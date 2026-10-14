Cách bảo quản hành lá tươi trong ngăn mát tủ lạnh

Tủ lạnh là nơi lý tưởng để bảo quản hành lá trong thời gian ngắn đến trung bình (từ 1-3 tuần), tùy thuộc vào phương pháp.

Bảo quản bằng màng bọc thực phẩm

Chia hành lá thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần sử dụng, sau đó dùng màng bọc thực phẩm quấn kín. Nên bọc thật chặt trước khi đặt hành vào ngăn mát tủ lạnh, tại khu vực bảo quản rau củ.

Với cách này, hành lá có thể giữ được khoảng một tháng mà vẫn tươi, không bị héo vàng hay biến chất.

Bọc hành lá bằng màng bọc thực phẩm để trong ngăn mát là cách đơn giản. Ảnh: AI

Bảo quản bằng giấy báo hoặc khăn giấy

Khăn giấy có khả năng hút ẩm, giúp hạn chế tình trạng hành lá bị úng và kéo dài thời gian bảo quản. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắt bỏ phần rễ hành, rửa sạch dưới nước rồi để thật ráo. Sau đó, có thể chia thành 2-3 đoạn tùy kích thước của cây hành hoặc có thể để nguyên.

Bước 2: Trải một tờ khăn giấy ăn, đặt hành vào giữa rồi gấp kín khăn giấy. Tiếp theo, cho phần hành đã bọc vào túi zip và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khoảng 1 tuần, nếu chưa sử dụng hết, cần lấy hành ra thay khăn giấy mới vì khăn cũ có thể đã thấm ẩm.

Cách làm này không tốn nhiều dụng cụ, tuy nhiên thời gian bảo quản không quá dài (khoảng 1-2 tuần). Cần kiểm tra và thay giấy báo/khăn giấy nếu thấy ẩm.

Bảo quản trong hộp kín

Phương pháp này giúp hành lá giữ được độ tươi lâu hơn và tránh bị ám mùi các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Sau khi đã rửa sạch và làm khô hành lá hoàn toàn. Bạn hãy lót một lớp khăn giấy hút ẩm dưới đáy hộp, sau đó xếp hành lá vào và đậy kín trước khi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Nên phủ thêm một lớp khăn giấy lên trên cùng.

Khi khăn giấy bị ẩm, nên thay mới sau khoảng 5-7 ngày để giúp hành giữ được độ tươi lâu hơn.