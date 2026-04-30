Diễn viên Thanh Sơn

Thanh Sơn sinh năm 1991, hiện là một trong những nam diễn viên trẻ hàng đầu của "vũ trụ VTV". Anh khẳng định tố chất nghệ thuật ngay từ sớm khi đỗ thủ khoa đầu vào của Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội và sau đó tiếp tục giữ vững phong độ để tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.

Diễn viên Thanh Sơn

Ngay từ năm đầu đại học (2010), Thanh Sơn đã chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim Nếp nhà. Sau khi ra trường, anh có thời gian rèn luyện tại Nhà hát Kịch nói Quân đội trước khi trở thành diễn viên trụ cột của Nhà hát Tuổi trẻ. Với gương mặt điển trai và khả năng biến hóa đa dạng, Thanh Sơn ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt dự án phim truyền hình ăn khách như: Chạm tay vào nỗi nhớ, Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình, Đồng hồ đếm ngược.

Anh từng được đề cử và nhận giải ở nhiều lễ trao giải lớn trong nước như Cánh diều vàng, Ấn tượng VTV... mới nhất là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Ngôi sao xanh năm 2026 với vai diễn trong phim Tử chiến trên không. Bộ phim gần nhất Thanh Sơn góp mặt là Hẹn em ngày nhật thực hiện đã thu gần 120 tỷ đồng.

Thanh Sơn trong chương trình "Sao check" (Nguồn: VTV)

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Vũ Ngọc Đãng là cái tên bảo chứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình thành công. Tuy nhiên, ít ai biết rằng anh từng theo học ngành diễn viên trước khi trở thành đạo diễn. Trong những ngày đầu theo đuổi nghiệp diễn, chính người bạn cùng lớp là danh hài Việt Hương đã thẳng thắn khuyên Vũ Ngọc Đãng nên chuyển nghề vì không hợp vai.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Nghe theo lời khuyên đó, Vũ Ngọc Đãng quyết định chuyển sang khoa Đạo diễn tại Trường Sân khấu & Điện ảnh TPHCM. Kết quả, anh tốt nghiệp với vị trí thủ khoa bằng bộ phim ngắn Vợ chồng chuột năm 1999. Tên tuổi của anh gắn liền với những bộ phim từng gây sốt như: Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc hay gần đây nhất là dự án trăm tỷ Bố già (đồng đạo diễn) và Chị chị em em 2.

Diễn viên Việt Bắc

Việt Bắc sinh năm 1987, là gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến nhờ nét diễn tự nhiên, dí dỏm. Anh là thủ khoa đầu ra của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội khóa 2007-2011. Chỉ 2 năm sau khi tốt nghiệp, Việt Bắc đã có cơ hội "để đời" khi đảm nhận vai chính Xuân Tóc Đỏ trong bộ phim truyền hình Trò đời.

Diễn viên Việt Bắc

Sở hữu kỹ năng được đào tạo bài bản, Việt Bắc không bó hẹp mình trong những vai hài hước. Sau khi đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân, anh thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chính trực trong sắc phục chiến sĩ. Khán giả nhớ đến anh qua nhiều vai phụ nhưng đầy sức nặng trong các bộ phim "giờ vàng" như: Hương vị tình thân, Đấu trí, Cuộc đời vẫn đẹp sao. Sự tận tâm với nghề đã giúp anh trở thành một trong những gương mặt thực lực của sân khấu kịch nói chung và màn ảnh nhỏ nói riêng.

Diễn viên Minh Luân

Minh Luân tên thật là Phạm Minh Luân, sinh năm 1985 tại Đồng Tháp. Anh đỗ thủ khoa Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM năm 2004. Sở hữu ngoại hình lịch lãm, chiều cao lý tưởng và gương mặt đậm chất điện ảnh, Minh Luân nhanh chóng trở thành "gương mặt vàng" của các đạo diễn khu vực phía Nam.

Diễn viên Minh Luân

Trong suốt sự nghiệp, anh tham gia gần 100 bộ phim truyền hình và điện ảnh lớn nhỏ như: Đối mặt, Ở lại thế gian, Mật mã chuông gió... Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Minh Luân còn lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và gặt hái thành công với ngôi vị Á quân Tình Bolero 2016.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của nam diễn viên cũng thu hút sự quan tâm của truyền thông qua những mối tình công khai với các mỹ nhân showbiz như Dương Cẩm Lynh, Ninh Dương Lan Ngọc hay Hồ Bích Trâm. Hiện tại, ngoài nghệ thuật, anh còn là một doanh nhân mát tay và tham gia điều hành sân khấu kịch.

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu