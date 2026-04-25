Ngày 25/4, Trung tá Phan Đình Diệm - Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đoàn công tác 515 tỉnh Đắk Lắk vừa giải cứu thành công hai cô gái trú tại tỉnh Tây Ninh bị lừa đưa sang lao động trái phép ở Campuchia.

Các nạn nhân được giải cứu thành công. Ảnh: PD

Theo đó, ngày 23/4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ hội đàm, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

Khi dừng chân tại một cửa hàng tạp hóa ở trung tâm thành phố Senmonorom, các thành viên trong đoàn đã phát hiện một cô gái người Việt Nam có biểu hiện hoảng loạn, mệt mỏi khi đang đổi tiền Việt Nam sang USD.

Thấy dấu hiệu bất thường, các thành viên trong đoàn đã tiếp cận hỏi thăm và xác định danh tính hai cô gái là Lâm Ngọc N. (18 tuổi) và Nguyễn Tường L. (17 tuổi), cùng trú tại tỉnh Tây Ninh.

Theo các cô gái, khoảng một tháng trước, các em bị một số đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ, lương cao" rồi tổ chức vượt biên trái phép sang Campuchia.

Tại đây, các em bị bán vào một cơ sở bất hợp pháp tại tỉnh Mondulkiri, bị ép buộc tham gia các hoạt động trục lợi trên không gian mạng dưới sự giám sát chặt chẽ và đe dọa thường xuyên.

Tối 22/4, lợi dụng lúc nhóm đối tượng di chuyển chỗ ở để tránh đợt truy quét của lực lượng chức năng Campuchia, hai em đã liều mình bỏ trốn.

Do không có giấy tờ tùy thân, các em phải liên lạc với gia đình chuyển tiền và tìm cách thuê xe về nước qua mạng xã hội.

Sau khi nắm bắt sự việc, Đoàn công tác nhanh chóng trấn an tâm lý nạn nhân và liên hệ với gia đình hai em.

Nhận định đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, Trung tá Danh Thanh Sự - Cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Công an tỉnh Mondulkiri để xác minh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk và công an nước bạn, hai cô gái được hỗ trợ để trở về đoàn tụ với gia đình.