Tham dự đại hội có 445 đại biểu chính thức, trong đó 77 đại biểu đương nhiên và 369 đại biểu chỉ định đại diện cho 243.544 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 2 ngày, 26 - 27/9/2025 với 3 phiên làm việc. Đại hội có chủ đề: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Phương châm của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các đảng bộ trước khi hợp nhất; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng vừa hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới, với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025; tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được chỉ đạo từ rất sớm, thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội luôn coi trọng, tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội bám sát các kế hoạch để triển khai, xác định rõ các nội dung và tiến độ thời gian thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, được Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận, cho ý kiến nhiều lần; trong quá trình dự thảo đã huy động sự tham gia trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đây cũng là Đại hội số cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước. Thành phố tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiến hành chuyển đổi số toàn diện trong đó ứng dụng công nghệ số trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (xây dựng phần mềm điểm danh tự động sử dụng công nghệ nhận diện AI, văn kiện Đại hội và tài liệu các phiên làm việc đăng tải lên Ứng dụng Đại hội số…).

Trong phiên làm việc thứ nhất sáng nay (26/9), Đại hội thực hiện bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy Đại hội.

Các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và Đại hội Đảng các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tham luận tại hội trường, tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Hồng Anh