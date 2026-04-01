Đây là công nghệ cốt lõi giúp thực hiện việc “vừa xem YouTube vừa lướt Facebook”.

Picture in Picture (PiP – Hình trong hình) là tính năng cho phép video thu nhỏ thành một cửa sổ nổi trên màn hình, giúp bạn tiếp tục xem video trong khi sử dụng ứng dụng khác như Facebook.

Picture in Picture là gì?

Cách vừa xem YouTube vừa lướt Facebook

Thu nhỏ YouTube trên máy tính bằng PiP

Đây là cách đơn giản và ổn định nhất khi sử dụng máy tính.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở video trên YouTube bằng Chrome hoặc Edge

Bước 2: Nhấn chuột phải 2 lần liên tiếp vào video

Bước 3: Chọn “Picture in Picture (Hình trong hình)”

Video sẽ thu nhỏ thành cửa sổ nổi. Để di chuyển vị trí cửa sổ video, bạn đưa con trỏ chuột vào video thu nhỏ > Nhấn giữ chuột trái và di chuyển đến vị trí mong muốn.

Bước 4: Mở Facebook trên tab khác

Bạn có thể vừa xem video vừa lướt Facebook

Để thoát khỏi chế độ xem video hình trong hình và quay lại video YouTube thông thường, bạn click chọn biểu tượng ô vuông có mũi tên chéo (Quay lại thẻ).

Thu nhỏ YouTube trên điện thoại (Android & iPhone)

Trên điện thoại, PiP giúp video nổi trên màn hình khi bạn thoát ứng dụng. Để thực hiện xem YouTube thu nhỏ trên điện thoại, bạn cần bật PiP trong cài đặt.

Hướng dẫn cách bặt PiP trên điện thoại:

Android: Cài đặt → Ứng dụng → Bấm Quyền truy cập đặc biệt→ Ấn mục Hình trong hình → Tìm và bật quyền cho YouTube

iPhone: Cài đặt → Cài đặt chung → Hình trong hình

Lưu ý: Một số trường hợp cần YouTube Premium

Các bước thực hiện xem YouTube thu nhỏ:

Bước 1: Mở YouTube và phát video

Bước 2: Nhấn nút Home hoặc vuốt về màn hình chính

Video sẽ thu nhỏ (nếu thiết bị hỗ trợ)

Dùng YouTube Premium (ổn định nhất)

Đây là cách chính thức từ YouTube.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đăng ký YouTube Premium

Bước 2: Mở video

Bước 3: Thoát ứng dụng hoặc khóa màn hình

Video vẫn tiếp tục phát

Dùng trình duyệt (Chrome/Safari)

Đây là mẹo hữu ích nếu không dùng Premium.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở YouTube trên trình duyệt. Nhập m.youtube.com vào thanh tìm kiếm để truy cập YouTube dưới dạng web.

Bước 2: Chuyển sang chế độ máy tính (Desktop site)

Chọn video bạn muốn nghe và nhấn Pause.

Bấm vào Biểu tượng ba chấm.

Cuộn xuống và click chọn Trang web cho máy tính.

Bước 3: Phát video

Bước 4: Thoát ra hoặc mở Facebook

Có thể bật lại video từ thanh thông báo