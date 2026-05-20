Tuổi 42 viên mãn, kể lý do chưa làm đám cưới với vợ kém 16 tuổi

Ở tuổi 42, diễn viên Quách Ngọc Tuyên viên mãn cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư. Nhiều năm qua, anh miệt mài diễn xuất, có vai diễn ghi dấu ấn ở cả mảng điện ảnh, truyền hình lẫn sân khấu.

Từ tay trắng, diễn viên Quách Ngọc Tuyên sở hữu 2 nhà hàng, sự nghiệp vững chắc sau nhiều năm làm nghề.

Ngoài nghệ thuật, Quách Ngọc Tuyên nhiều năm qua còn kinh doanh lĩnh vực ẩm thực. Anh hiện có 2 nhà hàng với lượng khách ổn định và mang lại doanh thu tốt.

Chia sẻ với VietNamNet, Quách Ngọc Tuyên nói đó là thành quả nỗ lực của anh sau 20 năm theo đuổi nghệ thuật. Chính sự bền bỉ của bản thân cùng tình yêu thương của khán giả giúp anh có cuộc sống sung túc như hiện tại.

“Nhiều người nói tôi kinh doanh kiếm tiền thoải mái quá chắc sẽ sớm bỏ nghệ thuật nhưng với tôi, sân khấu, phim ảnh là trên hết. Chính nhờ Tổ thương, tôi mới có vốn liếng để phát triển”, anh chia sẻ. Diễn viên khẳng định chưa bao giờ để công việc kinh doanh làm ảnh hưởng đến chuyện đi diễn.

Làm nhiều nghề để đảm bảo kinh tế, vừa là trụ cột lo vợ con, anh có thấy nặng gánh?, Quách Ngọc Tuyên nói từ trẻ bôn ba nhiều công việc, từng phụ xe ba gác, phụ hồ, làm bảo vệ… nên trân quý từng thành quả lao động. Niềm vui của Quách Ngọc Tuyên đơn giản là có thể lo được cho vợ con và cha mẹ ở quê nhà.

Nam diễn viên thỉnh thoảng nhận 1 số bình luận trái chiều từ mạng xã hội. Vài người trách mắng anh khờ dại vì làm bao nhiêu tiền đều chỉ lo hết cho vợ. Anh không bức xúc, trái lại giải thích mong mọi người hiểu.

Những ngày Quách Ngọc Tuyên đi quay xa, chính bà xã là người quán xuyến mọi việc trong ngoài, từ nhà cửa, chăm con, đến thay mặt nam diễn viên lo các hợp đồng, giấy tờ và cơ sở kinh doanh.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Quách Ngọc Tuyên và bà xã Thảo Hân - kém 16 tuổi.

Trước thị phi, Thảo Hân - bà xã Quách Ngọc Tuyên không tránh khỏi cảm xúc tiêu cực. Nam diễn viên luôn động viên vợ, khuyên cô không nên bận tâm đến lời ác ý trên mạng.

Quách Ngọc Tuyên và bà xã công khai mối quan hệ năm 2019. Cả hai đã có 2 con, "đủ nếp đủ tẻ". Họ đã đăng ký kết hôn song chưa chính thức tổ chức lễ cưới.

Là đàn ông, nam diễn viên tin bất kỳ người phụ nữ nào đều mong 1 lần trong đời được mặc chiếc váy cưới. Bà xã không gây áp lực, trái lại chủ động nói anh khi nào thấy mọi thứ thật thoải mái tổ chức cũng không muộn.

“Tôi và vợ hay nói đùa nhìn các mối quan hệ xung quanh, đang ở với nhau hạnh phúc mà vừa cưới xong là chia tay ngay. Biết đâu 5-10 năm sau, chúng tôi có thêm con cho đủ đầy rồi tổ chức đám cưới cũng không muộn”, anh kể.

Do khoảng cách tuổi tác, Quách Ngọc Tuyên và vợ đôi lúc không tránh khỏi tranh cãi, bất đồng. Anh cố gắng thấu hiểu, chủ động giải quyết để mọi việc sớm lắng dịu.

Xây nhà lớn báo hiếu cha mẹ, không quên quá khứ cơ hàn

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên vừa trở lại màn ảnh với phim ngắn Bức ảnh chưa gửi - thuộc series Phim ngắn cuối tuần của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Anh đóng vai Tuấn - người con trai vì nông nổi tuổi trẻ mà giận dỗi, bỏ nhà đi biền biệt suốt 15 năm.

Quách Ngọc Tuyên lấy nước mắt khán giả với vai diễn người con trong phim "Bức ảnh chưa gửi".

Khi nhận được tin người mẹ già bệnh nặng vẫn mòn mỏi chờ đợi mình trở về, anh ân hận, tức tốc trở về gặp và xin lỗi mẹ. Giây phút Tuấn quỳ sụp xuống gọi mẹ khép lại nỗi đau chia ly của tình mẫu tử. Quách Ngọc Tuyên và đàn chị - diễn viên Hoài An có màn tương tác ăn ý, tạo sự xúc động cho người xem.

Quách Ngọc Tuyên nhận lời tham gia dự án vì tìm thấy sự đồng điệu với vai diễn. Nam diễn viên vốn là người mạnh mẽ, từng trải qua nhiều biến cố vấp ngã nhưng chưa từng bỏ cuộc. Chỉ duy nhất khi nhắc đến cha mẹ và gia đình là anh rơi nước mắt vì yếu lòng.

Diễn viên vốn sinh ra trong gia đình khó khăn, cha mẹ đều làm nông để nuôi 5 anh em ăn học. Sự cơ cực và bươn chải từ bé khiến Quách Ngọc Tuyên ý thức tự lập sớm. Nhiều năm qua, anh nỗ lực kiếm tiền, mong muốn báo hiếu đấng sinh thành.

Quách Ngọc Tuyên hạnh phúc xây được nhà mới cho cha mẹ sau nhiều năm phấn đấu.

Năm ngoái, nam diễn viên hoàn thành ước mơ xây được ngôi nhà mới khang trang cho cha mẹ ở quê nhà Long An. Khi hay tin, mẹ anh xúc động đến bật khóc. Căn nhà cũ gắn bó với gia đình anh hơn 30 năm là một căn cấp 4 đơn sơ, tường gạch chưa sơn, đồ đạc cũ kỹ.

Thời gian qua, diễn viên miệt mài làm nghề, duy trì ra mắt các dự án trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn. Anh nỗ lực học hỏi từ đồng nghiệp, đặt mục tiêu xa hơn với lĩnh vực điện ảnh.

Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984, là diễn viên trưởng thành từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới giống nhiều nghệ sĩ như Trường Giang, Nam Thư, Lâm Vỹ Dạ... Anh nổi tiếng với vai Vi Cá trong loạt phim: Giải cứu tiểu thư 3, Giang hồ chợ Mới, Vi Cá tiền truyện, Lật mặt - 48h, Thằng Khờ 4 - Cái Tết của thằng Khờ. Ngoài làm diễn viên, anh còn thử sức với vai trò sản xuất phim.

Clip diễn viên Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về vai diễn trong phim "Bức ảnh chưa gửi"

Ảnh, clip: NVCC