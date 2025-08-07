Trong tuần qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa liên tục tiếp nhận 4 nam du khách nước ngoài vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi tắm biển hoặc bơi tại hồ bơi. Đáng tiếc, cả bốn bệnh nhân đều không qua khỏi.

Trường hợp đầu tiên là một du khách sinh năm 1977, tử vong do ngưng tuần hoàn hô hấp vì đuối nước.

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông sinh năm 1949, qua đời với chẩn đoán nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, tăng huyết áp và đuối nước.

Trường hợp thứ ba, một du khách sinh năm 1971, tử vong do xuất huyết dưới nhện, kèm tăng huyết áp và đuối nước sau khi tắm biển.

Trường hợp thứ tư là một du khách sinh năm 1982, qua đời vì xuất huyết dưới nhện do chấn thương sọ não và tổn thương thận cấp sau khi bơi tại hồ bơi.

Cả bốn bệnh nhân đều uống rượu bia trước khi xuống nước.

Bệnh nhân vào cấp cứu. Ảnh: BVCC

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, việc uống rượu bia trước khi tắm biển cực kỳ nguy hiểm. Rượu bia làm giảm khả năng kiểm soát hành vi, nhận thức độ sâu của nước và khiến cơ thể mất nước, làm suy yếu khả năng điều hòa, đặc biệt ở những người có bệnh lý tim mạch. Điều này dễ dẫn đến đột quỵ hoặc đuối nước.

Ngoài ra, bác sĩ Kỷ khuyến cáo không nên tắm biển khi trời nắng gắt, khi quá no hoặc quá đói và cần khởi động kỹ trước khi bơi để tránh nguy cơ chuột rút hoặc kiệt sức.

Để đảm bảo an toàn, người dân và du khách cần từ bỏ thói quen tắm biển sau khi uống rượu bia. Nên chọn thời điểm tắm vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối, khi thời tiết mát mẻ. Trước khi xuống nước, hãy khởi động 10-15 phút để làm ấm cơ thể.

Đặc biệt, chỉ tắm ở những khu vực có nhân viên cứu hộ, không bơi một mình và nên trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước. Những lưu ý này không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn mang lại kỳ nghỉ an toàn, trọn vẹn.

Qua sự việc trên, bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn trọng và tuân thủ các nguyên tắc an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc khi vui chơi bên biển và hồ bơi.