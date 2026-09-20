Bố sốc phát hiện con trai 9 tuổi "quẹt thẻ", chi 3 tỷ đồng chạy quảng cáo kênh. Ảnh chụp màn hình: YouTube/Mighty Mike Plays

Cậu bé 9 tuổi là người tạo ra video trên kênh Mighty Mike Plays, chủ yếu đăng video chơi Minecraft và Roblox trên YouTube.

Kênh của cậu bé có khoảng 24.000 người đăng ký, với hơn 180 video. Cậu bé bắt đầu làm nội dung từ năm 8 tuổi, phát từ PlayStation 5 và gần như không chỉnh sửa.

Vì muốn có nhiều người xem trên kênh YouTube của mình nên cậu nhờ cha chỉ dẫn. Dave, cha của cậu bé, quyết định giúp cậu chạy thử một chiến dịch quảng cáo với ngân sách khoảng 20 USD.

Trong lúc thiết lập, người cha đã giải thích từng bước như chọn đối tượng, đặt ngân sách và bắt đầu quảng bá. Dave không ngờ rằng con trai đã ghi nhớ toàn bộ quy trình. Sau đó, cậu bé tự tạo thêm nhiều chiến dịch quảng cáo mà không có sự giám sát của gia đình.

Dave từng nhập thẻ tín dụng của công ty để mua hàng nên thông tin lưu sẵn trong hồ sơ thanh toán của tài khoản. Chính vì vậy, mỗi khi cậu bé tự tạo các chiến dịch quảng cáo, thực hiện đầy đủ các bước là có thể trả tiền.

Dave cho biết ông không phát hiện ra sai lầm cho đến khi được công ty triệu tập. Ông sốc khi nhân viên tài chính cho xem các khoản chi quảng cáo phát sinh trên chiếc thẻ, theo Yahoo news.

Dave chia sẻ rằng cậu bé hiểu đơn giản rằng ngân sách quảng cáo càng lớn thì video sẽ càng có nhiều lượt xem. Cậu cứ tạo hàng loạt chiến dịch và số tiền trả ngày một tăng. Cuối cùng, số tiền cậu bé dùng lên đến 118.000 USD (hơn 3 tỷ đồng).

Dave nhận trách nhiệm vì đã để phương thức thanh toán của công ty và không thiết lập giới hạn chi tiêu hay các biện pháp kiểm soát dành cho trẻ em.

Sau sự việc, gia đình dự định xóa thông tin thanh toán đã lưu, thiết lập giới hạn chi tiêu và tăng cường kiểm soát của phụ huynh. Hai cha con Dave chia sẻ câu chuyện của mình trên kênh Mighty Mike Plays hôm 16/9, thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Dave cho biết, hiện ông lo lắng vì chưa biết liệu mình có phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền hay không, cũng như liệu công việc của ông có bị ảnh hưởng hay không. Ông cũng không đưa ra giải thích vì sao thẻ tín dụng của công ty lại được sử dụng để mua hàng ngay từ đầu.