Tối 21/3, nhóm BTS tổ chức concert miễn phí BTS The Comeback Live: ARIRANG tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul), đánh dấu lần đầu cả 7 thành viên RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook đứng chung sân khấu sau gần 4 năm.

7 thành viên tái hợp đầy đủ tại quảng trường Gwanghwamun.

Hơn 200.000 người đổ về Gwanghwamun

Đêm diễn ngay sau khi BTS phát hành album thứ 5 ARIRANG một ngày trước đó. Theo công ty HYBE, album đạt gần 4 triệu bản trong ngày đầu.

Bộ đĩa gồm 14 ca khúc, với ca khúc chủ đạo SWIM được thu âm tại Los Angeles trong giai đoạn các thành viên lần lượt tái hợp sau nghĩa vụ quân sự.

Concert phát sóng trực tiếp trên Netflix và thu hút hơn 200.000 người từ khắp nơi đổ về Gwanghwamun, trong đó 22.000 khán giả có vé vào khu vực khán đài chính. Hàng chục nghìn người còn lại đứng kín các tuyến phố lân cận, theo dõi qua màn hình điện thoại hoặc livestream.

Lượng người hâm mộ "khổng lồ" về Seoul.

Dallila Di Tullio (23 tuổi) đến từ Ý chia sẻ: "Thật tuyệt vời vì đã quá lâu rồi BTS mới trở lại bên chúng tôi. Đây là sự kiện trăm năm có một". Còn Bernice Sanchez (52 tuổi) từ Thụy Sĩ bay sang chỉ để hòa vào không khí dù không có vé.

Không chỉ người hâm mộ quốc tế, đông đảo người dân Seoul cũng hòa vào bầu không khí sôi động. Nhiều khán giả có mặt từ sớm, chủ động sắp xếp công việc nhiều ngày để theo dõi đêm diễn của BTS.

Trình diễn hơn 20 ca khúc trong 1 giờ

BTS mở màn với Body to Body, 6 thành viên xuất hiện đầy năng lượng, riêng RM ngồi ghế do chấn thương mắt cá chân. Nhóm tiếp tục biểu diễn Hooligan, 2.0, Butter và Mic Drop, phô diễn giọng hát và vũ đạo bùng nổ.

Ở phần giữa chương trình, BTS lần đầu giới thiệu các ca khúc trong album ARIRANG. Jungkook chia sẻ cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích khi trình diễn nhạc mới. Tiết mục gây ấn tượng nhất là ca khúc chủ đề SWIM với giai điệu dân gian pha hiện đại.

7 thành viên khoe vũ đạo và giọng hát nội lực trong 1 giờ liên tục.

Gần cuối chương trình, Jimin gửi lời cảm ơn ban tổ chức, chính quyền Seoul và lực lượng cảnh sát đã hỗ trợ đêm diễn, đồng thời xin lỗi vì những bất tiện sự kiện gây ra cho người dân xung quanh. Concert khép lại với Dynamite và Sowoozoo, sau hơn 1 giờ biểu diễn liên tục.

Phong tỏa chưa từng có ở trung tâm Seoul

Để đảm bảo an toàn, chính quyền Seoul triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát đám đông. Tuyến Sejong-daero từ Gwanghwamun đến Tòa thị chính bị phong tỏa hơn 33 giờ, từ 21h ngày 20/3 đến 6h sáng 22/3. Nhiều tuyến phố lân cận cũng hạn chế giao thông.

Các ga tàu điện ngầm Gwanghwamun, Gyeongbokgung và City Hall tạm ngừng dừng tàu từ chiều đến tối, buộc hàng nghìn người phải đi bộ quãng đường dài để tiếp cận khu vực. Cảnh sát cũng bố trí xe buýt riêng đưa khách dự tiệc cưới tại một địa điểm lân cận bị cô lập do lệnh phong tỏa.

Chính quyền Seoul triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát đám đông.

Tại các cổng vào, người tham dự phải qua nhiều lớp kiểm tra an ninh và máy dò kim loại. Trong ngày, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ dao, súng hơi, máy bay không người lái không phép cùng nhiều vật dụng nguy hiểm khác.

“Sự kiện của thế kỷ” của K-pop

Truyền thông quốc tế đánh giá cao màn tái xuất của BTS. Tờ The New York Times nhận định: “Nhóm nhạc K-pop vĩ đại nhất mọi thời đại đã hoàn thành thành công concert đầu tiên sau gần 4 năm”.

Nhà phê bình văn hóa Ha Jae Keun nhận định BTS đang bước vào “thời hoàng kim thứ 2”, nhờ lượng người hâm mộ trung thành được duy trì suốt thời gian các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

BTS được The New York Times gọi là “Nhóm nhạc K-pop vĩ đại nhất mọi thời đại".

Các chuyên gia dự báo chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG gồm 82 đêm diễn tại các sân vận động 50.000 chỗ ở Mỹ, châu Âu và châu Á có thể tạo doanh thu hàng trăm triệu USD mỗi quý, nhiều khả năng trở thành tour K-pop có quy mô và doanh thu lớn nhất lịch sử.

Với hơn 1 thập kỷ chinh phục thị trường quốc tế kể từ khi ra mắt năm 2013, từ nhóm K-pop đầu tiên đứng đầu Billboard Hot 100 đến màn tái xuất rực rỡ tại Seoul, BTS tiếp tục chứng minh năng lực và sức hút toàn cầu của mình.

Nguồn: News1, Daily Herald