PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, trở thành đại sứ đầu tiên của Quỹ Oncidium tại Việt Nam, tổ chức quốc tế thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến.

Chia sẻ về vai trò mới, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương cho biết vinh dự khi trở thành đại sứ và là đại diện đầu tiên từ Việt Nam của Quỹ Oncidium.

Bà kỳ vọng vai trò này sẽ góp phần kết nối chuyên môn, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cơ hội để người bệnh ung thư tại Việt Nam tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, trong đó có Theranostics.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương sinh năm 1978, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2001. Bà được đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Việt Nam và Pháp, nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Ung thư năm 2013 và được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2018.

PGS Phạm Cẩm Phương - Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BSCC.

Năm 2016, bà là một trong 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu được Thành đoàn Hà Nội trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm.

Về chuyên môn, PGS Phương tập trung vào ung thư và y học hạt nhân, với các lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh PET/CT, điều trị đích, điều trị miễn dịch, xét nghiệm gen và ứng dụng kỹ thuật y học hạt nhân trong điều trị ung thư.

Trong đó, Theranostics là hướng tiếp cận kết hợp chẩn đoán và điều trị dựa trên các chất đánh dấu phóng xạ. Các chất này được gắn với những phân tử có khả năng nhận diện đích trong cơ thể, qua đó giúp xác định tổn thương và đưa chất điều trị tới tế bào bệnh. Phương pháp này được xem là một hướng phát triển của y học chính xác và cá thể hóa điều trị ung thư.

Trong nhiều năm, PGS Phương tham gia nghiên cứu về ung thư di căn não, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, u não và một số bệnh ung thư khác. Các nghiên cứu tập trung vào những vấn đề như hiệu quả xạ phẫu, hóa xạ trị, vai trò của PET/CT trong chẩn đoán ung thư chưa rõ nguyên phát và hiệu quả của một số thuốc điều trị đích.

Bên cạnh công tác chuyên môn, bà tham gia các chương trình khám sàng lọc ung thư vú cho phụ nữ tại một số địa phương còn khó khăn.

Quỹ Oncidium là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Bỉ, hoạt động nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư bằng phóng xạ, trong đó có radiotheranostics.

Quỹ tập trung vào ba hướng chính gồm hỗ trợ người bệnh tiếp cận điều trị, đào tạo nhân viên y tế và vận động chính sách nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.

Một trong các chương trình của quỹ là RLT-Connect, hướng tới hỗ trợ những bệnh nhân chưa được hệ thống bảo hiểm chi trả đầy đủ chi phí điều trị bằng liệu pháp phóng xạ đích.

Việc một bác sĩ Việt Nam đảm nhiệm vai trò đại sứ của Quỹ Oncidium được kỳ vọng tạo thêm kết nối giữa chuyên môn trong nước với các sáng kiến quốc tế về y học hạt nhân và điều trị ung thư bằng phóng xạ, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, đào tạo và hỗ trợ người bệnh.