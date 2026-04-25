Theo người dân xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), tuyến đường thuộc Dự án hạ tầng khu du lịch biển Lộc Hà sau nhiều năm thi công cơ bản đã hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, một ngôi mộ nằm giữa đường khiến nhiều người bất ngờ khi lưu thông qua khu vực này.

Tại khu vực gần bãi tắm Xuân Hải, phần lớn tuyến đã được thi công đồng bộ, khang trang. Riêng khu vực quanh ngôi mộ chưa thể hoàn thiện do vướng mặt bằng, tạo “điểm nghẽn” giữa tuyến, ảnh hưởng mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Văn Tuân (trú xã Lộc Hà) cho biết việc lưu thông qua đoạn đường này gặp nhiều bất tiện. “Các phương tiện phải giảm tốc độ, né tránh, nhất là vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn hạn chế. Tôi mong cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm để tuyến đường hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm an toàn giao thông”, anh Tuân nói.

Theo tìm hiểu, năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng khu du lịch biển Lộc Hà, do UBND huyện Lộc Hà (cũ) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng, nhằm phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, thu hút đầu tư, phục vụ du khách trong và ngoài nước; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, khôi phục làng nghề, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Theo quy hoạch, dự án xây dựng 2 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 3,6 km, kèm các hạng mục phụ trợ. Trong đó, tuyến số 1 dài gần 670m, nối đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng với kè chắn sóng Xuân Hải.

Tháng 1/2021, tuyến số 1 được khởi công. Đến nay, gói thầu cơ bản hoàn thành, mặt đường đã thảm nhựa. Tuy nhiên, giữa tuyến vẫn còn một ngôi mộ chưa di dời, án ngữ giữa lòng đường.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho biết dự án do UBND huyện Lộc Hà (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi giải thể cấp huyện, dự án được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tuyến số 1 cơ bản đã hoàn thành, được thảm nhựa, chỉ còn đoạn vướng một ngôi mộ chưa thể thi công.

Theo vị này, gia đình có ngôi mộ chưa nhận tiền đền bù để di dời do trong dòng họ vừa có người qua đời.

“Tuyến số 1 còn vướng ngôi mộ nên chưa thể hoàn thiện. Trong khi đó, giai đoạn 2 của dự án còn khoảng 90 ngôi mộ chưa giải phóng mặt bằng. Giai đoạn này mới triển khai được 10–20%, chủ yếu đắp nền rồi dừng lại, khiến dự án chậm tiến độ”, vị này cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Ban, dự án hiện tạm dừng do chưa được bố trí vốn. Sau khi chuyển từ cấp huyện về Ban quản lý theo mô hình hai cấp, đơn vị đã xin gia hạn và được tỉnh chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026, đồng thời đề xuất tiếp tục được phân bổ vốn để triển khai.

“Hiện tỉnh đã giao đơn vị chuyên môn tham mưu nhưng chưa có ý kiến chính thức về việc bố trí nguồn vốn nên dự án buộc phải tạm dừng”, vị này nói, đồng thời cho biết nguồn vốn có thể được cân đối từ tăng thu, tiết kiệm chi của tỉnh, sớm nhất vào khoảng tháng 5 hoặc 6.