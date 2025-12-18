Không nằm ngoài xu hướng chung của thế giới, nhiều cửa hàng PC, linh kiện máy tính tại Việt Nam buộc phải thông báo điều chỉnh giá bán sản phẩm. Một số mặt hàng tăng giá “chóng mặt”, chẳng hạn giá RAM DDR4 16G Bus 3200mhz thời điểm tháng 9 có giá dao động từ 800.000 - 900.000 đồng, nay đã lên tới 2,5 - 2,8 triệu đồng một thanh.

Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ CellphoneS, so với thời điểm đầu tháng 11, mặt bằng giá laptop hiện tại đã tăng khoảng 5-6%. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc chi phí đầu vào của các linh kiện bộ nhớ như RAM và SSD tăng cao do thiếu hụt nguồn cung.

Ông Nguyễn Lạc Huy, Giám đốc Truyền thông CellphoneS, cho biết theo dự báo từ các đối tác và hãng sản xuất, xu hướng tăng giá này chưa có dấu hiệu dừng lại và khả năng cao sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm vào đợt nhập hàng đầu tháng 1 năm sau.

Trong khi đó, ông Eric Lee, Giám đốc ASUS khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào), tiết lộ hãng đang nỗ lực kìm hãm đà tăng giá bán lẻ nhờ tận dụng quy mô toàn cầu và các thỏa thuận cung ứng dài hạn, song thừa nhận việc điều chỉnh giá sẽ là điều khó tránh khỏi nếu nhu cầu tiếp tục tăng cao.

Cơn khát linh kiện từ làn sóng AI

Không chỉ là biến động ngắn hạn, thị trường bộ nhớ toàn cầu đang trải qua một đợt thay đổi mang tính cấu trúc. Sự bùng nổ trong đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra nhu cầu khổng lồ về chip nhớ để lắp ráp các siêu máy tính và thiết bị phục vụ nghiên cứu.

Ông Eric Lee, Giám đốc ASUS khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào). Ảnh: NVCC

Giám đốc ASUS nhận định tình trạng nguồn cung thắt chặt hiện nay được thúc đẩy bởi tỷ trọng ngày càng lớn của bộ nhớ băng thông cao (HBM) dành cho AI.

“Thị trường bộ nhớ và lưu trữ vốn dĩ đã rất nhạy cảm với các chu kỳ kinh tế. Xu hướng giá bộ nhớ luôn là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong quản trị chuỗi cung ứng cũng như đầu tư”, ông Eric Lee thông tin.

Còn theo đại diện CellphoneS, nhu cầu này đang "hút" hết nguồn lực sản xuất, dẫn đến tình trạng khan hiếm linh kiện cho mảng thiết bị tiêu dùng cá nhân như laptop.

Vì lý do này, các dòng sản phẩm càng sử dụng nhiều tài nguyên bộ nhớ sẽ càng chịu ảnh hưởng nặng về giá. Cụ thể, tại Việt Nam, các mẫu laptop cao cấp sở hữu RAM từ 32GB và SSD 512GB - 1TB là phân khúc đang chịu tác động nhiều nhất với mức chênh lệch giá tuyệt đối rõ rệt hơn so với dòng máy phổ thông, cấu hình cơ bản.

Người dùng nên mua sớm hay chờ đợi?

Trước biến động kể trên, tâm lý người tiêu dùng trong nước đang có sự chuyển dịch. Theo ông Nguyễn Lạc Huy, thay vì chờ đợi thị trường bình ổn, một bộ phận đáng kể khách hàng đã quyết định "xuống tiền" sớm hơn dự kiến để tránh các đợt tăng giá tiếp theo.

"Xu hướng này thể hiện rõ nhất ở nhóm khách hàng am hiểu công nghệ và nắm bắt nhanh tình hình thị trường, chọn mua các dòng laptop gaming tầm giá trên 20 triệu đồng", ông nói.

Tại CellphoneS, so với thời điểm đầu tháng 11, mặt bằng giá laptop hiện tại đã tăng khoảng 5-6%. Ảnh: FB

Dưới góc độ nhà sản xuất, Giám đốc ASUS khuyến cáo người dùng không nên vì áp lực giá mà chọn mua các thiết bị có cấu hình quá thấp. Bài học từ giai đoạn COVID cho thấy, khi nguồn cung hạn chế, nhiều người mua máy cấu hình thấp đã phải nâng cấp lại chỉ sau 2-3 năm vì máy nhanh chóng chạm trần hiệu năng, dẫn đến chi phí tổng thể cao hơn nhiều.

"Chúng tôi không nghĩ rằng việc cắt giảm cấu hình là giải pháp dài hạn có lợi cho người dùng. Việc lựa chọn thiết bị có vi xử lý mạnh, RAM đủ lớn và sẵn sàng cho AI ngay từ bây giờ sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn về lâu dài khi phần mềm ngày càng nặng hơn", ông Eric Lee chia sẻ.

Ông cũng cho biết ASUS định hướng duy trì danh mục sản phẩm cân bằng, cung cấp lựa chọn mang tính bền vững hơn để người dùng nhận được giá trị sử dụng lâu dài.

Hiện tại, chưa có dự báo chính xác về thời điểm giá cả sẽ bình ổn trở lại. Do đó, các nhà bán lẻ khuyến nghị nếu người dùng có nhu cầu thiết yếu phục vụ công việc và học tập trong vòng 12 tháng tới, nên cân nhắc mua sắm ngay ở thời điểm hiện tại để tối ưu chi phí.