự với VietNamNet niềm hạnh phúc nhất của anh là có được người vợ luôn cảm thông và ủng hộ chồng trong mọi quyết định. Nam nghệ sĩ luôn cố gắng lắng nghe, trò chuyện để hiểu Thảo Hân nhiều hơn.

Trên mạng xã hội, Quách Ngọc Tuyên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống của hai vợ chồng, không ngần ngại thể hiện tình cảm với bà xã.

"Chúng tôi không phân chia vai vế, trách nhiệm, vun vén tổ ấm trên tinh thần thông cảm, thấu hiểu nhau và không nề hà bất cứ việc gì”, anh nói.

Diễn viên Đoàn Minh Tài

Đoàn Minh Tài và ca sĩ Sunny Đan Ngọc hẹn hò 6 năm và chính thức kết hôn vào cuối tháng 12/2025.

Cặp đôi từng nhiều lần bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Đoàn Minh Tài gọi Sunny Đan Ngọc là "người vợ trong mơ". Anh cho biết từ khi yêu Sunny, anh mới hiểu hạnh phúc là mỗi ngày được trò chuyện cùng nhau, dù giận cũng không quay lưng.

Sau lễ cưới, Sunny Đan Ngọc không bị áp lực làm dâu mà ngược lại nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ gia đình chồng. Đoàn Minh Tài vẫn tất bật với lịch trình phim ảnh và sân khấu, song luôn ý thức việc cân bằng để dành thời gian cho tổ ấm.

Về kế hoạch con cái, nam diễn viên và bà xã quan niệm "con cái là duyên trời cho, cứ để mọi thứ đến một cách tự nhiên là tốt nhất" nên vì thế cũng không tự tạo áp lực cho nhau.

