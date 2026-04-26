Ngày 26/4, lãnh đạo UBND xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự cố chập điện tại một trang trại nuôi gà, gây thiệt hại lớn. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra, nắm bắt tình hình.

Hơn 5.000 con gà chết ngạt sau sự cố chập điện. Ảnh: Nguyễn Tình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 25/4, sự cố chập điện xảy ra tại trang trại nuôi gà thương phẩm của gia đình anh Lê Đức Tuấn (bản Tân Hương, xã Con Cuông). Việc mất điện đột ngột khiến toàn bộ hệ thống thông gió, làm mát trong chuồng trại ngừng hoạt động.

Chủ trang trại cho biết tổng đàn gà khoảng 10.000 con, trong đó, khoảng 5.000 con ở hai khu chuồng bị chết ngạt.

Số gà chết được chủ trang trại thu gom, xử lý theo quy trình nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Nguyễn Tình

Số gà này được anh Tuấn nuôi hơn 2 tháng, trung bình mỗi con nặng khoảng 2kg, ước tính thiệt hại về tài sản và chi phí đầu tư gần 1 tỷ đồng.