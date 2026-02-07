Tối 6/2, bộ phim huyền sử Huyền tình Dạ Trạch chính thức ra mắt, thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả tại Hà Nội. Dàn diễn viên trong phim gồm NSND Trọng Trinh, diễn viên Xuân Phúc, Thanh Tâm cùng ê-kíp sản xuất đã có những chia sẻ đầu tiên với báo giới về quá trình làm phim.

NSND Trọng Trinh khoác bộ giáp cầu kỳ nặng gần 20kg đến sự kiện ra mắt "Huyền tình Dạ Trạch".

NSND Trọng Trinh xuất hiện trong phục trang và tạo hình Vua Hùng gắn liền với anh trong suốt quá trình quay phim. Nam diễn viên kỳ cựu sau khi xem phim đã chia sẻ 4 từ "bất ngờ" và "cảm phục" khi nhắc tới ê-kíp sản xuất toàn người trẻ vì ngoài kiến thức về lịch sử, họ còn có cách kể rất riêng.

Chia sẻ của NSND Trọng Trinh:

Đảm nhiệm vai nam chính Chử Đồng Tử, Xuân Phúc - nam diễn viên mới đây gây chú ý với phim Tử chiến trên không cũng gây bất ngờ cho khán giả về khả năng diễn xuất và đặc biệt là thân hình vạm vỡ, rắn rỏi. Chia sẻ tại sự kiện ra mắt phim, Xuân Phúc mong muốn khán giả Huyền tình Dạ Trạch sẽ cảm nhận được phần nào công sức của tất cả ê-kíp. Anh thừa nhận đây là vai khó bởi Chử Đồng Tử là một biểu tượng của người Việt xưa.

Ca sĩ Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idol 2023 - dùng những chữ “trau chuốt” và “tinh tế” khi nói về phục trang trong phim. Anh cũng cảm thấy tự hào, hạnh phúc và bất ngờ khi nhận được lời mời thể hiện ca khúc chủ đề mang tên Nơi tình yêu bay lên do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng viết tổng phổ dựa trên lời của nhà thơ Hà Quang Minh.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng tiết lộ tác phẩm có sự đầu tư vào phần tổng phổ (score) đồ sộ, kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng phương Tây đóng vai trò bệ đỡ nhưng linh hồn là các nhạc cụ dân tộc như khèn Thái, khèn H’Mông, khèn sáo trúc, cồng chiêng, đàn môi, trống chầu…

Chia sẻ của diễn viên Xuân Phúc:

Huyền tình Dạ Trạch khai thác chất liệu lịch sử - văn hóa thời kỳ Văn Lang, Đông Sơn, gắn với truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung, một trong những câu chuyện tình bất tử và giàu ý nghĩa, đẹp nhất trong tâm thức người Việt.

Chử Đồng Tử là một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam - một hình tượng quan trọng trong văn hóa, được tôn thờ như một vị Thánh, một biểu tượng của đức tính hiếu thảo, lòng nhân hậu và khát vọng làm giàu vươn mình phồn vinh bằng con đường thương nghiệp.

Chuyện về Chử Đồng Tử là một trầm tích hàm chứa cả một liên văn hoá bề rộng và tầng lớp các chiều sâu ý nghĩa. Ông được coi là vị Thánh được xếp thứ 3 trong 4 vị Thánh Bất tử của văn hóa truyền thống Việt Nam.

Hai diễn viên Xuân Phúc và Thanh Tâm với tạo hình Chử Đồng Tử và Tiên Dung.

Phim Huyền tình Dạ Trạch kể lại câu chuyện tình nổi tiếng giữa Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung - đặt trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn tại đồng bằng Bắc Bộ. Ở trung tâm của mọi biến động, Huyền tình Dạ Trạch là câu chuyện của hai con người chọn yêu nhau và từ đó, thay đổi cả một cộng đồng. Tình yêu giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung không được sinh ra từ quyền lực hay sự sắp đặt mà từ sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn tự do, dám vượt qua ranh giới thân phận, định kiến và trật tự cũ.

Đó là một tình yêu không giới hạn trong cảm xúc đôi lứa mà mở ra hành trình khai phá, dựng xây và giáo hóa: từ tình yêu của hai con người, lan tỏa thành tình yêu với cộng đồng, và với mảnh đất nơi mình sinh sống. Hơn cả một chuyện tình, sự lựa chọn bên nhau ấy đã trở thành lựa chọn sống: sống công bằng, nhân ái, hòa hợp với thiên nhiên và cùng nhau kiến tạo một tương lai phồn vinh bằng con đường sản xuất và thương nghiệp.

Ê-kíp sản xuất phim "Huyền tình Dạ Trạch" ra mắt khán giả.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, Viết Liên, NSƯT Chiều Xuân, Xuân Phúc, Thanh Tâm, Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Kiên Trần, Bảo Anh, Trương, Minh Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Giám đốc sản xuất và đồng đạo diễn của phim chia sẻ “Khi xây dựng các dự án phim về lịch sử và văn hóa Việt Nam, chúng tôi mong muốn công chúng - đặc biệt là thế hệ trẻ có thể hình dung một cách trực quan, rõ ràng về những gì cha ông đã tạo dựng, về không gian lịch sử - văn hóa của tổ tiên. Lịch sử tự thân không hề khô khan - vấn đề nằm ở cách chúng ta kể lại. Với bất cứ người Việt nào, những câu chuyện, những giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc vẫn luôn là niềm tự hào sâu sắc, bền vững và có sức lay động lớn hơn bất kỳ hình tượng nào đến từ bên ngoài”.

Một cảnh trong "Huyền tình Dạ Trạch".

Huyền tình Dạ Trạch ra rạp từ 10/2.

Ảnh: HTV

Video: Sơn Hà