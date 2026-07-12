Nam sinh họ Lý 19 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã lập di chúc có công chứng để lại toàn bộ khối tài sản trị giá gần 3 triệu USD (hơn 78 tỷ đồng) cho người bạn thân từ thuở nhỏ.

Lý cho biết, cha mẹ anh đã ly hôn. Sau khi chia tay, cả hai đều có gia đình riêng và để lại cho anh khối tài sản gồm 1 căn nhà và sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, vì bố mẹ không có nhiều thời gian cho con nên Lý cảm thấy ngày càng xa cách.

Ông Huang Haibo - quản lý chi nhánh tại Thượng Hải của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc. Ảnh: Sina

Là người đam mê các môn thể thao mạo hiểm, Lý thường xuyên tham gia những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, anh muốn chủ động sắp xếp việc phân chia tài sản trong trường hợp không may xảy ra sự cố.

Anh không muốn vợ hoặc chồng hiện tại của cha mẹ, những người mà anh xem là không có quan hệ gắn bó với mình, có quyền đối với khối tài sản. Do vậy, anh lựa chọn người thừa kế là bạn thân từ nhỏ - người anh tin tưởng và gắn bó nhiều năm, theo SCMP.

Theo luật thừa kế của Trung Quốc, vợ hoặc chồng, con cái và cha mẹ là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Tuy nhiên, pháp luật Trung Quốc cũng cho phép cá nhân lập di chúc để chuyển giao tài sản cho Nhà nước, tổ chức hoặc người không thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

Lý đã đến Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc tại Thượng Hải để công chứng bản di chúc.

Ông Huang Haibo - quản lý chi nhánh tại Thượng Hải của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc, cho biết người được chỉ định thừa kế phải hoàn tất thủ tục chấp nhận di sản trong thời hạn 60 ngày theo quy định. Nếu không thực hiện, người này sẽ được xem là từ bỏ quyền thừa kế.

Theo ông Huang Haibo, số người sinh trong các thập niên 1980, 1990 và sau năm 2000 đến lập di chúc đang tăng lên. "Việc lập di chúc không còn bị coi là điều kiêng kỵ hay chỉ dành cho người cao tuổi", ông nói.

Câu chuyện của anh Lý nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

"Cậu ấy nói xa cách với cha mẹ nhưng họ vẫn để lại cho cậu ấy khối tài sản. Tôi không thấy có vấn đề gì nếu cha mẹ là người thừa kế"; "Có thể sau này cậu ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Cậu ấy vẫn còn quá trẻ để đưa ra quyết định quan trọng như vậy"; "Ước gì tôi cũng có một người bạn như thế"... là những bình luận người dùng mạng để lại.