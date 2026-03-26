Bà Diana và bà Candace sinh sống ở New York (Mỹ) gặp nhau lần đầu tại giảng đường đại học vào năm 1977. Từ đó đến nay, họ trở thành những người bạn không thể tách rời.

Họ cùng nhau trải qua những cột mốc quan trọng của cuộc đời, từ lập gia đình, nuôi dạy con cái cho đến những biến cố ngoài ý muốn.

Biến cố lớn nhất xảy ra vào năm 2025, khi bà Candace bị chẩn đoán mắc ung thư vú. Đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, bà không hề đơn độc, bởi bên cạnh luôn có người bạn thân Diana - người đã gắn bó suốt gần 50 năm qua.

“Tôi chưa từng thấy Diana rời xa Candace dù chỉ một lần. Không phải khi họ bận rộn nuôi con, không phải lúc cuộc sống trở nên khó khăn, và càng không phải lúc này - khi Candace cần cô ấy nhất”, chồng của Diana chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ ngực, bà Candace phải bước vào hành trình điều trị dài và khắc nghiệt từ hóa trị, xạ trị liên tục 5 ngày mỗi tuần, rồi đến liệu pháp miễn dịch. Những tác dụng phụ nặng nề, trong đó có việc rụng tóc, càng khiến tinh thần của bà xuống dốc.

Không chỉ đối mặt với bệnh tật, Candace còn phải chiến đấu với hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bà sống trong nhà ở xã hội, phụ thuộc vào trợ cấp chính phủ, bảo hiểm y tế.

Bà đã sống cả đời trong thiếu thốn và giờ phải đối mặt với trận chiến khó khăn nhất.

Trong hoàn cảnh đó, sự hiện diện của Diana trở thành điểm tựa lớn nhất. Từng chứng kiến mẹ mình chống chọi với ung thư, Diana hiểu rõ những gì bạn thân đang trải qua. Bà có mặt trong mọi buổi hóa trị của bạn, không một lần vắng mặt, theo People.

Bà Diana từng hứa với Candace: “Bạn không phải đi đâu một mình mà không có tôi bên cạnh”.

Đó không chỉ là một lời hứa, mà là cam kết được thực hiện bằng hành động mỗi ngày.

Hiện tại, dù bệnh tật bủa vây, Candace và Diana vẫn giữ một thói quen tiếp tục chuyến đi thường niên đến Barbados. Mỗi năm, họ lại cùng nhau đến hòn đảo này, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Câu chuyện cảm động này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng. Nhiều hãng hàng không, công ty du lịch và khách sạn đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ để hai người bạn có thể thực hiện chuyến đi ý nghĩa của mình trong năm nay.