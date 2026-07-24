Ngày 24/7, Daum đưa tin cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 2 phụ nữ quốc tịch Trung Quốc vì hành vi đột nhập trái phép vào ký túc xá của nhóm nhạc nam Cortis.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 23/7 tại quận Yongsan (Seoul). 2 nghi phạm hiện bị điều tra với cáo buộc xâm nhập chỗ ở trái phép.

Quản lý của Cortis là người phát hiện sự việc sau khi thấy các kiện hàng đặt trước cửa ký túc xá có dấu hiệu bị xáo trộn, đồng thời cửa ra vào mở bất thường nên lập tức trình báo cảnh sát.

Nhóm nhạc nam Cortis sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu, đặc biệt là khán giả nữ.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 2 người phụ nữ tại một tầng khác trong cùng tòa nhà.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 khai đã mua địa chỉ ký túc xá của Cortis qua mạng xã hội rồi tìm đến. Tuy nhiên, họ phủ nhận việc làm hư hỏng các kiện hàng hoặc đột nhập vào bên trong nơi ở của nhóm.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc, đồng thời xác minh liệu hai nghi phạm có thực sự xâm nhập vào ký túc xá hay không.

Cortis là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên: Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho, trực thuộc BIGHIT MUSIC. Nhóm ra mắt vào tháng 9/2025 với mini album đầu tay COLOR OUTSIDE THE LINES.

Sau màn ra mắt, Cortis nhanh chóng thu hút sự chú ý với các ca khúc như What You Want, GO!, Fashion..., từng bước xây dựng lượng người hâm mộ tại Hàn Quốc và quốc tế.

Cortis trong MV "GO!":