5 chàng trai nhóm CORTIS.

Martin (sinh năm 2008) thường được công chúng nhớ đến hình ảnh một thủ lĩnh cao 1,9m đầy ấn tượng. Ít ai ngờ rằng cậu bé từng cất giọng biểu diễn tại Lễ khai mạc Olympic Mùa đông PyeongChang 2018 nay lại đứng sau loạt bản hit toàn cầu của TXT, LE SSERAFIM hay ILLIT khi mới 16 tuổi. Sự kết hợp giữa dòng máu lai Canada - Hàn cùng tư duy âm nhạc vượt cấp khiến Martin trở thành một trưởng nhóm khác biệt hoàn toàn trong K-Pop khi mới 17 tuổi.

Martin

Ở một góc nhìn khác, anh cả James (2005) lại mang đậm thần thái của một "nam chính học đường”. Anh chàng từng gây sốt bởi nhiều tấm hình để đời với visual cực bén. Trước khi trở thành mảnh ghép vũ đạo và rap của nhóm, James được biết đến là biên đạo cho Magnetic của ILLIT và Deja Vu của TXT. Từ nhỏ, James là một vận động viên khúc côn cầu trên băng kiêm vận động viên Taekwondo, đồng thời anh sử dụng thành thạo 5 ngôn ngữ: Thái, Trung, Hàn, Anh và Nhật. Trong đó, tiếng Trung và Thái là tiếng mẹ đẻ của James.

James

Trong khi đó, Juhoon (2008) khắc họa hoàn hảo hình tượng "thiếu niên thượng lưu" chuẩn mực. Xuất thân từ Trường THCS Quốc tế Young Hoon danh giá, Juhoon không chỉ nói tiếng Anh trôi chảy và biết chơi nhạc giao hưởng mà còn từng là tuyển thủ bóng rổ thuộc đội trẻ Samsung Thunders. Quá trình làm người mẫu nhí và đóng MV từ nhỏ giúp Juhoon sở hữu phong thái lịch lãm, biến anh thành điểm tựa visual với chiều sâu tri thức, anh chàng luôn trở thành top trending với phong thái mang đậm chất cậu ấm.

Juhoon

Đến với 2 "maknae" đều sinh năm 2009, Seonghyeon và Keonho lại sở hữu hành trình debut không hề giống nhau.

Seonghyeon

Seonghyeon bắt đầu được đào tạo từ năm 13 tuổi, trong quãng thời gian làm thực tập sinh, anh chàng đã tự sáng tác khoảng 100 ca khúc. Đáng chú ý, Seonghyeon là người tham gia sản xuất toàn bộ 5 ca khúc trong EP đầu tay COLOR OUTSIDE THE LINES. Sức hút của Seonghyeon cũng không chỉ dừng lại ở âm nhạc hay khả năng trình diễn: visual của anh từng nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng, thậm chí nhận được những lời khen từ Tổng thống Hàn Quốc, góp phần củng cố hình ảnh một gương mặt nổi bật của thế hệ thần tượng mới.

Keonho

Trong khi đó, Keonho cũng là một gương mặt có visual nổi bật nhất gen5 (thế hệ 5 của Kpop- PV) anh chàng từng là vận động viên bơi lội thi đấu trước khi gia nhập BIGHIT MUSIC vào năm 2021. Dù là em út, anh là đồng sáng tác cả 5 ca khúc trong EP đầu tay và tham gia biên đạo cho GO!, tiếp tục khẳng định tinh thần sáng tạo chung vốn là dấu ấn đặc biệt của CORTIS.

CORTIS được kỳ vọng sẽ tiếp nối đàn anh BTS, TXT trở thành những cố máy rinh giải thưởng đầy ấn tượng. 5 anh chàng vừa khởi động tour diễn thế giới đầu tiên và vừa giành giải Daesang trong sự nghiệp khi chưa ra mắt được 1 năm.

MV 'FaSHioN' đạt 90 triệu lượt xem của CORTIS:

Ảnh: Instagram NV