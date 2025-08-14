Vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã ban hành một loạt quyết định xử phạt đối với 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính là Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh, Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong, Công ty TNHH TikiNow Smart Logistics và Công ty TNHH SPX Express vì có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Hành vi này nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Cụ thể, mỗi doanh nghiệp bị phạt 200 triệu đồng vì hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh là một trong 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính bị xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Ảnh: Tạp chí Công Thương

Ngoài khoản tiền phạt, riêng Giao Hàng Nhanh và Chuyển phát nhanh Thuận Phong còn bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Về thời điểm ban hành các quyết định xử phạt, SPX Express bị xử phạt ngày 12/6, TikiNow Smart Logistics ngày 13/6; các quyết định với GHN và Thuận Phong được Ủy ban công bố gần đây.

Trong quá trình điều tra, các công ty trên đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính chủ động rà soát các nội dung giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho đối tác, khách hàng; đảm bảo các thông tin này có cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học rõ ràng nhằm ngăn ngừa nguy cơ, kiểm soát rủi ro vi phạm quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm tại Luật Cạnh tranh năm 2018.