YouTube Recap là tính năng hoàn toàn mới, cung cấp tối đa 12 thẻ thông tin dựa trên lịch sử xem, giúp người dùng tổng kết thói quen xem video của mình: kênh theo dõi nhiều nhất, chủ đề xem sâu, thời điểm gu thay đổi và các chủ đề được xem lặp lại.

YouTube cho biết Recap còn phân loại người dùng theo “tính cách xem video” như Adventurer, Skill Builder hay Creative Spirit, tương tự các nhóm tính cách nghe nhạc mà Spotify áp dụng.

YouTube Recap sẽ không thay thế Recap trên YouTube Music. Ảnh: PS

Tính năng bắt đầu ra mắt tại Mỹ từ hôm nay và mở rộng toàn cầu trong tuần này. Người dùng có thể truy cập Recap qua nút chuyên biệt trên trang chủ YouTube hoặc trong mục “Bạn” (You) trên cả di động và máy tính.

Theo YouTube, để truy cập Recap, người dùng phải đáp ứng một số yêu cầu bắt buộc liên quan đến lịch sử xem, độ tuổi, trạng thái tài khoản và khu vực.

Điều kiện quan trọng nhất để dùng YouTube Recap là tài khoản phải có đủ dữ liệu lịch sử xem từ tháng 1 đến cuối tháng 10/2025. Nếu từng tạm dừng lịch sử xem hoặc bật chế độ tự động xóa, lượng dữ liệu này sẽ không được tính và Recap có thể không xuất hiện. YouTube cũng yêu cầu người dùng phải đủ 13 tuổi trở lên hoặc đáp ứng độ tuổi tối thiểu theo quy định của từng quốc gia. Các tài khoản được giám sát không nằm trong danh sách đủ điều kiện.

Để mở Recap, tài khoản phải đăng nhập đầy đủ và không sử dụng quyền Delegate trên Brand Account. Ngoài ra, tính năng này chỉ khả dụng tại hơn 185 quốc gia với 17 ngôn ngữ. Nếu bạn đang ở khu vực ngoài phạm vi hỗ trợ, YouTube Recap sẽ không hiển thị, dù tài khoản đáp ứng các điều kiện khác.

Nền tảng video của Google cho biết Recap không thay thế Recap hiện có của YouTube Music. Người dùng YouTube Music vẫn có bản tổng kết riêng trong ứng dụng, gồm nghệ sĩ hàng đầu, bài hát nghe nhiều nhất, thể loại và podcast.

Cùng với sự ra mắt của Recap, YouTube cũng công bố loạt bảng xếp hạng xu hướng tại Mỹ. MrBeast tiếp tục là nhà sáng tạo số một, trong khi podcast The Joe Rogan Experience giữ vị trí dẫn đầu. Một điểm thú vị là nhạc phim KPop Demon Hunters đứng đầu ở bảng xếp hạng bài hát nhưng lại không thống trị trên Shorts, phản ánh khác biệt rõ rệt trong thói quen xem ngắn và dài của người dùng.

(Theo The Verge)