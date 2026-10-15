Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng bằng khen cho 41 nghệ nhân, thanh đồng và hội viên thuộc Hội Bảo vệ và phát huy di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tỉnh Ninh Bình.

Hướng tới Ngày Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể (17/10) và kỷ niệm 10 năm Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng bằng khen cho 41 nghệ nhân, thanh đồng và hội viên thuộc Hội Bảo vệ và phát huy di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tỉnh Ninh Bình.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Theo quyết định do Văn phòng UNESCO tại Việt Nam ban hành, 41 cá nhân được vinh danh bao gồm các thanh đồng và thành viên cộng đồng đã có nhiều đóng góp bền bỉ, thiết thực trong việc gìn giữ chuẩn mực thực hành, truyền dạy tri thức cho thế hệ trẻ và hướng dẫn cộng đồng thực hành tín ngưỡng theo chuẩn mực truyền thống. Các đóng góp này không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn nghệ thuật hát chầu văn, âm nhạc, trang phục hay tri thức dân gian mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng hướng tới việc thực hành văn minh, tiết kiệm, chống mê tín dị đoan và chống thương mại hóa di sản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới cộng đồng những người thực hành di sản. Ông nhấn mạnh rằng bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể không chỉ đơn thuần là gìn giữ những truyền thống của quá khứ mà cốt lõi là bảo đảm các giá trị đó tiếp tục có ý nghĩa thiết thực trong đời sống hiện đại và được trao truyền vẹn nguyên cho các thế hệ mai sau. Danh hiệu quốc tế chỉ thực sự có giá trị khi di sản tiếp tục sống trong lòng cộng đồng thông qua tâm huyết và tri thức của những người trực tiếp nắm giữ.

Ông Jonathan Wallace Baker trao tặng bằng khen cho Nghệ nhân Ưu tú Trần Thị Huệ - Thủ nhang Phủ chính Phủ Dầy.

Đồng quan điểm đó, bà Phạm Thị Thanh Hường - Trưởng ban Văn hóa của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đánh giá cao vai trò kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ công tác bảo vệ di sản của Hội Bảo vệ và phát huy di sản tỉnh Ninh Bình. Bà cho biết sự tôn vinh lần này là ghi nhận đối với nỗ lực tập thể trong việc giữ gìn bản sắc và kiến tạo tinh thần hòa hiếu, yêu thương và hòa bình.

Các nghệ nhân được vinh danh.

Đại diện cho các cá nhân nhận bằng khen, Nghệ nhân Ưu tú Trần Thị Huệ, Thủ nhang Phủ chính Phủ Dầy, Chủ tịch Hội Bảo vệ và phát huy di sản tỉnh Ninh Bình, đã bày tỏ sự xúc động trước sự ghi nhận của UNESCO trong suốt chặng đường 10 năm qua (2016 - 2026).

Nghệ nhân khẳng định tấm bằng khen không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà là sự trân trọng dành cho cả cộng đồng chủ thể. Việc giữ lễ, giữ lề, giữ nếp và truyền dạy cho thế hệ sau chính là chìa khóa để di sản tiếp tục dòng chảy sinh động trong đời sống. Tiếp nhận sự tôn vinh này, bà Huệ khẳng định cộng đồng thực hành tín ngưỡng xem đây là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục giữ ngọn lửa di sản luôn cháy mãi, phát triển bền vững và trao truyền cho muôn đời sau.

Ảnh: T.Lê