Anh N.Đ.C chỉ có biểu hiện nuốt nghẹn và sụt 2kg trong một tháng nhưng bất ngờ phát hiện ung thư vùng tâm vị. Sau hóa chất tân bổ trợ, người bệnh được phẫu thuật triệt căn bằng robot.

Nuốt nghẹn và sụt 2kg, khám phát hiện ung thư

Anh N.Đ.C. (33 tuổi) vừa được các bác sĩ Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) phẫu thuật ung thư thực quản. Gần đây, anh có dấu hiệu nuốt nghẹn kèm sụt khoảng 2kg.

Khi anh đi khám, kết quả nội soi cho thấy vùng tâm vị (1/3 dưới dạ dày) tổn thương sùi loét thâm nhiễm, kích thước khoảng 2,5cm. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa, có thành phần tế bào nhẫn.

Trước phẫu thuật, người bệnh được điều trị hóa chất tân bổ trợ với phác đồ FLOT qua 4 chu kỳ.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: Thái Hà.

Sau điều trị, các kết quả đánh giá cho thấy tín hiệu thuận lợi. Chụp cắt lớp vi tính không phát hiện bất thường tại ổ bụng, trong khi nội soi chủ yếu ghi nhận hình ảnh viêm và sẹo cũ tại vùng tâm vị.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật triệt căn với sự hỗ trợ của hệ thống robot. Ca mổ được thực hiện bởi TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Bụng 2 với sự hỗ trợ của chuyên gia từ Mỹ.

Vị trí khối u của bệnh nhân ở vùng chuyển tiếp giữa thực quản và dạ dày liên quan đến nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng. Phẫu thuật ung thư tại đây không chỉ cần xử lý tổn thương mà còn phải bảo đảm diện cắt và kiểm soát hạch vùng.

Tác nhân gây ung thư

Theo các bác sĩ tại Khoa Ngoại bụng 2, ung thư thực quản có thể liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ.

Thứ nhất, hút thuốc lá, xì gà, thuốc tẩu và sử dụng rượu, nhất là rượu mạnh kích hoạt tế bào ung thư nhanh chóng.

Thứ hai, thói quen ăn uống cũng đóng vai trò nhất định. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chứa nitrosamin, chẳng hạn một số loại thịt chế biến ở nhiệt độ cao, thực phẩm muối có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Thứ ba, một số nghiên cứu ghi nhận sử dụng đồ uống rất nóng, từ khoảng 60-65 độ C trở lên, liên quan với nguy cơ cao hơn.

Thứ tư, những người bị trào ngược dạ dày - thực quản kéo dài, thực quản Barrett có nguy cơ cao hơn.

Một số bệnh lý như co thắt thực quản, tiền sử cắt dạ dày, viêm dạ dày teo, một số bệnh lý di truyền và các tổn thương tiền ung thư có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh.

Ngược lại, chế độ ăn cân đối, giàu chất xơ, rau quả và các chất chống oxy hóa được cho là có lợi cho sức khỏe đường tiêu hóa.

Ở giai đoạn đầu, triệu chứng báo hiệu thường không đặc hiệu. Bệnh nhân có thể có cảm giác thức ăn dính, khó nuốt nhưng vẫn nuốt được nếu nhai kỹ. Một số bệnh nhân có cảm giác nóng rát, khó chịu sau xương ức.

Ở giai đoạn tiến triển tại chỗ sẽ có triệu chứng nghẹn thức ăn đặc tăng dần gây ra do khối u bít tắc lòng thực quản. Người bệnh sút cân liên quan tới nuốt nghẹn, tới thay đổi chế độ ăn và sự phát triển của khối u.

Người dân nếu thấy dấu hiệu nuốt nghẹn kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc những thay đổi bất thường khi ăn uống không nên bị xem nhẹ. Phát hiện bệnh sớm giúp người dân có thêm cơ hội được đánh giá đầy đủ và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp.

Người bị ung thư uống lá đu đủ: Chuyên gia nói gì? Lá đu đủ được đồn có thể chữa ung thư nhưng chuyên gia cho biết chưa có nghiên cứu lâm sàng trên người chứng minh hiệu quả này.

Những thói quen bào mòn và kích hoạt tế bào ung thư ở dạ dày Ăn mặn, thường xuyên dùng đồ muối chua, hút thuốc, uống nhiều rượu bia và nhiễm H. pylori có thể âm thầm làm tổn thương niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ ung thư.