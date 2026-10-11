Cách bảo quản ớt tươi trong ngăn đá

Bảo quản ớt tươi lâu mà vẫn giữ được vị cay nồng vốn có là bài toán quen thuộc của nhiều chị em nội trợ. Phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất là cấp đông trong tủ lạnh.

Bạn chỉ cần sơ chế ớt sạch sẽ, lau khô nước hoàn toàn rồi cho vào hộp kín hoặc túi zip trước khi cất vào ngăn đá.

Với cách bảo quản này, bạn có thể thoải mái tích trữ và sử dụng ớt tươi lên đến vài tháng mà không sợ hư hỏng.