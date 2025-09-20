Vòng chung kết cuộc thi "Đại sứ Văn hóa du lịch 2025" nằm trong khuôn khổ dự án "Vườn ươm Tài năng văn hóa du lịch", được khởi xướng từ năm 2021.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm và tôn vinh những tài năng trẻ có kiến thức sâu rộng về văn hóa và du lịch, cũng như khả năng truyền tải thông điệp về du lịch bền vững và văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với du khách. Chung kết cuộc thi thu hút gần 1.500 sinh viên, du khách về theo dõi.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình đánh giá cao sáng kiến dự án "Vườn ươm Tài năng văn hóa du lịch" đã quy tụ hàng nghìn sinh viên đang theo học ngành văn hóa và du lịch đến từ 86 trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc. Qua cuộc thi này các bạn sinh viên và những người làm nghề du lịch đã có cơ hội rèn luyện, nuôi dưỡng đam mê trong nghề, đóng góp cho tương lai của ngành du lịch Việt Nam.

"Vòng chung kết cuộc thi tổ chức tại Ninh Bình là cơ hội để các thí sinh trải nghiệm không gian văn hóa, du lịch của tỉnh, từ đó tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Ninh Bình. Mỗi thí sinh, thầy cô, chuyên gia tới tham gia cuộc thi chính là một đại sứ du lịch của tỉnh Ninh Bình, từ đó có sự đóng góp thiết thực cho sự phát triển du lịch của địa phương nói riêng và cả nước nói chung", ông Mạnh chia sẻ.

40 thí sinh trải qua 3 phần thi khác nhau trong chung kết. Ảnh: Trọng Tùng

Năm 2025, cuộc thi đã tuyển chọn gần 1.000 sinh viên đang theo học ngành văn hóa và du lịch đến từ 86 trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc, tham gia chương trình học tập trực tuyến với 20 chuyên đề, 11 buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến với các chuyên gia và nhà nghiên cứu uy tín trong ngành.

Qua quá trình học tập và đánh giá, dự án đã chọn ra 100 sinh viên có kết quả tốt nhất để tham gia vòng phỏng vấn, từ đó tiếp tục tuyển chọn 40 gương mặt xuất sắc đến từ 26 cơ sở đào tạo để bước vào vòng chung kết.

Với chủ đề "Công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam", cuộc thi năm nay mang đến nhiều ý tưởng mới mẻ về gắn kết văn hóa với du lịch, từ ứng dụng công nghệ AI để vận hành du lịch cộng đồng, gìn giữ văn hóa bản địa trong bối cảnh hội nhập, cách lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống cho giới trẻ, cho đến tận dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm và điểm đến.

Ở chung kết, 40 sinh viên chia thành 5 đội, trải qua các phần thi: "Thông điệp văn hóa du lịch", "Theo dòng văn hóa du lịch”, "Đại sứ văn hóa du lịch". Ban giám khảo là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và truyền thông.

Ban giám khảo đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và nhiều giải thưởng phụ cho các sinh viên trẻ tài năng, nắm vững kiến thức sâu rộng về văn hóa và du lịch, cũng như có khả năng truyền tải thông điệp về du lịch bền vững và văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế.

Đội đạt giải Nhất mang tên "Thanh âm rực rỡ" gồm 8 sinh viên tới từ 8 trường Đại học khác nhau trên cả nước. Ảnh: Trọng Tùng