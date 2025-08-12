Việc cho vay và huy động vốn phụ thuộc vào khả năng cân đối của từng ngân hàng. Theo thống kê, tổng dư nợ cho vay khách hàng của 29 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính đến ngày 30/6/2025 lên đến 14,764 triệu tỷ đồng, tăng 10,17% so với đầu năm.

Số liệu trên chưa bao gồm 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc (GPBank, MBV, VCBNeo, Vikki Bank) và ngân hàng BaoViet Bank.

Trong đó, tăng trưởng tín dụng cao nhất trong nửa đầu năm thuộc về Ngân hàng NCB và VPBank với mức tăng lần lượt 22% và 20% so với đầu năm.

Các ngân hàng còn lại đều đạt mức tăng trưởng tín dụng dưới 20%. Trong đó, một số ngân hàng có mức tăng cao gồm: HDB 18,6%, ABBank 16%, SHB 14,75%, Nam A Bank 14,74%, TPBank 13,79%, MSB 13,64%,...

Ngược lại, Saigonbank là ngân hàng duy nhất ghi nhận tăng trưởng tín dụng giảm trong nửa đầu năm nay với số dư nợ tín dụng hơn 20.261 tỷ đồng, giảm 7,21% so với đầu năm. Đây cũng là ngân hàng có quy mô huy động và dư nợ cho vay thấp nhất hệ thống.

Xét về con số tuyệt đối, với tổng dư nợ hơn 7,41 triệu tỷ đồng cho vay ra, nhóm Big4 ngân hàng vẫn tiếp tục thống lĩnh thị phần cho vay tại Việt Nam khi chiếm 50% thị phần tổng dư nợ cho vay của 29 ngân hàng, tính đến 30/6.

Trong đó, BIDV dẫn đầu với 2,13 triệu tỷ đồng dư nợ, tăng 6,02% so với đầu năm và chiếm 14% tổng dư nợ của gần như toàn ngành.

VietinBank đứng thứ hai với hơn 1,88 triệu tỷ đồng dư nợ, tăng 10,26% so với đầu năm, là ngân hàng đạt mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong nhóm Big4, đồng thời nắm giữ 12,76% thị phần cho vay.

Agribank đứng thứ ba toàn ngành về dư nợ cho vay đến 30/6 với hơn 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 7,64% so với đầu năm. Agribank đồng thời cũng đứng thứ ba về thị phần với 12,54%.

Vietcombank đứng thứ tư với tổng dư nợ 1,54 triệu tỷ đồng, tăng 7,34% so với đầu năm, chiếm 10,44% thị phần cho vay của 29 ngân hàng thương mại.

Ngoài 4 “ông lớn” nói trên, không có ngân hàng TMCP nào ghi nhận con số cho vay ra đạt 1 triệu tỷ đồng.

Trong đó, MB, VPBank, Techcombank, ACB, và SHB là nhóm ngân hàng dẫn đầu các ngân hàng tư nhân về dư nợ tín dụng đến 30/6.

Cụ thể, cho vay khách hàng của MB là 830.744 tỷ đồng, tăng 13,09%; VPBank là 749.625 tỷ đồng, tăng 20,76%; Techcombank là 676.500 tỷ đồng, tăng 11,67%; ACB là 620.000 tỷ đồng, tăng 8,8% và SHB là 581.000 tỷ đồng, tăng 14,75% so với đầu năm.

Dù đạt mức tăng trưởng tín dụng cao nhất hệ thống (22%) nhưng NCB là một trong sáu ngân hàng có dư nợ cho vay khách hàng đến 30/6 dưới 100.000 tỷ đồng.

Danh sách này bao gồm: Viet A Bank 87.421 tỷ đồng (tăng 9,39%), NCB 86.834 tỷ đồng (tăng 22%), BVBank 72.601 tỷ đồng (tăng 6,67%), KienLong Bank 69.547 tỷ đồng (tăng 21,21%), PGBank 45.435 tỷ đồng (tăng 9,65%) và Saigonbank 20.261 tỷ đồng (giảm 7,21%).