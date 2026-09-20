(Từ trái sang phải) John Kane, Frances Jordan, Chris Mullen, Sharon Brierley và Elaine Wurtenberg. Ảnh: John Kane/People

5 người bạn thân ở độ tuổi U70 sống ở New Jersey (Mỹ) gồm Sharon Brierley, Frances Jordan, John Kane, Chris Mullen và Elaine Wurtenberg. Họ quen biết và gắn bó với nhau từ nhỏ, cùng lớn lên và thường gặp nhau ở sân chơi Piccoli.

"Năm 2025 là một năm vô cùng khó khăn và đau lòng đối với nhóm bạn thân thiết của chúng tôi", Frances Jordan chia sẻ.

Nhóm bạn thân gặp bi kịch trùng hợp khi người bạn đời của họ lần lượt ra đi chỉ trong vòng 1 năm.

“Sự trùng hợp này thật kỳ lạ. Cảm giác như một giấc mơ tồi tệ cứ lặp đi lặp lại. Với tôi, đó thực sự là cơn ác mộng”, Sharon Brierley cho biết.

Sharon Brierley là người đầu tiên chịu mất mát. Chồng bà qua đời vào tháng 1/2025 sau nhiều năm mắc bệnh phổi. Sharon cho biết điều bà trân trọng nhất ở chồng là cách ông nuôi dạy 3 con gái. Ông luôn dạy các con mạnh mẽ, tự tin và biết bảo vệ nhau, theo People.

5 người bạn thân. Ảnh: John Kane/People

Tháng 2/2025, bà Frances Jordan mất chồng. Ông qua đời đột ngột vì đột quỵ ở tuổi 63. Ông là người thích dành thời gian bên gia đình, đi xem phim, tham dự các sự kiện thể thao và gặp gỡ bạn bè.

Tháng 3, John Kane mất vợ sau 38 năm chung sống. Bà qua đời ở tuổi 59, sau thời gian điều trị ung thư lưỡi. John cho biết vợ là người bạn thân nhất, người luôn động viên, là chỗ dựa và nguồn cảm hứng của ông.

Đến tháng 5, vợ của Chris Mullen qua đời đột ngột ở tuổi 64. Hai người đã kết hôn 39 năm. Chris nhớ về vợ là một người phụ nữ thẳng thắn, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Tháng 9, chồng của Elaine Wurtenberg qua đời ở tuổi 65 sau nhiều năm điều trị bệnh ung thư. Elaine cho biết chồng mình là người đáng tin cậy và luôn hết lòng với gia đình, bạn bè.

Elaine gọi sự mất mát của nhóm bạn là "sự trùng hợp không thể tin nổi” và “bước ngoặt nghiệt ngã của số phận”.

Sau những mất mát, những người bạn gặp nhau thường xuyên hơn. Họ cùng khóc, cùng cười, kể về những người thân yêu và những kỷ niệm trong quá khứ.

Các cuộc trò chuyện cũng xoay quanh cuộc sống sau khi mất bạn đời, con cái đã trưởng thành, các cháu và những công việc cần giải quyết như bảo hiểm, an sinh xã hội, khoản vay thế chấp và các hóa đơn.

Sharon cho biết những lần gặp gỡ giúp bà rất nhiều. Bà ví cuộc gặp gỡ như một “vùng an toàn”, nơi mỗi người có thể chia sẻ cảm xúc mà không bị phán xét.

Một năm sau những mất mát, giờ đây, nhóm bạn vẫn duy trì những cuộc gặp để tưởng nhớ người thân, chia sẻ những kỷ niệm và cùng nhau đối mặt với chặng đường phía trước. Tình bạn lâu năm của họ đã trở thành nguồn sức mạnh giúp họ học cách cùng nhau tiến về tương lai.