UEF đào tạo đa ngành song ngữ, quốc tế

Trong bối cảnh số hóa và hội nhập quốc tế tái định vị thị trường lao động, việc chọn một nền tảng học tập vững vàng cho tương lai là bài toán hàng đầu của thí sinh. Nhiều năm qua, UEF không ngừng mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo đa lĩnh vực, mang đến những lựa chọn đón đầu xu hướng nghề nghiệp.

Phụ huynh, thí sinh đến UEF tìm hiểu thông tin sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

UEF hiện có có 38 chương trình đào tạo song ngữ và 4 chương trình Tài năng (sinh viên học 100% tiếng Anh). Các ngành đào tạo thế mạnh thu hút thí sinh nhiều năm qua thuộc nhóm các ngành kinh doanh - quản trị, marketing, tài chính - ngân hàng cho đến công nghệ thông tin, truyền thông, thiết kế, luật, ngôn ngữ, tâm lý học, du lịch - khách sạn và quan hệ quốc tế.

Chương trình học được thiết kế theo hướng ứng dụng thực tiễn và liên tục cập nhật theo bối cảnh nghề nghiệp của nền kinh tế. Tính mới và nền tảng đào tạo gắn thực tiễn của từng lĩnh vực ngành nghề là yếu tố thu hút thí sinh, phụ huynh an tâm về kiến thức chuyên môn, nhạy bén thích nghi, tự tin hội nhập ngay khi ra trường.

Môi trường học tập tạo dựng lợi thế

Nếu kiến thức chuyên môn là nền tảng thì ngoại ngữ và năng lực hội nhập được trang bị trong quá trình học giúp sinh viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường toàn cầu.

Tại UEF, tiếng Anh được đưa vào giảng dạy với hơn 50% thời lượng chương trình học và ứng dụng sâu rộng vào mọi hoạt động ngoại khóa, giúp sinh viên mạnh dạn thể hiện bản thân trong không gian ngôn ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả.

Bên cạnh đó, trường liên tục tổ chức các buổi thảo luận, chuyên đề mang tính thời sự do các doanh nghiệp phối hợp thực hiện; đội ngũ giảng viên bản xứ, chuyên gia nước ngoài và các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế thường niên giúp sinh viên phát triển kỹ năng hội nhập.

Nhiều thí sinh chọn UEF ở nguyện vọng 1 để đảm bảo cơ hội vào ngành học yêu thích

Quá trình cọ xát thực tế trên lớp học đã tối ưu năng lực ngôn ngữ và trang bị cho sinh viên phản xạ giao tiếp đa văn hóa cùng tư duy toàn cầu sắc bén. Đây đều là những bộ kỹ năng được các nhà tuyển dụng đặc biệt săn đón. Việc đầu tư bài bản và dài hạn vào năng lực hội nhập ngay từ vạch xuất phát này chính là lý do nhiều thí sinh xem UEF là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nâng tầm năng lực thực chiến từ học tập trải nghiệm

Với thế mạnh từ mạng lưới hơn 1.000 doanh nghiệp đối tác uy tín trong và ngoài nước, UEF thường xuyên mở rộng không gian giảng đường bằng các hoạt động kiến tập, thực tập trong nước và quốc tế, chuỗi workshop, tọa đàm chuyên môn với sự đồng hành của các doanh nhân và chuyên gia đầu ngành cũng đã cung cấp tư duy, sự thích ứng cho sinh viên.

Đây chính là bệ phóng giúp người học tiếp cận sớm với yêu cầu của thị trường lao động, tích lũy kinh nghiệm thực tế và từng bước xây dựng hồ sơ năng lực.

Sinh viên UEF học tập thực tiễn, tham quan thực tế tại doanh nghiệp

Trong môi trường năng động, sinh viên liên tục được thử sức với các dự án thực tế, các cuộc thi học thuật chuyên sâu và các chương trình trao đổi quốc tế. UEF là "vườn ươm" lý tưởng để mài giũa toàn diện các kỹ năng mềm cốt lõi như tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp và năng lực lãnh đạo.

Chính sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp đã giúp nhiều sinh viên UEF có việc làm ngay từ khi chưa tốt nghiệp, đồng thời tạo nên niềm tin cho thí sinh khi lựa chọn trường.

Đồng hành toàn diện cùng người học

Năm 2026, UEF triển khai chính sách học bổng đa dạng, chính sách học phí ổn định toàn khóa học, đồng thời trường còn áp dụng chương trình ưu đãi trị giá 5 triệu đồng dành cho 1.000 thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học sớm nhằm giúp phụ huynh và người học chủ động hơn trong việc hoạch định tài chính.

Nhà trường còn tạo điều kiện để tân sinh viên sớm làm quen với môi trường đại học thông qua chương trình tiếng Anh trải nghiệm miễn phí trước khi nhập học chính thức. Các lớp học được thiết kế với phương pháp giảng dạy hiện đại, giúp người học nâng cao năng lực ngoại ngữ, xây dựng sự tự tin và từng bước thích nghi với môi trường đào tạo song ngữ, quốc tế.

Song song đó, chương trình UEF Global Pass mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng như khám phá hệ thống cơ sở vật chất, khám phá chuyên ngành, workshop theo nhóm ngành, giao lưu cùng các câu lạc bộ sinh viên đang hoạt động tại trường cho chính sinh viên chủ trì.

UEF đồng hành cùng người học với nhiều chính sách thiết thực

Với thế mạnh đào tạo đa ngành, môi trường song ngữ quốc tế, hệ sinh thái trải nghiệm thực tiễn phong phú cùng mạng lưới doanh nghiệp rộng khắp, UEF được nhiều thí sinh tin tưởng đặt nguyện vọng 1 qua nhiều năm. Trường không chỉ là nơi cung cấp tri thức mà còn là môi trường giúp người trẻ xây dựng bản lĩnh, phát triển năng lực hội nhập và sẵn sàng cho những cơ hội trong tương lai.

Ngọc Minh