Ngày 17/2, hàng vạn du khách đổ về chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để tham quan, chiêm bái cầu lộc, cầu tài ngày đầu năm mới.

Từng đoàn xe máy, ô tô nối đuôi nhau đi về hướng chùa Tam Chúc. Để tránh ùn ứ từ xa, ban quản lý đã phân làn từ nhà chờ bên ngoài vào trong.

Rất đông người chen chân dọc lối dẫn vào chùa Tam Chúc.

Tại khu vực chờ mua vé và khu vực đón khách lên thuyền, dòng người ken cứng chen chân xếp hàng dài chờ đến lượt.

Theo đại diện ban quản lý chùa Tam Chúc, hôm nay là ngày cuối tuần nên lượng du khách đổ về đây đông hơn nhiều so với những ngày trước đó.

"Lượng khách hôm nay đông hơn hẳn so với những ngày trước. Chúng tôi ước tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 10 vạn du khách về đây chiêm bái, đi lễ đầu năm. Riêng ngày 17/2, dự kiến đông hơn khoảng 2 vạn du khách. Mặc dù lượng du khách đổ về đông nhưng tại đây không xảy ra tình trạng chen lấn nhau.", đại diện ban quản lý chùa Tam Chúc chia sẻ.

Du khách xếp hàng chật kín tại khu vực đón khách lên thuyền vào khu du lịch

Nhận định lượng du khách đến chùa Tam Chúc đông trong những ngày đầu năm, Ban quản lý chùa đã kết hợp với lực lượng chức năng huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) lên phương án hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho khách đến du xuân.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng lễ hội có hành vi gây phức tạp về an ninh trật tự.

"Để phục vụ du khách, chúng tôi đã bố trí khoảng 20 thuyền lớn. Ngoài ra còn bố trí hơn 100 xe buýt tăng cường để tránh tình trạng ùn tắc, thiếu phương tiện phục vụ du khách", ban quản lý chùa Tam Chúc chia sẻ.

Được biết giá vé đi du thuyền vào chùa Tam Chúc từ 270 nghìn đến 350 nghìn.

Người dân mang lễ đến chùa.

Nhóm bạn của anh Nguyễn Văn Cường đi từ Bắc Giang đến chùa Tam Chúc đi lễ, vãn cảnh đầu năm. Để vào được phía trong khuôn viên chùa, anh Cường cùng bạn bè phải chờ gần 1 giờ đồng hồ mới có thể vượt qua dòng người để lên thuyền.

"Hôm nay tôi biết là cuối tuần sẽ đông, thế nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi hôm nay, dù chờ đợi lâu thế nhưng tôi không thấy mệt mỏi", anh Cường chia sẻ.

Hôm nay, tại chùa Tam Chúc cũng thu hút được rất nhiều khách quốc tế, anh Manfred Du Plooy (34 tuổi, ở Nam Phi) cho biết, anh rất bất ngờ với non nước, con người Việt Nam. Chính vì yêu mến Việt Nam và xem nơi đây như quê hương thứ 2 của mình, anh đã quyết định định cư, lấy vợ Việt Nam.

"Đất nước Việt Nam rất đẹp, con người rất thân thiện, có lẽ thân thiện nhất thế giới nên tôi rất yêu nơi đây. Tết Nguyên đán vừa qua tôi ở đây, mỗi năm tôi lại thấy bất ngờ hơn, thấy cách người Việt Nam thể hiện trong ngày lễ Tết truyền thống thật đầm ấm, thú vị. Hôm nay về chùa Tam Chúc cảnh quan rất đẹp, mọi người đều háo hức, vui vẻ nên có chờ chút cũng không sao", anh Manfred nói.

Anh Manfred Du Plooy (34 tuổi, ở Nam Phi) cho biết, anh rất bất ngờ với non nước, con người Việt Nam.

Ban Quản lý chùa Tam Chúc đã bố trí khoảng 20 thuyền lớn để phục vụ du khách.

Tại bến thuyền, du khách tấp nập.

Nhiều trẻ em được người thân cõng trên lưng khi đang xếp hàng chờ đợi xuống thuyền.

Bên trong điện Tam Thế, du khách thập phương có thời gian thư thái lễ phật.

Rất đông du khách lên khu vực chùa Ngọc để chiêm bái.

Chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) được cho là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam và là điểm du lịch tâm linh thu hút du khách, Phật tử trên cả nước.

Nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, chùa Tam Chúc là điểm đến tâm linh khá nổi tiếng ở Việt Nam và cũng là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới.

Chùa Tam Chúc sở hữu khung cảnh thơ mộng hữu tình với hồ nước mênh mông ở phía trước, những dãy núi đá vôi hùng vĩ ở phía sau và các khu rừng tự nhiên bao quanh.

Năm 2019, chùa Tam Chúc vinh dự là địa điểm được chọn để tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak của Liên Hiệp Quốc. Hiện nay, mỗi năm có hàng trăm nghìn du khách đến dâng hương lễ bái cũng như hàng triệu lượt khách đến tham quan chùa Tam Chúc.