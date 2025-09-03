“Ngọn lửa” của lòng yêu nước

Trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt, khi chính quyền Sài Gòn ráo riết thực hiện chính sách đồng hóa văn hóa, cưỡng ép sư sãi Khmer đi lính và phá vỡ nền tảng sinh hoạt Phật giáo Nam tông Khmer, lòng dân rất phẫn nộ.

Trước tình hình ấy, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước (SSYN) tỉnh Kiên Giang (cũ) đã trở thành lực lượng kết nối và tổ chức, khơi dậy ý thức dân tộc, bảo vệ tôn giáo, khẳng định vai trò của sư sãi trong sự nghiệp cách mạng.

Các vị lãnh đạo, đại biểu, chư tôn đức, Phật tử và đồng bào dành một phút mặc niệm tưởng nhớ ngày 4 vị sư liệt sĩ đã hy sinh vì “Đạo pháp - Dân tộc”

Cuộc biểu tình ngày 10/6/1974 tại Rạch Giá là đỉnh cao của làn sóng phản đối, quy tụ hơn 2.000 người, trong đó có hàng trăm sư sãi từ các chùa Khmer.

Dưới sự dẫn dắt của các vị sư trẻ như Đại đức Danh Hoi, Đại đức Lâm Hùng, Danh Tấp và Danh Hom, đoàn biểu tình ôn hòa, trong tay không vũ khí nhưng kiên cường đối mặt với sự đàn áp bằng súng đạn. Có 4 vị sư ngã xuống.

Sự hy sinh của 4 vị sư để lại tinh thần bất khuất và lòng yêu nước son sắt trong lòng dân tộc, là di sản quý báu cho thế hệ hôm nay.

Tháp tưởng niệm 4 vị sư liệt sĩ được dựng lên từ năm 1976 tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang (mới) và đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1990. Mỗi năm, vào ngày 10/6, hàng ngàn người dân, chư tăng và Phật tử Khmer lại tụ hội về đây dâng hương tưởng niệm, ôn lại truyền thống bất khuất của dân tộc.

Sự kiện cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tôn trọng và phát huy bản sắc văn hóa trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các vị trong Hội Đoàn kết SSYN thực hiện nghi lễ kỷ niệm ngày mất của 4 sư liệt sĩ dân tộc Khmer

Ngày nay, Hội Đoàn kết SSYN tiếp tục là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và cộng đồng Khmer, tích cực tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, giữ gìn trật tự xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Hòa thượng Danh Đổng - Chủ tịch Hội Đoàn kết SSYN tỉnh An Giang - xúc động chia sẻ: “Máu của 4 vị sư liệt sĩ người Khmer đã thấm vào mảnh đất An Giang. Đó không chỉ là biểu tượng của sự hy sinh vì đạo pháp, mà còn là minh chứng cho sự hòa quyện giữa tôn giáo và lòng yêu nước. Vai trò của Hội Đoàn kết SSYN trong phong trào vận động đồng bào Khmer là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đoàn kết dân tộc, một trong những nền tảng vững chắc trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Hội Đoàn kết SSYN tỉnh An Giang (trước đây là tỉnh Kiên Giang) là tổ chức quần chúng xã hội của giới sư sãi và đồng bào Phật tử yêu nước, được thành lập ngày 28/8/1968 tại chùa Xẻo Cạn, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang). Đây là thành viên của Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Rạch Giá (nay là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang).

Trong suốt quá trình hoạt động, hội đã vận động, tập hợp, đoàn kết giới sư sãi và đồng bào Khmer là Phật tử hệ phái Phật giáo Nam tông, không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, góp phần cùng với Đảng, quân và nhân dân trong tỉnh đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước.

“Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Hội Đoàn kết SSYN tỉnh An Giang ngày nay không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu và sự phát triển của đất nước trong tình hình mới; vận động đồng bào Phật tử và sư sãi hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của sư sãi và đồng bào Khmer” - Hòa thượng Danh Đổng cho biết.