Trong thông báo mới nhất, YouTube giới thiệu loạt tính năng tập trung vào việc quản lý trải nghiệm kỹ thuật số cho người dùng dưới 18 tuổi. Thay đổi đáng chú ý nhất là khả năng can thiệp sâu vào thời lượng xem YouTube Shorts – định dạng video ngắn dọc đang phổ biến hiện nay.

Theo đó, phụ huynh có thể thiết lập giới hạn thời gian cụ thể cho việc lướt xem Shorts trên tài khoản của con cái. Đặc biệt, công cụ này cung cấp tùy chọn đặt bộ hẹn giờ về mức 0, đồng nghĩa với việc có thể chặn hoàn toàn quyền truy cập vào các video ngắn nếu cần thiết.

Jennifer Flannery O'Connor, Phó Chủ tịch Quản lý sản phẩm YouTube cho biết tính năng này được thiết kế để tăng tính linh hoạt cho việc quản lý giờ giấc sinh hoạt.

Ví dụ, cha mẹ có thể tắt hoàn toàn Shorts khi trẻ cần tập trung làm bài tập về nhà, hoặc nới lỏng giới hạn lên 60 phút trong các chuyến đi dài để phục vụ nhu cầu giải trí.

Bên cạnh đó, các tài khoản được giám sát cũng sẽ có thêm tùy chọn tùy chỉnh giờ đi ngủ và thời gian nghỉ giải lao, bổ sung vào các biện pháp bảo vệ mặc định sẵn có.

Ngoài công cụ kiểm soát thời gian, YouTube cũng đang thay đổi cơ chế phân phối nội dung. Nền tảng này đã hợp tác với Ủy ban cố vấn nội dung dành cho thanh thiếu niên, Trung tâm dành cho Học giả và Người kể chuyện tại UCLA, cùng các chuyên gia từ Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (APA) để xây dựng bộ nguyên tắc mới về chất lượng nội dung.

Bộ quy chuẩn này sẽ phân loại rõ ràng các video "chất lượng cao" và "chất lượng thấp" đối với khán giả trẻ. Dựa trên các tiêu chí này, hệ thống đề xuất của YouTube sẽ ưu tiên hiển thị các video mang tính giáo dục, bổ ích từ các nguồn uy tín như Khan Academy, TED-Ed hay CrashCourse. Mục tiêu là giảm thiểu sự tiếp xúc với các nội dung vô bổ và hướng người xem trẻ tuổi đến các chủ đề phù hợp với lứa tuổi hơn.

Song song với công cụ kiểm soát, vấn đề "bình dân hóa" công nghệ cũng được chú trọng. Chia sẻ với VietNamNet, trước thực tế nhiều phụ huynh, đặc biệt tại các vùng nông thôn hoặc hạn chế về kỹ năng số, gặp khó khăn khi sử dụng các công cụ quản lý phức tạp, đại diện YouTube cho biết đã cải tiến quy trình này.

Theo đó, nền tảng sẽ ra mắt trải nghiệm đăng ký mới, cho phép cha mẹ tạo tài khoản cho trẻ và chuyển đổi nhanh giữa các hồ sơ trên cùng một thiết bị di động chỉ với vài thao tác đơn giản.

Tiến sĩ Garth Graham, Giám đốc Toàn cầu mảng Y tế của YouTube nhấn mạnh mục tiêu của thay đổi này là giúp bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể thiết lập hàng rào bảo vệ cho gia đình mà không cần am hiểu sâu về công nghệ.

Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm cũng được nâng cấp để tự động ưu tiên đề xuất các nội dung giáo dục chất lượng cao mà không cần phụ huynh phải can thiệp thủ công liên tục.

Đồng thời, nền tảng cam kết sẽ tự động chuyển người dùng ở độ tuổi thanh thiếu niên sang chế độ tài khoản được bảo vệ dành cho người dưới 18 tuổi, đảm bảo các thiết lập an toàn được kích hoạt mặc định.

Chia sẻ về tính ứng dụng của các công cụ mới, Tiến sĩ Garth lấy ví dụ từ chính gia đình mình với 4 người con (từ 2 đến 13 tuổi). Ông cho biết bản thân sử dụng các tính năng này để tạo ra một "hàng rào an toàn", giúp phân định rõ ràng giữa việc dùng YouTube cho mục đích học tập (như toán học, đại số) và giải trí thuần túy.

Động thái này của YouTube diễn ra trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội đang chịu áp lực lớn từ phụ huynh và giới chuyên gia trong việc bảo vệ sức khỏe tinh thần và sự an toàn của trẻ em trên môi trường số.